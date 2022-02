Vai var balsot par valsti, kas lien sejā ar automātu? – Eilands par Krieviju Eirovīzijā

"Vai tu vari ļaut balsot un priecāties par dziesmu no valsts, kura tajā pašā laikā tev ar automātu kādā citā notikumā, kas ir reālā dzīve, lien sejā? Nu nē! Kā tieši to var iedomāties? Es šajā jautājumā esmu ļoti kategorisks, es uzskatu, ka viss ir šobrīd jājauc kopā, visi ieroči ir atļauti, Krievija ir jāizslēdz no pilnīgi visiem pasākumiem – Eirovīzija, olimpiskās spēles, Čempionu līga – jebkas, kur piedalās valsts," tik kategoriski mūziķis Ralfs Eilands raidījumā "Spried ar Delfi" izteicās par Krievijas izslēgšanu no dažādiem starptautiskiem sporta un kultūras pasākumiem. Dziedātāja Katrīna Gupalo piebilda, ka te "nav runa par politiku, ir runa par to kā mēs dzīvosim un vai mēs dzīvosim".

