Vanaga: streiks ir galējais līdzeklis, bet ministrija sāk kustēties, ja izej ielās

"Ļoti cerējām, ka līdz piketam radīsim kompromisus un viens otru sadzirdēsim, bet, kā redzējām piketā, politiķi vispār nebija sagatavojušies, nebija neko sarēķinājuši, nekādus termiņus piedāvāt nevarēja," raidījumā "Spried ar Delfi" sacīja Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) priekšsēdētāja Inga Vanaga. Līdz ar to arī tika pieņemts lēmums sākt streika procedūru, jo, "kā redzam, ja sāc iziet ielas, šādas metodes izmanto, tad ministrija sāk kustēties", piebilda Vanaga.

LIZDA vadītāja sacīja, ka šodien Izglītības un zinātnes (IZM) ministrija nebija sagatavojusies sarunām ar pedagogiem, un ministrijai varētu ielikt atzīmi "divi" par to, ka vispār ieradās, bet nebija aprēķinu vai piedāvājumu. Savukārt jau jūnija beigās ministrijām jāiesniedz prioritāri pasākumi, kam būtu nepieciešams budžeta finansējums, akcentēja Vanaga.

Izglītības un zinātnes ministres padomnieks Jānis Ozols (K) uzsvēra, ka šis jautājums ir jāsadala detaļās: mērķdotāciju sadales modelis, slodžu jautājums, vakanču jautājums un citi. Un vajadzētu "nelikt to visu vienā bļodā un nemaisīt rosolu", tad arī iespējams virzīties uz priekšu, uzskata Ozols.

Viņš uzsvēra, ka mērķdotāciju sadales modelis ir atrisināts, pie slodžu jautājuma strādā darba grupas, kas sagatavo ziņojumu valdībai. "Es nedaudz sliecos domāt par to, ka šim streikam nav objektīvu argumentu un iemeslu," pauda Ozols. Viņš gan piekrita, ka ir jautājumi, kas jārisina.

Kā ziņots, LIZDA aicinās skolu pedagogus no septembra sākt beztermiņa streiku – par to arodbiedrība paziņoja 20. jūnijā. Arodbiedrība vairāk nerīkošot piketus vai gājienus, jo politiķi esot parādījuši "īsto attieksmi". Tādēļ no septembra plānots sākt beztermiņa streiku, par kuru šodien vienbalsīgi lēma LIZDA padome. Vanaga uzsver, ka tas nebūs brīdinājuma streiks, kas notiks noteiktu terminu, bet tas turpināsies tik ilgi, kamēr tiks sadzirdētas LIZDA prasības.

Piedāvājam noskatīties raidījuma spilgtākās epizodes:

Budžeta ietvaru izstrādās šī valdība, tāpēc viņiem arī prasām pildīt to, ko paši lēmuši, un paredzēt tam finansējumu, sacīja Vanaga, taujāta, vai priekšvēlēšanu laiks ir labākais streikam. Ja politiķi izpildīs solījumus un sadzirdēs pedagogus, tad streika procedūru var pārtraukt. 07:10

Situācija ar vakancēm ir ilgstoša, turklāt līdzīga situācija ir arī citās Eiropas valstīs, kur ir cits algu līmenis, pauda Ozols. 11:14

"Mēs nepiekāpsimies, kamēr valdība nebūs nobalsojusi. Jūs to uzticības latiņu esat pagrāvuši," norādīja LIZDA vadītāja, skaidrojot, ka streika procedūru varētu pārtraukt tikai tad, kad politiķi vienosies par konkrētiem risinājumiem. 09:05

Lai risinātu skolotāju trūkuma jautājumu, būtisks arī profesijas prestižs, ne tikai slodze un alga, pauda Ozols. Viņš uzsvēra, ka tiek risināts jautājums par skolotāja statusa celšanu skolās, jo skolotājs jūtas kā lelle vecāku, bērnu rokās, jūtas neaizsargāts. 17:44

Skolotājam starpbrīdī ir citi pienākumi, viņš nevar sagatavoties jauna satura īstenošanai, uzsvēra Vanaga. "Nav tā, ka skolotājs 40 minūtes novada stundu un tad 20 minūtes sēž kāju pār kāju pārlicis," piebilda viņa. 22:59

Pāreja uz izglītību tikai latviešu valodā var palielināt neaizpildīto vakanču skaitu, bet ar to bija jārēķinās, norādīja Vanaga. Viņa gan atgādināja, ka tiek nodrošināti latviešu valodas kursi, un mudināja pedagogus, kuriem tas nepieciešams, izmantot šo iespēju. 30:58

1.septembris ir svētki, un svētki būs visiem kopā, bet, ja pedagogus nesadzirdēs, tad iespējams "streiks uz pilnu jaudu", pauda LIZDA vadītāja. 36:48

Raidījuma "Spried ar Delfi" jaunākās epizodes ir pieejamas Apple un Spotify podkāstos!