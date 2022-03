'Slēdzi izslēgt, slēdzi ieslēgt – tas nestrādā' – ko piedāvāt bloķēto Kremļa kanālu vietā?

"Slēdzi izslēgt, slēdzi ieslēgt – tā cilvēka prāts nestrādā. Tas ir savijies ar cilvēka identitāti, kā viņi sevi izjūt un redz šajā pasaulē. Tā ir tā problēma, ka viņi sevi izjūt citā vietā, nekā viņi fiziski ir," raidījuma "Spried ar Delfi" speciālizlaidumā norādīja NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra vadītājs Jānis Sārts, runājot par risinājumiem, ar ko aizvietot Latvijā bloķētos Krievijas televīzijas kanālus un interneta resursus.

"Šeit momentālu risinājumu nevar būt. Tur ir vairākas stratēģijas. Neesmu liels kanālu fans. Arī igauņu projekts – nauda iepretim tam efektam, manuprāt, nebija īpaši efektīvi – ir arī pētījumi par to. Bet saturs gan ir svarīgs. Es teiktu: skatāmies uz priekšu, saturu – jā, statiskus kanālus – nē," pauda Sārts.

Sārts aicināja arī izmantot iespēju, ka tagad ļoti daudzi kvalitatīvi žurnālisti ir aizmukuši no Krievijas. "Viņi ir spējīgi radīt labu saturu," uzsvēra Sārts.

"Trešais: domājam uz priekšu – uz tiem multiinformācijas kanāliem: vairāk podkāstu, blogu un tā tālāk. Uz to jāstrādā. Tam nebūs uzreiz efekts uz tantiņu Latgalē, kas skatās tikai televizorā, bet tas ir ieguldījums nākotnē," secināja Sārts.

Viņš arī aicināja pievērst uzmanību sociālajiem medijiem un to regulējumam: "Liela daļa informācijas šobrīd nāk caur sociālajiem medijiem. Un tur mēs esam visi ļoti nokavējuši – es nedomāju Latviju, vispār Rietumu pasauli. To, kas ir un kas nav šo sociālo mediju loma demokrātijā – mums ir daudz problēmu ar to."

"Es ceru, ka viens no secinājumiem Rietumos no šī kara būs, ka šim regulējumam jābūt – ko nozīmē uzturēt demokrātiskas vērtības sociālajos medijos – vai tas ir "Facebook" vai "Youtube" un arī "TikTok"," pauda NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra vadītājs.

Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (SEPLP) vadītājs Jānis Siksnis raidījumā izklāstīja savu redzējumu par mediju saturu tiem, kas iepriekš skatījušies Kremļa propagandas kanālus: "Mēs nevaram to visu pilnīgi unificēt – pārtulkot kādu latviešu ziņu krieviski un uzskatīt, ka problēma būs atrisināta. Šobrīd izskatās, ka esošais mediju piedāvājums īsti nav uzrunājis to straumi, kas ir aizvirzījusies no aizslēgtajiem kanāliem."

Siksnis norādīja: "Mūsuprāt, ziņu un informatīvo raidījumu kanāls spētu dot kaut nelielu pienesumu. Vai varbūt tā varētu būt kā tāda platforma, ko var attīstīt un strādāt šajā virzienā. Lēmuma šobrīd vēl vēl nav. Mēs esam lūguši politiski, ka līdz aprīlim mums vajag lēmumu, lai mēs aprīļa laikā to varam sākt iedarbināt."

