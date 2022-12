'Spried ar Delfi' par Krievijas neatkarīgo mediju darbību Latvijā

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) aizvadītajā nedēļā ierosinājusi administratīvā pārkāpuma lietu pret TV programmu "Doždj", kas raida ar Latvijas licenci, par aicinājumu palīdzēt Krievijas armijai. Paša medija galvenais redaktors Tihons Dzjadko skaidrojis, ka raidījuma vadītāja neveikli izteicies un ticis pārprasts, tomēr žurnālists atbrīvots no darba, savukārt NEPLP otrdien sanāks uz sēdi, lai vērtētu, vai šis uzskatāms par trešo nopietno pārkāpumu kanāla darbībā. Ko lems NEPLP un kā vērtēt Krievijas mediju klātbūtni Latvijas informatīvajā telpā – par to otrdien, 6. decembrī, plkst.10 raidījumā "Spried ar Delfi" žurnāliste Alina Lastovska sarunāsies ar NEPLP priekšsēdētāju Ivaru Āboliņu, Latvijas Žurnālistu asociācijas valdes priekšsēdētāju Annu Platpīri un Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāju Didzi Šmitu (AS).

Kopš 18. jūlija, kad Krieviju pametušais telekanāls “Doždj” pakāpeniski atsāka darbu, strādājot tostarp no studijas Rīgā, NEPLP tam jau piemērojis 10 000 eiro sodu par okupētās Krimas iezīmēšanu Krievijas sastāvā un Krievijas armijas nosaukšanu par "mūsu armiju".

Ja mudinājums palīdzēt Krievijas armijai NEPLP atzīst par būtisku pārkāpumu, tas būs jau trešais gadījums pēdējo mēnešu laikā, un NEPLP tad būtu tiesīga anulēt kanāla apraides atļauju.

Par “Doždj” ēterā paustajiem izteikumiem pārbaudi sācis arī Valsts Drošības dienests (VDD), kas iepriekš brīdinājis atbildīgās institūcijas un amatpersonas, ka Krievijas tā dēvēto neatkarīgo mediju darbības pārcelšana uz Latviju ir saistīta ar dažādiem riskiem.

Nacionālā apvienība (NA) pirmdien izplatījusi aicinājumu atbildīgajām iestādēm lemt par "Doždj" raidīšanas izbeigšanu no Latvijas teritorijas un par kanāla darbinieku izraidīšanu no valsts.

Savus jautājumus raidījuma viesiem sūtiet uz spried@delfi.lv

Raidījuma "Spried ar Delfi" jaunākās epizodes ir pieejamas Apple un Spotify podkāstos!