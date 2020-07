Kā vāvere ritenī: pieci veidi, kā motivēt sevi, kad piezogas rutīna

Bieži sastopams iemesls, kāpēc cilvēki nonāk terapeita krēslā, ir tas, ka viņi jūtas iestrēguši. Dažiem iestrēgšanas sajūta ir saistīta ar garlaicību. Viņu ieradumi ir kļuvuši ikdienišķi, un dzīve šķiet tik paredzama, ka tā ir kļuvusi banāla un stinga. Citiem tā ir sajūta, ka ir iestrēdzis noteiktā situācijā – piemēram, darbā, kuru tā jau ienīst, vai attiecībās, kas nerada gandarījuma sajūtu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kad tu jūties iestrēgusi, ir jārīkojas. Bet, kad jau esi rutīnas vidū, tas bieži šķiet neiespējami. Par laimi, neatkarīgi no tā, cik dziļi iestigusi jūties, šajā rakstā, iedvesmojoties no “Business Insider”, apkopotās stratēģijas var palīdzēt izkļūt no rutīnas žņaugiem.

Nosaki vairākus evakuācijas ceļus



Katrai problēmai vienmēr ir daudz un dažādu risinājumu. Protams, ne visi no tiem ir labi risinājumi. Bet, kad tu pirmo reizi mēģini izskatīt iespēju izkļūt no rutīnas, rodi pēc iespējas vairāk ideju – pat tās, kuras, tavuprāt, varētu būt sliktas.

Izveido garu sarakstu, kurā apkopo stratēģijas, kas varētu palīdzēt izvairīties no pašreizējās situācijas. Iekļauj idejas, kas šķiet šausmīgas, un arī tās, kas varētu šķist neiespējamas (vismaz pagaidām). Mērķis ir izveidot pietiekami garu sarakstu, kuru uzlūkojot, prātā “iesēdīsies” apziņa, ka galu galā nekas nav akmenī kalts un ir daudz iespēju izrauties.

Foto: Shutterstock

Maini ieradumus



Lai arī rutīna var būt noderīga arī labu ieradumu attīstīšanai – piemēram, katru dienu doties uz sporta zāli – , ja tavā dzīvē ir pārāk liela struktūra, vari sākt justies kā robots. Nepieciešams nedaudz pamainīt lietas, lai izkļūtu no rutīnas.

Darot lietas citādāk, prātā būs iespēja paskatīties uz lietām no jauna. Tas var likt uzdzirkstīt jaunām idejām, atcerēties par sen aizmirstiem, mīļiem hobijiem vai vienkārši dot tev vairāk enerģijas.

Nav obligāti jāveic lielas izmaiņas – arī mazākas var būt efektīvas. Tā vietā, lai ēstu vakariņas, tiklīdz pārnāc mājās no darba, dodies pastaigā. Vai arī pierakstieties kursiem, kas palīdzēs iemācīties kaut ko jaunu, pārkārto darba galdu.

Izaicini sevi



Konkurence ir lielisks veids, kā pievienot degvielu sarūkošajai uguntiņai. Un tev nav obligāti jāsacenšas ar kādu citu. Tā vietā vari izveidot izaicinājumu, kas paredzēts tieši tev.

Izaicinājums var būt saistīts ar noteiktu problēmu. Ja atrodies finanšu grūtībās, izaicini sevi mēnesī atvēlēt noteiktu summu parādu apmaksai. Ja darbā sniegums ilgstoši bijis viduējs, izaicini sevi pārspēt iepriekšējā veikuma rezultātu un neapstājies, kamēr to sasniegsi.

Foto: Shutterstock

Vai varbūt vienkārši izaicini sevi noskriet piecus kilometrus un pietam noteiktā laikā, ik dienu sasniedzot kādu mazāku mērķīti. Skriešana katru dienu radīs interesi un vēlmi uzzināt, kā ticis kāpināts temps, vai paliek vieglāk, pielavīsies gandarījuma sajūta par paveikto, un tas var raisīt jaunas intereses citās dzīves jomās.

Eksperimentē



Tev nav jāapņemas veikt izmaiņas, kas ilgs mūžīgi. Tā vietā vari veidot īstermiņa eksperimentus. Lūko, vai tie dzīvi padara labāku vai sliktāku. Ja eksperiments padara lietas labākas, pieturies pie tā. Ja tas pasliktina situāciju, dari kaut ko citu.

Tu vari izveidot nelielu eksperimentu, piemēram, pārbaudīt, vai cita veida apģērba valkāšana liek justies citādāk par sevi. Ja drēbju skapja maiņa vairo pārliecību par sevi, pieturies pie tā. Ja tā nenotiek, domā ko citu. Vai arī tu vienu nedēļu vari izmēģināt citu sava uzņēmuma sociālo tīklu stratēģiju. Ja tas dod pozitīvus rezultātus, turpini. Ja nē, izmēģini kaut ko citu.

Padari to par mērķi – katru nedēļu veikt jaunu eksperimentu – neatkarīgi no tā, vai tas ir sociāls, karjeras, fitnesa vai finanšu – un atradīsi veidus, kā uzlabot un no jauna padarīt aizraujošu savu dzīvi.

Maini savu sociālo loku



Cilvēki, ar kuriem sevi ieskauj, ievērojami ietekmē to, kā tu redzi sevi un apkārtējo pasauli. Šī tev apkārtējā cilvēku loka mainīšana var būt viens no ātrākajiem veidiem, kā atbrīvoties no iestrēgšanas sajūtas.

Foto: Shutterstock

Meklē veidus, kā sazināties ar cilvēkiem, ar kuriem esi zaudējusi saziņu, vai atrodi veidus, kā satikt jaunus cilvēkus. (Šis var būt labs laiks eksperimenta plānošanai, ja neesi pārliecināta, kā rīkoties.)

Iespējams, ka tavā tuvāko lokā ir arī daži cilvēki, kurus vēlaties izņemt no tā uz visiem laikiem. Ja ir cilvēki, kas tevi velk uz leju – ierobežo kontaktu vai samazini viņu ietekmi uz savu dzīvi. Visticamāk, tas palīdzēs arī pašai justies mazliet mazāk iestrēgušai rutīnā.