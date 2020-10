Ne tikai baudai, bet arī veselībai: aktīvas seksuālās dzīves ieguvumi

Sekss un seksualitāte ir ikviena cilvēka neatņemama dzīves sastāvdaļa. Papildu reprodukcijai sekss var būt saistīts arī ar tuvību un baudu. Un, kā izrādās, dzimumaktam var būt arī daudz patīkamu ieguvumu, tostarp fizisku, intelektuālu, emocionālu, psiholoģisku un arī sociālu.

Seksuālā veselība ir vairāk nekā izvairīšanās no seksuāli transmisīvo infekciju slimībām un neplānotas grūtniecības. Tā ir arī par atzīšanu, ka sekss ir svarīga tavas dzīves sastāvdaļa. Lai tu, iespējams, no jauna iepazītu mīlēšanos, iedvesmojoties no portāliem ''Health Line'' un ''Insider'', turpinājumā piedāvājam uzzināt dažus veselīgas seksuālās dzīves ieguvumus.

Kādus ieguvumus sekss var sniegt tavam ķermenim



Žurnālā ''Plos One'' publicētais pētījums liecina – sekss jaunākām sievietēm un vīriešiem var būt labs kardiovaskulārais (arī kardio) treniņš. Lai gan sekss pats par sevi nav pietiekams fizisko aktivitāšu aizstājējs, to var uzskatīt par vieglas intensitātes aktivitāti. Daži no dzimumakta ieguvumiem veselībai ir:

asinsspiediena pazemināšanās;

kaloriju dedzināšana;

sirds veselības uzlabošana;

muskuļu stiprināšana;

sirds slimību, insulta un hipertensijas riska samazināšana;

libido palielināšana.



Cilvēki ar aktīvu dzimumdzīvi mēdz arī biežāk sportot, un viņiem ir labāki ēšanas paradumi nekā tiem, kuri ir mazāk seksuāli aktīvi. Fiziskā sagatavotība arī var uzlabot seksuālo sniegumu kopumā.