Kāpēc sievietes vilina sliktie puiši

Filmās un seriālos allaž ir kāds ārkārtīgi pievilcīgs tēls, kurš, protams, reizē ir arī patiesi negants. Kāpēc mēs tik viegli pakļaujamies "sliktā puiša" pievilcībai? Vai tai ir iespējams pretoties? Izrādās, ka liela ietekme šajā jautājumā ir hormoniem.

"Viņš šķiet ideāls, bet kaut kas īsti nav..." Ja kādreiz esi izteikusi šo frāzi (un kura gan nav), pēc tam, vaimanājot par to, kāpēc priekšroku dod citam, mazāk izcilam partnerim, iespējams, ir laiks padomāt par to, kā hormoni virza tavus attiecību lēmumus.

Pusaudžu zēni nav vienīgie, kas attiecībās rīkojas, balstoties uz "niknajiem" hormoniem. Grāmatā "Hormonal" apskatīti jautājumi par to, kā labāk izprast savu uzvedību (gan to, kas saistīta ar romantisko dzīvi, gan arī to, kas nav). Viens no veidiem – noskaidrot, kādiem hormoniem ir vislielākā ietekme. Izrādās, ka pētījumos ir atklāts – ovulācijas laikā sievietes vairāk interesējas par konkrētu vīrieša tipu – to, kuru mēdz dēvēt par "alfa". "Šis tips ir saistīts ar seksuāli pievilcīgu īpašību komplektu, piemēram, simetrisku seju un dominējošu uzvedību," stāsta grāmatas autore Martija Haseltone. Tieši auglīgajās dienās sievietes dod priekšroku tā sauktajiem "sliktajiem puišiem".

Pētījumi arī atbalsta "labo gēnu" teoriju, kura balstās idejā, ka sievietes (un sieviešu dzimuma dzīvniekus) pievilina "tēviņi ar īpašībām, kas saistītas ar atbilstību noteiktiem gēniem, kurus iespējams tālāk nodot savām atvasēm", grāmatā skaidro Haseltone. Viņa sauc šāda veida puišus par "sexy cad". Viņš ir seksuāli pievilcīgs acīmredzamu iemeslu dēļ, taču reizē ir arī spēlmanis, jo galu galā – ne visi var būt "alfa", līdz ar to pēc šāda tipa vīriešiem ir pieprasījums. Kāpēc gan lai šādu iespēju palaistu garām?

Ilgtermiņā sievietes meklē stabilitāti

Mēneša pārējās trīs nedēļās, pēc Haseltones teiktā, sievietēm piemīt krietni labākas spriestspējas – mūs piesaista vīrieši, kurus uzskatām par gādīgiem, atbildīgiem un rūpīgiem. Ilgtermiņā vēlme atrast partneri, kas, iespējams, kļūs par labu tēvu, parasti uzvar, kaut arī dienās, kad esam visauglīgākās, alkstam pēc Džonija Depa pieskārieniem. "Ņemot vērā lielo pieprasījumu pēc alfa tēviņiem, kas reizē ir arī mīļi un gādīgi, šķiet, ka sievietes ir iemācījušās iemainīt seksīgumu pret stabilitāti un uzticamību, kas palīdzētu ligzdiņas veidošanā," teic Haseltone.

Vienlaikus jāizprot – tā ir izvēle, kuru varam labāk kontrolēt, ja saprotam tās virzītājspēkus, uzskata Haseltone. Šādā veida izpratne par hormoniem ir ārkārtīgi būtiska. "Viens no variantiem, kā pretoties dabiskajai vēlmei, ir atgādinot sev: "Es zinu, ka šī vēlme tika radīta, lai palīdzētu senajām sievietēm atrisināt noteikta veida problēmas, kas mani mūsdienu pasaulē nesatrauc, tāpēc varu to ignorēt," viņa paskaidro. Haseltone uzsver, ka mēģinājums izvairīties no sarunām par hormonālajām atšķirībām starp vīriešiem un sievietēm var kopumā kaitēt mūsu labklājībai. "Mēs nezinām pietiekami daudz par sievietēm un viņu hormoniem," viņa teic. "Ir daudz tēmu, kuras būtu jāpēta vairāk. Piemēram, kontracepcijas tablešu lietošanu sekas, hormonālās izmaiņas un tamlīdzīgi. Manuprāt, dažas tēmas ignorējam, jo baidāmies par stereotipu radīšanu." Piemēram, viens no tiem – "hormonāla sieviete" noteikti ir raudoša un kliedzoša, un ļoti, ļoti izsalkusi.

Foto: Shutterstock

Skaidrs, ka Latvijā ir vairāk sieviešu nekā vīriešu, kas potenciālo pielūdzēju sarakstu krietni ierobežo, taču ir svarīgi izprast un apzināties, kas tev ir būtiski, meklējot partneri. Nākamreiz, kad telefonā pamanīsi ziņu no "sliktā puiša", apzinies, ka, visticamāk, iekāro viņu bioloģisku iemeslu dēļ, nevis tāpēc, ka viņš patiesi ir lielisks attiecību kandidāts. Savukārt, ja prāto par "labo puisi", kurš kādu noslēpumainu iemeslu dēļ nešķiet sirdij tik tīkams, apsver domu dot vēl vienu iespēju. Galu galā – attiecības nevar izveidoties vienas dienas laikā.

Iespējams, ka savas dzīves laikā esi bijusi kopā ar vairākiem "sliktajiem puišiem". Centies par to pārāk nekreņķēties – tu noteikti neesi vienīgā. Tomēr no savām kļūdām ir jāmācās. Kā jau laikus atpazīt "slikto puisi"? Lūk, daži ieteikumi.

Pielūdzējs tur tevi neziņā

"Sliktais puisis" nekad neatklās, ko tieši domā par tevi, un izvairīsies no jebkādām sarunām par attiecību attīstību. Sargies no šī vīriešu tipa! Iemesls, kāpēc viņš nav gatavs sniegt atbildi par jūsu attiecību nākotni, ir tāds, ka tās nekur neved. Netērē savu laiku.

Bijušās draudzenes – vainīgas pie visa

Ja tavs sirdsāķītis nebaidās skarbi kritizēt visas savas bijušās partneres, laiks doties prom, ko kājas nes! Pat ja viņa stāstītais ir šķietami loģisks, tev ir jābūt reālistiskai un jāizprot, ka attiecības veido divi cilvēki. Tavs jaunais pielūdzējs ir vienojošais faktors starp visām viņa bijušajām sievietēm. Padomā par to!

Tu nezini, cik daudz sieviešu ir viņa dzīvē

Ja šķiet, ka tavam jaunajam pielūdzējam ir ārkārtīgi daudz sieviešu draugu, kuras tā vien piepilda viņa sociālo tīklu ierakstus ar sirsniņām un miedzošiem smaidiņiem, iespējams, viņš ir spēlmanis. Šādā situācijā rīkojies piesardzīgi un pacenties izvērst atklātu sarunu.

Tava intuīcija tevi piebremzē

Dažkārt nav nepieciešams konkrēts iemesls, lai sajustu, ka kaut kas nav kārtībā. Ja veido attiecības ar "slikto puisi", visticamāk, to ļoti labi apzinies, taču vienlaikus nevēlies to pati sev atzīt. Kārtīgi apsver un izvērtē, vai ir vērts ieguldīt savu laiku komunikācijā ar cilvēku, kuram, iespējams, nav tādu pašu nodomu kā tev.