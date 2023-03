Ko darīt, ja man nemaksā uzturlīdzekļus? 'Tiesības zināt' 25. epizode

Nevajag piekopt "strausa politiku" – no tiesu izpildītāja tāpat neaizbēgt. Tā alimentu nemaksātājus raidījumā "Tiesības zināt" brīdināja Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas (UGFA) pārstāve Sintija Lavska. Viņa raidījumā skaidroja, ar ko atšķiras labprātīga uzturlīdzekļu izmaksa no tās, ko valsts garantē caur fondu, kādēļ labprātīga maksāšana ir labāka gan saņēmējam, gan maksātājam, un to, cik ilgi un kādā apjomā uzturlīdzekļi būs jāmaksā.