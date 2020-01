Šķietami nevainīgi iemesli, kuru dēļ vari zaudēt darbu

Šķiet, neviens neiet uz darba interviju vai neuzsāk darba attiecības ar mērķi kādā brīdī tikt atlaistam. Taču šis ir darba attiecību pavērsiens, kuru nekad pilnībā nedrīkst aizmirst, jo dzīvē mēdz notikt visādi. Un dažreiz darba attiecību pārtraukšana notiek negaidīti un bez skaidra iemesla, bet, ja patin ''filmu'' atpakaļ, ļoti iespējams, kāds šķietami nevainīgs iemesls, kuru tu līdz šim neesi apzinājusies, ir maksājis tev darba vietu.

Ja pati jau neplāno pārtraukt darba attiecības ar līdzšinējo darba vietu, visticamāk tu nevēlies tuvākajā nākotnē palikt bez stabiliem ienākumiem. Tāpēc, lai tu kādas neuzmanības vai varbūt muļķības dēļ netiktu atbrīvota no darba pienākumiem, iedvesmojoties no portāla ''Reader's Digest'', piedāvājam iepazīties ar dažiem, iespējams, tavuprāt, nevainīgiem atlaišanas iemesliem.

Savtīga bonusu izmantošana

Iespējams, ne visos uzņēmumos, bet lielā daļā pastāv dažādi darbinieku bonusi, kas ieviesti, lai parādītu un izceltu darbinieka vērtību un pateiktos par viņa darbu. Taču, neskatoties uz to, vai tās ir bezmaksas pusdienas, sporta zāles abonements, taksis darba izbraukumiem vai jebkas cits, tev nevajadzētu palikt savtīgai. Kā izpaužas savtīgums? Piemēram, izmantojot taksi darba vajadzībām, piestāj vēl pie kāda veikala, izņem pastā sūtījumu, sagaidi draudzeni vai savu partneri no darba un brauciet mājās. Varbūt tev šķiet, ka tas nav nekas slikts un neviens to nepamanīs, tomēr neesi tik naiva – visticamāk kāds cits kolēģis vai pats darba devējs ātri vien visu sapratīs un bonusu noņemšana būs nesāpīgākais savtīguma rezultāts.