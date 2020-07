Dzirkstele sākusi apsīkt? Veidi, kā to attiecībās saglabāt un darīt vēl spožāku

"Dzirksteles" zaudēšana ilgtermiņa attiecībās ir šķietami neizbēgama. Cilvēkiem pie sirds iet iemīlēšanās process nevis mīlestības cītīga uzturēšana. Cik daudz romantisko komēdiju tu zini, kas sākas pēc kāzām un iet cauri parastai ikdienas rutīnai? Tā, visticamāk, būtu viena ellīgi garlaicīga un nesmieklīga komēdija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ir kaut kas iekšēji iepriecinošs tajā, ka kāds tauriņu vietā vēderā liek tev justies mierīgai, un kaut kas daudz patīkamāks, ja pirmajos randiņos izlaižaties uz dīvāna un skatāties iemīļotākos seriālus tā vietā, lai dotos uz izsmalcinātiem restorāniem. Tomēr dzirkstele ir pat ļoti svarīga, lai saglabātu ilgstošas attiecības no pārvēršanās draudzībā.

Neatkarīgi no tā, kur atrodaties skalā no 50 pelēkām nokrāsām līdz vecam precētam pārim, šajā rakstā, iedvesmojoties no portāla "The Everygirl", ir apkopotas deviņas lietas, ko der pamēģināt nedēļas nogalē, lai dzirksteli attiecībās radītu spožāku.

Atveriet durvis kam jaunam



Attiecības kļūst neinteresantas, kad ieradumi un rutīna kļūst par normu. Tāpēc izmēģiniet kaut ko jaunu, lai redzētu savu partneri un partnerību citā gaismā. Neatkarīgi no tā, vai plānojat atvaļinājumu uz vietu, kurā neviens no jums nav bijis, spēlējat kāršu spēli, kaut arī vairāk esat "Scrabble" cienītāji, izmēģiniet kaut ko jaunu gultā vai pat pasūtiet uz mājām tādu ēdienu, kas ir tālu no ikdienišķā. Jebkas jauns, liels vai mazs, atgriezīs sajūtas, kādas pārņēma iemīlēšanās fāzē, kad visu piedzīvojāt kopā pirmo reizi.

Foto: Shutterstock

Trenējieties kopā

Varbūt tavs sestdienas rīts parasti ir jogas laiks, kamēr mīļotais dodas skrējienā, vai arī tu svētdienas pēcpusdienā apmeklē tiešsaistes pilašu nodarbību, kamēr partneris apmeklē svaru zāli. Ir svarīgi, lai būtu laiks sev, un treniņš ir tam lieliski piemērots, taču ik pa laikam trenēties kopā var būt lieliska metode, kā saglabāt dzirksteli. Tas ne tikai veicina rotaļīgu konkurenci (papildu motivācija un flirts !? Jā, lūdzu!), bet arī vingrinājumi atbrīvo endorfīnus, kas varētu palīdzēt padziļināt emocionālo saikni un just ciešāku saskarsmi. Turklāt, ja tā padomā, trenēšanos kopā var uzskatīt par priekšspēli.

Izrādi jūtas ne tikai ar vārdiem "es tevi mīlu"



"Es tevi mīlu" neapšaubāmi ir viena no vissvarīgākajām lietām, ko partneri saka viens otram. Tomēr, visticamāk, tas ir kas tāds, ko viens otram sakāt itin bieži, neatkarīgi no tā, vai tas ir pirms telefona sarunas beigšanas vai dodoties pie miera. Iespējams, ka šī frāze vairs nerada tās pašas apbrīnas un tuvības sajūtas, kā tas bija pašā sākumā. Tā vietā dalies emocijās, piemēram, pateicībā, atzinībā un apbrīnā. Izmēģini pateikt ko tādu kā: "Es tik ļoti lepojos ar tevi", "Es esmu tik pateicīga par tevi" vai "Tu man tik daudz nozīmē".

Gatavojiet ēdienu kopā



Viens no jums, iespējams, ir attiecību "šefpavārs" (bet otrs ir trauku mazgātājs), vai varbūt vakariņu gatavotājs tiek izvēlēts atkarībā no tā, kurš tajā dienā ir aizņemtāks. Bet šajā nedēļas nogalē mēģiniet gatavot kopā. Tā būs ne tikai jautra, jauna aktivitāte, kuru izmēģināt kopā, bet arī iespēja strādāt kā komandai. Rosoties un radot kopā, jūs jutīsieties vēl vienotāki. Uztici partnerim grillēt gaļu, kamēr pati gatavo salātus, vai izmēģiniet ko pavisam citādāku, piemēram, pagatavojiet paši savus makaronus, kas būs smieklu un radošuma pilns process.

Foto: Shutterstock

Ieplāno īpašu randiņu



Izkāp no ierastā un šajā nedēļas nogalē kopā ar mīļoto meties jaunos piedzīvojumos. Pat ja jūs esat pieraduši randiņus vadīt greznā restorānā vai kinoteātrī, ir daudz citu īpašu un jautru iespēju, kuras varat izmēģināt, dažas pat neizejot no mājām. Izmēģiniet pikniku sveču gaismā, ja abi esat vīna mīļi, pašas spēkiem sagatavo vīna degustāciju vai radi tematisko vakaru, kuru ar nepacietību gaidīsi visu nedēļu. Rezumējot – nav nepieciešams smalks restorāns, dārgas kinoteātra biļetes vai kas tamlīdzīgs, lai randiņš būtu dzirsteļojošs. Vajadzīgi esat vien jūs abi, dažas radošas idejas un, labi, varbūt arī vīna pudele (vai divas).

Komunicējiet dziļākā līmenī



Kad pēdējo reizi jums bija gara, saturīga saruna? Komunikācija ir galvenā dzirksteles saglabāšanas sastāvdaļa. Protams, iepriekšējo mēnešu laikā, kad ārkārtējās situācijas dēļ bijāt spiesti (varbūt arvien esat) uzturēties kopā krietni vairāk, iespējams, sazinājāties pat vēl mazāk, jo aktuāls nebija pat ierastais sarunas sācējs "kāda bija tava diena". Šajā nedēļas nogalē izmanto vakariņu laiku vai kādu atpūtas stundiņu uz dīvāna, lai uzdotu tādus jautājumus kā "Kā tu jūties?" vai "Ko es varu darīt, lai mūsu attiecības būtu labākas?" Mēģiniet arī uzdot jautājumus, kuri liekas pašsaprotami un pat var šķist nedaudz salkani, bet radīs jēgpilnu un dziļu saikni (uzsvars uz "dzirksteli").

Foto: Shutterstock

Paēdiet brokastis kopā



Vakariņas ir pašsaprotams veids, kā pavadīt kvalitatīvu laiku kopā nedēļas nogalēs. Bet kāpēc gan brokastis neradīt tikpat īpašas? Visticamāk, jūs kā jau lielākā daļa cilvēku pirmo dienas maltīti ieturiet visai lielā steigā vai vispār pa ceļam uz darbu, tāpēc mainiet ierasto kārtību un, kad iespējams, kopā gatavojiet vēlās brokastis vai pat vienkārši ieplānojiet pāris papildus minūtes un kopīgi, kaut arī steidzīgi, brokastojiet pie galda nevis pie datoriem, krāsojoties utt.

Turklāt, varbūt atmiņā ataust laiks, kad sākāt satikties un iedzert kopā kafiju bija aktuāla jo aktuāla lieta? Atdzīviniet vecos labos laikus, pašu spēkiem pagatavojiet iecienītās lattes vai kapučīno, un čalojiet, kamēr kopā baudāt kafiju. Triks, kā saglabāt dzirksteli attiecībās, ir laika pavadīšana kopā ārpus ikdienišķā un atcerēšanās, cik jautri ir būt vienkārši tā, vienam ar otru.

Centies atstāt iespaidu



Protams, partneris tevi mīl vienlīdz stipri gan ģērbtu treniņtērpā, gan skaistā, seksīgā kleitā, taču, pieliekot nedaudz pūļu, viņi jutīsies īpaši un novērtēti, nemaz nerunājot par to, ka tas uzlabos arī tavu garastāvokli. Uzvelc kleitu, kas patīk tavam partnerim (un, protams, arī pašai), izlaid matus no ierastās copes, kā arī iesmaržojies. Tas ne tikai patīkami pārsteigs mīļoto, bet pats svarīgākais – tas cels arī pašapziņu (un mēs visi zinām, ka nekas nespēj dzirksteli saglabāt dzīvu tik labi kā pārliecināta sieviete).

Noskūpsti partneri negaidītā vietā un laikā



Ilgstošās attiecībās pat intimitāte un fiziski pieskārieni kļūst par rutīnu: atvadu skūpsts, rokas turēšana kino vai mašīnā vai pat sekss katru otro nedēļas nogali. Rutīnā nav nekā drausmīgi slikta, taču der izmēģināt piešaut dzirkstelītei asumu, spontāni kuplinot fizisku pieskārienu skaitu. Kaislīgi noskūpsti savu partneri, kamēr virtuvē gatavojiet, vai sniedz skūpstu uz vaiga, skatoties "Netflix".