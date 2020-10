Bez pūlēm neiztikt – padomi, kā seksā izturēt ilgāk

Sekss jebkuram cilvēkam ir nozīmīga dzīves daļa, tāpēc pavisam loģiska un saprotama ir vēlme to padarīt pēc iespējas baudpilnāku un kvalitatīvāku. Tiesa – kā jau ar daudz ko citu – tik ar vēlmi vien bieži nepietiek, ir jāiegulda reāls darbs un pūles. Lai gan seksa ilgumam ne vienmēr ir nozīme, daudzi tieši šo aspektu uzsver kā būtiskāko, vērtējot partnera spējas. Ko tad darīt – kā mīlas priekiem nodoties ilgāk? Par to uzzini, lasot tālāk!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Dzīvē ir gana daudz lietu, kas nav paredzētas ilgam laikam, tostarp gardas picas šķēles ar nupat izkusušu sieru, karsti kūpošas kafijas un tamlīdzīgi, bet sekss noteikti neietilpst šajā sarakstā. Protams, arī steidzīgi kaisles mirkļi var būt elpu aizraujoši, tomēr sekss, nenoliedzami, ir labāks tad, kad to var izbaudīt bez laika ierobežojuma.

Turpinājumā, iedvesmojoties no "Cosmopolitan", esam apkopojuši ieteikumus, kā mīlas priekus padarīt ilgākus.

Atvēli laiku seksam





Nav nekas nepareizs seksa ieplānošanā. Protams, tas nav jādara katru nedēļu, taču tam var būt daudzi plusi. Aizsūti mīļotajam seksīgu ielūgumu, aicinot viņu nodoties mīlas priekiem. Tas jūs abus ne tikai uzkurinās, bet arī varēsit mīlēties, nesatraucoties par to, kas ieplānots tālākajā dienas daļā. "Ja vienkārši atbrīvosi laiku starp sapulcēm vai citiem pienākumiem, jutīsi lielāku vajadzību steigties, kas var negatīvi ietekmēt seksa pieredzi," teic ginekoloģe Tamika Krosa. Tā vietā mīlas priekiem atvēli visu vakaru (rītu vai pēcpusdienu – atkarībā no tā, kas tev ir izdevīgāk).



Praktizē dziļo elpošanu





Seksualitātes speciālists Alī Dankans iesaka praktizēt apzinātu elpošanu. "Elpa ļauj enerģijai plūst caur ķermeni, tā uztver ķermeņa apakšējo daļu sajūtu intensitāti un izlaiž to caur pārējo ķermeni." Viņš skaidro: "Elpa var radīt orgasmu pat bez dzimumorgāna stimulēšanas." Dankans mudina praktizēt apļa elpošanu, jo to visvairāk izmanto tantrā.

Foto: Shutterstock

Sekss nenozīmē tikai dzimumaktu





Ikvienam ir atšķirīga definīcija tam, ko nozīmē "sekss". Šajā kontekstā ir svarīgi atcerēties, ka tas nav vien dzimumakts. Sekss var ietvert arī daudz, daudz skūpstu, priekšspēles un romantiskas masāžas. Kārtīga iesildīšanās palielinās izredzes uz orgasmu, turklāt šādā veidā kopumā gūsi ilgāku baudu. Jāpiebilst, ka seksam arīdzan nav jābeidzas vien tāpēc, ka kāds no jums ir sasniedzis orgasmu. Ja ir īstais noskaņojums, nebaidieties turpināt!



Trenē apzinātību





Augusts Maklohlins, grāmatas "Girl Boner: The Good Girl's Guide to Sexual Empower" autors, skaidro, ka apzinātības un elpošanas praktizēšana var arī palīdzēt palēnināt ejakulāciju. "Vienu reizi dienā izmanto lietotni, kas palīdz meditācijas vadīšanā. Vari arī izmēģināt apzinātu ēšanu, kuras laikā koncentrējies uz ēdiena garšu un struktūru, vienlaikus izvairoties no traucējošiem faktoriem, piemēram, tālruņa," stāsta Maklohlins.



Koncentrējies uz partnera baudu





Ja jūti, ka paliek pārāk karsti un grūti, Maklohlins mudina spert soli atpakaļ un tā vietā pievērst uzmanību partnera apmierināšanai. "Tiklīdz esi ļoti tuvu orgasmam, pārtrauc savu darbību, nedaudz atpūties, un tad sāc no jauna. Tas ir līdzīgi kā intervāla treniņā. Uzbudinājums mēdz pieaugt ļoti strauji," skaidro speciālists.



Pamēģini uztrenēt izturību





Patiešām! Ja pārāk ātra beigšana nav saistīta ar kādiem medicīniskiem apstākļiem, vienmēr pastāv iespēja vienkārši vairāk nodarboties ar seksu. Dažiem pāriem tas ir seksuālās izturības nosacījums. Par šo jautājumu vari domāt kā par sporta zāles apmeklējumu. Lai kļūtu stiprāks, ir jātrenējas regulāri. Biežāks sekss ir īpaši vērtīgs tad, ja partneris nemēdz sevi ikdienā apmierināt pats.



Izmanto rotaļlietas





Jā, varbūt šī ir neliela "krāpšanās", taču tam nav nozīmes tad, ja abi sasniedzat orgasmu. Ja tavs partneris nespēj noturēties pietiekami ilgi, lai arī tu varētu sasniegt baudas virsotnes, brīdī, kad otrs ir tuvu orgasmam, izmantojiet kādu seksa rotaļlietu vai palīglīdzekli, piemēram, vibratoru! Tādējādi partneris varēs nedaudz nomierināties, savukārt tu – vairāk uzkurināties.



Pirms seksa – masturbācija





Ja esi ejakulējis pirms vienas vai divām stundām, būs krietni grūtāk ātri sasniegt orgasmu. Kā skaidro attiecību eksperte Džeina Grīra, šādā gadījumā ir iespēja ilgāk nodoties lēnai un kaislīgai priekšspēlei, un tādējādi – ja partneris jau iepriekš ir sevi apmierinājis – viņš varēs labāk pielāgoties otra ritmam.



Mēģini vēlreiz!





Kurš gan ir teicis, ka seksā jāsamierinās ar tikai vienu sesiju? Šis nav ieteikums, kas derēs itin visiem, bet pāru terapeite Liza Tomasa mudina procesu sākt no jauna dažas minūtes pēc ejakulācijas. "Daudziem vīriešiem otrās erekcijas laikā ir mazāka jutība." Ja tev nav iebildumu pagaidīt dažas minūtes (vai atkal pievērsties priekšspēlei), un partneris spēj būt kaujas gatavībā samērā ātri, otrajā sesijā jums vajadzētu piedzīvot labākus rezultātus.



Ievies jaunas vēsmas





Kad kādu laiku esi bijis kopā ar vienu un to pašu partneri, jūsu ikdienišķās seksa pozas var likt ķermenim jau gaidīt orgasmu, un tādējādi "padoties" krietni ātrāk. Jaunas pozas un sajūtas novērsīs uzmanību, un liks darboties ilgāk. "Jo neveiklāk un nezināmāk, jo labāk," teic Grīra.