Izpatikšana citiem un sevis slavināšana: rīcība, no kuras pašpārliecināti cilvēki izvairās

Pašpārliecinātība ir īpašība, kas palīdz spert soļus pretim panākumiem. Taču diemžēl ne visi spēj, liekot roku uz sirds, teikt, ka jūtas pārliecināti par savām spējām. Tāpat arī izsmisīgi centieni izskatīties pašpārliecinātam visticamāk negūs vēlamos rezultātus, tāpēc ir labi zināt, kāda rīcība cilvēku attālina no pārliecības.

Protams, jāņem vērā, ka pašpārliecinātībai nav viena recepte, kā rezultātā pārliecība par sevi dažādiem cilvēkiem atšķiras. Tomēr ir dažas rīcības ne tikai pret citiem, bet arī pret sevi pašu, no kurām pašpārliecināti cilvēki izvairās, lai nezaudētu ticību sev un nemazinātu pārliecību citos. Turpinājumā, iedvesmojoties no ''Reader's Digest'', piedāvājam iepazīties ar dažām no tām.

Citu sasniegumi neliek just apdraudējumu

''Pašpārliecinātus cilvēkus neiebiedē un neapdraud citi spējīgi un veiksmīgi cilvēki,'' skaidro sertificēta psihoterapeite Vendija Patrika. Tā vietā, lai salīdzinātu savas vājās vietas ar citu stiprajām, tādējādi izraisot skaudību vau greizsirdību, pašpārliecināti cilvēki apzinās, kas viņiem ir, un ir par to pateicīgi.