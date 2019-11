Astoņas pikantas spēles ugunīgiem brīvdienu vakariem ar mīļoto

Ja intīmajai tuvībai netiek pievērsta pietiekoši liela uzmanība, tā ātri vien var kļūt garlaicīga un vienmuļa. Tā kā sekss ir svarīga attiecību sastāvdaļa, tam pasliktinoties var samazināties arī tava apmierinātība ar attiecībām kopumā. Lai neļautu savai intīmajai dzīvei noiet pa burbuli, iesakām to padarīt pikantāku ar kādu seksīgu spēli, kas palīdzēs izvairīties no rutinās un vienam otru iekvēlināt vēl vairāk.

Vienmuļa seksuālā dzīve ir viena no problēmām, kas skar daudzus pārus. Laikam ejot, gan tu, gan tavs partneris kļūstat paredzami, kā rezultātā mīlēšanās pārvēršas jau ierastā rutīnā. Taču ir vairāki veidi, kā izvairīties no šāda scenārija. Viens no tiem ir seksa spēles, kas ierasto priekšspēli padarīs daudz pikantāku.

Seksa spēlēm ir vairākas priekšrocības. Pirmkārt, tās ļauj vienam otru vēl vairāk iekvēlināt. Otrkārt, to laikā tu vari vēl labāk iepazīt savu partneri. Pat tad, ja tev šķiet – esam kopā jau gadiem ilgi un viens par otru zinām gandrīz visu – šīs spēles pierādīs, ka maldies.

Patiesība vai risks



Bērnībā vai pusaudžu gados ikviens no mums kaut reizi draugu lokā ir spēlējis "Patiesība vai risks". Kaut daudziem tā atgādina skolas gadus, arī intīmajās rotaļās ar partneri šī spēle būs labs izklaides veids. Padomā, kādus pikantus jautājumus tu varētu uzdot mīļotajam, ja viņš izvēlas patiesību, un ko iekvēlinošu vari likt viņam darīt tad, ja nolemj par labu riskam.

Striptīzs un kvēlēko seksa vēlmju atklāšana ir tikai divas no idejām, ko spēles laikā vari realizēt. Neaizmirsti uzdot jautājumus, kas palīdzēs tev atklāt partnera kaislīgo pusi un karstākās idejas, ko, iespējams, varēsiet realizēt jau konkrētajā vakarā.

Skūpstīšanās spēle



Iespējams, iepriekš esi dzirdējusi par dzeršanas spēli – kad filmā, raidījumā vai kādā televizijas šovā atskan jūsu izvēlēts vārds, visiem ir jāiedzer. Skūpstīšanās spēlē noteikumi ir līdzīgi, vienīgi alkohola vietā jums, izdzirdot konkrēto vārdu, ir jāsabučojas. Tas, cik kaislīgs ir skūpsts, atkarīgs tikai no jums pašiem. Ja apjaut, ka filma nav vēl pusē, bet jūs ar mīļoto jau kaislīgi ļaujaties viens otra pieskārieniem, tad zini – mērķis ir sasniegts.

Kā minēts portālā "Marriage", skūpstīšanās ir viena no tām intīmajām darbībām, kas visbiežāk noved līdz gultai. Skūpstīšanās spēle visvairāk palīdzēs tiem pāriem, kuri ikdienā nevelta laiku ilgiem skūpstiem ar mīļoto. Nevar noliegt, šādi intimitātes brīži palīdzēs jums satuvināties ne tikai fiziski, bet arī emocionāli. Iespējams, šīs spēles ietekmē negaidītas bučas vai kaislīgi skūpsti aizvien biežāk kļūs par daļu no jūsu ikdienas.