Darbs dara darītāju. Padomi, kā būt labākam kolēģim

Latviešiem darbs nav svešs tikums. Par to runāts gadiem ilgi, un kāds tur brīnums — strādājot roku rokā ar kolēģiem, pavadām lielu daļu dzīves. Tieši tāpēc ir svarīgi veidot labas un stipras attiecības ar savu darba ģimeni. Veiksmīga komunikācija palīdzēs ne tikai personīgajai saskarsmei, bet arī darba efektivitātei kopumā.

Mēs visi zinām, cik komunikācija ir svarīga, taču tikai daži to veiksmīgi pārvalda. Tā ir nepieciešama ne tikai personīgajās attiecībās, bet arī darba vietā. Galu galā — darbā pavadām lielu daļu no savas dienas. Turklāt, veselīga komunikācija veicina labāku sadarbību, stratēģijas, lēmumu pieņemšanu un izpildi. Ja kādreiz domā, kas ir iemesls tam, kāpēc darbinieki vairs nešķiet motivēti, neuzskati, ka tas ir saistīts ar finansiāliem jautājumiem vien. Lai arī darba samaksa var satraukt daudzus darbiniekus, tā nav vienīgā problēma, ar ko nākas saskarties. Darbinieki novērtē labu komunikāciju no vadības puses, tāpēc svarīgi ir par to neaizmirst.

Veselīgas iekšējās komunikācijas būtiskākais ieguvums ir lielāka neatkarības izjūta darbiniekiem. Kad kolektīvam ir skaidrs, ko ir nepieciešams darīt, tas var mierīgi strādāt bez liekas iejaukšanās. Tas rada lielāku produktivitāti un, protams, arī laimīgākus darbiniekus. Vienlaikus jāsaprot, ka labas attiecības nevar izveidot vienas dienas laikā. Tas ir ilgs un svarīgs darbs, tāpēc, iedvesmojoties no portāliem "Mashable", "Glamour" un "Glassdoor", esam apkopojuši dažus ieteikumus, kas palīdzēs uzlabot attiecības ar kolēģiem vai darbiniekiem.

1. Praktizē pazemību un pateicību

Neviens nevēlas strādāt ar cilvēku, kuram liekas, ka "zina visu" vai kādu, kurš uzskata, ka viņam nav vajadzīga nekāda palīdzība. Ja izturies šādi, iespējams, samazinās to cilvēku skaits, kuri vēlēsies ar tevi sadarboties. Ir svarīgi ļaut kolēģiem zināt, ka esi šeit arī tāpēc, lai mācītos no viņu zināšanām un darītu visu iespējamo komandas labā. Vienmēr pasaki "paldies" cilvēkiem, kuri palīdz apmācībā un attīstībā, it īpaši sākumā, jo tas palielina pozitīvu darba attiecību iespējamību.

2. Esi aktīvs klausītājs un vērotājs

Pirms sāc komentēt apkārt notiekošo, velti laiku, lai izprastu darba vides kultūru un normas. Pārliecinies, ka izrādi cieņu uzņēmuma lēmumiem. Šī cieņa un zinātkāre attīstīsies stiprākās darba attiecībās.

3. Esi atklāts un godīgs, pat ja tas ir grūti

Ja kādu laiku jau esi darba tirgū, tad, visticamāk, tev ir bijusi gan labu, gan sliktu attiecību pieredze. Iespējams, ir laiks salabot dažas saplīsušās saites. Atzīsti izaicinājumus un problēmas, kas iepriekš bija radījušas spriedzi, un uzņemies atbildību. Nevaino citus! Padomā, ko no savas puses varēji darīt citādāk un labāk. Ja ir drosme — varbūt satiecies ar cilvēku, ar kuru iepriekš bijis konflikts. Nekad nav par vēlu atvainoties!

4. Negaidi pārāk daudz

Ja esi vadītājs un vēlies uzlabot uzņēmuma kultūru vai komandas dinamiku, veic nelielus soļus pārmaiņu virzienā, taču neuzstādi pārāk augstus mērķus. Pārliecinies, vai komanda vispār saprot, ko no viņiem sagaida. Jo vairāk skaidrības, jo cilvēkiem ir lielāka pārliecība par savām spējām darīt to, kas tiek prasīts. Ja esi izvirzījis neskaidras prasības kolektīvam, iespējams, nāksies saskarties ar neapmierinātību un nevēlēšanos sadarboties.

5. Iesaisties un iedrošini

Sniedz uzslavas un atzinību citiem. Cilvēki vēlas, lai viņus darbā pamana, viņi vēlas zināt, ka ir nozīmīga daļa no kolektīva. Komplimentu izteikšana ir veids, kā nodrošināt to, ka darbinieki izjūt savu vērtību. Jo vairāk viņi apzināsies savu vērtību, jo smagāk strādās.

6. Atceries, ka kolēģi arī ir tikai cilvēki

Ja profesionālo saišu stiprināšana ir viens no taviem šī gada mērķiem, ir svarīgi atcerēties, ka neatkarīgi no tā, kāds amats ir kolēģim, viņš ir tāds pats cilvēks kā tu. Iepazīsti viņa intereses, sapņus, personīgo dzīvi, hobijus u.tml. Labāk iepazīstot otru, arī attiecības kļūs stiprākas.

7. Novērtē atšķirības cilvēkos

Mūsdienās var šķist visai sarežģīti satuvināties ar kolēģiem. Galu galā — zināt, ko katrs cilvēks domā un kā interpretē notiekošo, var būt āķīgi. Tāpēc īsteno pavisam vieglu likumu — izrādi rūpes un cieņu pret jebkuru kolektīva biedru, un uzlūko katru kā indivīdu, nevis kolēģi. Saproti, ka ikvienam no mums ir atšķirīga pieredze un dzīves ceļš, kas ir novedis līdz tam, kur esam šobrīd. Izrādi cieņu šīm atšķirībām.

Taču skaidrs, ka, lai arī kā dažkārt censtos, var būt cilvēki ar kuriem galīgi nesaskan. Neļauj savam apnicīgajam kolēģim negatīvi ietekmēt tavu karjeru. Tā vietā izmanto šīs stratēģijas, lai efektīvi pārvarētu neveiklo situāciju un varētu turpināt darbu:

Paturi savu viedokli pie sevis

Tenkas un klačošanās dažkārt var likt justies labi. Bet pretojies šim kārdinājumam! Ziņas par to var nonākt līdz citiem kolēģiem, vai vēl ļaunāk, līdz priekšniekam. Tā vietā, lai runātu apkārt, koncentrējies uz lietām, kas darba laikā liek justies labi. Pārvirzi uzmanību uz kaut ko pozitīvu, tādējādi atbrīvojot stresu un izvairoties no negatīviem slazdiem.

Noskaiti līdz desmit. Vai divdesmit

Kad emocijas sit augstu vilni, ir viegli pārsteigties un reaģēt neadekvāti. Tā vietā, lai emocionāli reaģētu uz kolēģi, velti laiku, lai nomierinātos, dziļi ieelpotu, izietu ārā un noskaitītu līdz desmit, un tikai tad atbildi. Ļauj savam prātam kļūt skaidram, lai varētu objektīvi un cieņpilni mijiedarboties ar kolēģi.

Esi pārliecināts

Ir grūti saglabāt miera stāju, kad kāds izvēlas ignorēt e-pastus, uzsākt baumas par tevi vai darīt citas neģēlības. Taču nepazaudē pārliecību sev un savām spējām kāda kolēģa rīcības dēļ. Atceries, ka esi pieņemts darbā, jo uzņēmums ciena tevi un redz kā speciālistu savā jomā.

Piefiksē notikumus

Ir kaitinoša uzvedība un ir karjeru graujoša izturēšanās. Ja kolēģis ir vainīgs pie otrā, tad ir pienācis laiks apkopot pierādījumus. Piemēram, izveido sarakstu ar katru gadījumu, kad cilvēks ir izturējies naidīgi, seksistiski vai draudīgi. Saglabā e-pastus un ziņojumus, kas ir sūtīti un kuri bijuši pazemojoši. Ja darbā jūties apdraudēts vai nedrošs, vērsies ar šo sarakstu pie kāda no vadītājiem. Iespējams, ka neesi vienīgais, kurš tā jūtas.