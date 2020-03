Kad birojs ir otrās mājas: pazīmes, kas liecina par darbaholismu

Neapšaubāmi, kad darām to, ko mīlam un kas sniedz mums lielu gandarījumu, mēs tam varam atdot teju visu sava laika. Tomēr arī sirdsdarbs nereti prasa brīdi atslodzes, lai pēcāk tajā mestos ar jaunu enerģiju un gribasspēku. Taču ne visi spēj atpazīt to brīdi, kad ir par daudz un ir laiks atpūtai. Šādus cilvēkus saucam par darbaholiķiem.

Ja arī tev ir aizdomas, ka darbam tavā dzīvē ir pārāk liela loma, turpinājumā, iedvesmojoties no portāla ''Reader's Digest'', piedāvājam iepazīties ar pazīmēm, kas var liecināt, ka esi darbaholiķe.

Neuzskati sevi par darbaholiķi

Līdzīgi kā ir arī ar citām atkarībām, viena no atpazīstamākajām darbaholiķa pazīmēm ir tā noliegšana. Psihoterapeits un grāmatas ''Chained to the Desk'' autors Braiens E. Robinsos skaidro: ''Cilvēki, kas jokojot sevi sauc par darbaholiķiem, reti tādi patiesi arī ir. Savukārt darbaholiķi ir kā alkoholiķi, kas bieži vien noliedz to, ka viņiem ir problēma. Darbs nereti ir veids, kā viņi var izbēgt no tā, kas notiek, piemēram, viņu privātajā dzīvē, taču viņi paši to neapzinās.'' Tāpēc ņem vērā tuvinieku novērojumus un, ja netiec galā pašas spēkiem, vērsies pēc palīdzības pie speciālista.