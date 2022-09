'Spried ar Delfi': vai Krievija var 'atslēgt elektrību' Baltijas valstīm?

Baltijas valstis vēsturiski ir daļa no Baltkrievijas un Krievijas energoapgādes loka (BRELL), un jau kopš 2007. gada notiek darbs, lai, stiprinot ģeopolitisko neatkarību no trešajām valstīm, sinhronizētos ar kontinentālās Eiropas energotīklu. Šo darbu plānots pabeigt 2025. gadā, taču, izvēršoties karam ne tikai Ukrainā, bet arī ekonomikas frontē, parādījušās bažas, ka Krievija varētu "atslēgt elektrību" Baltijas valstīm. Cik pamatots ir šāds satraukums un kādi risinājumi iespējami krīzes situācijā – par to raidījumā "Spried ar Delfi" ceturtdien, 29. septembrī, pulksten 12 žurnālists Andris Auzāns sarunāsies ar AS "Augstsprieguma tīkls" valdes locekli Gati Junghānu un enerģētikas ekspertu Juri Ozoliņu.

Pirms nedēļas sociālos tīklus Latvijā pāršalca bažas, ka Latvija varētu piedzīvot elektroenerģijas "black-out" jeb pilnīgu atslēgumu, savukārt 23. septembrī Igaunijas premjerministre Kaja Kallasa paziņoja - ja Krievija atslēgs Baltijas valstis no kopējā elektrotīkla, ir iespējami elektroenerģijas padeves pārtraukumi.

"Būtu prātīgi sagatavoties iespējamiem elektroenerģijas padeves pārtraukumiem, kas ietver valsts iestādes, uzņēmumus un ikvienu privātpersonu," paudusi Kallasa.

Kā notiek gatavošanās atslēgties no BRELL loka un kādi būtu scenāriji, ja Krievija tiešām atslēgtu Baltijas valstis no kopējā elektrotīkla – par to runāsim raidījumā.

