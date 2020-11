Nemet plinti krūmos! Slikts pirmais sekss ne vienmēr nozīmē attiecību beigas

Veidot jaunas attiecības var būt liels izaicinājums, jo atklāties otram un būt ievainojamam nekad nav viegli. Papildus tam nākas vēl satraukties par attiecību seksuālo aspektu. Mīlēšanās ir būtiska daļa no ikviena cilvēka dzīves, bet ja sekss ir slikts, vai tas nozīmē, ka attiecībām nav nākotnes? To, iedvesmojoties no "Marie Claire", skaidrojam raksta turpinājumā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pats attiecību sākums, kad ar jauno partneri vēl neesat paspējuši nodoties mīlas priekiem, ir ārkārtīgi aizraujošs. Vien doma par sirdsāķīti liek ķermenim satraukumā ietrīcēties, un vēderā dancot simtiem tauriņu. Iespējams, tāpēc lielākā lielākā daļa ieteikumu, kas saistīti ar seksuālās dzīves uzlabošanu, mudina atgriezties pie tās "sākotnējās" sajūtas. Bet ko darīt, ja pirmā reize, ar kādu, kurš tev patiešām simpatizē, sagādā milzu vilšanos?

Vispirms, ir būtiski saprast, ka tu drīksti justies vīlusies. Ja jūsu starpā šķīst dzirksteles, viss šķietami ir kārtībā un tu no visas sirds gaidīji pirmo tuvības brīdi, tad skaidrs, ka neizdošanās gadījumā sajūta var būt draņķīga. Bet nenokar degunu par ātru, viss vēl nav zaudēts! Vai tev izcili veicās pirmajā reizē, kad brauci ar mašīnu? Vai arī tad, kad pirmo reizi mēģināji pagatavot sevišķi sarežģītu recepti? Visticamāk, nē. Dažkārt ir nepieciešams neliels treniņš un prakse, un tas, protams, attiecas arī uz seksu.

Kāpēc sekss bija slikts?

Pirmais, kas tev ir jānoskaidro, ir iemesls, kāpēc sekss bija slikts, jo, ja nezini, kāda bija problēma, tad to arī nekādi nevari risināt. Tas ir pilnīgi normāli, ja pirmajā mīlēšanās reizē nesasniedz baudas virsotnes, skaidro seksa speciāliste Karolīna Kenta. "Lai gan mēs izprotam, ka ir nepieciešams laiks, lai iepazītu otra personību, mēs bieži esam nepacietīgi, kad iepazīstam viens otra ķermeni."

Viens no izplatītākajiem vaininiekiem ir alkohols, teic Kenta. "Daudzi cilvēki patiešām nevar sasniegt orgasmu, ja ir nedaudz noreibuši. Iespējams, esi iemalkojusi kādu glāzi, lai justos brīvāk, tomēr tādējādi pati sev liedz iespēju patiesi sajust, kas notiek mīlēšanās laikā." Alkohols nomāc maņas, kas nozīmē, ka līdz ar to pastāv mazāka orgasma iespējamība, un visa sajūtu gamma, ko varētu piedzīvot, tiek apslāpēta. Turklāt, samazinās arī tavas spējas reaģēt, tāpēc, iespējams, arī nepamani signālus, ko sūta tavs partneris. Ja abi bijāt apzinīgi un alkoholu nelietojāt, tad ir vēl citas viegli atrisināmas problēmas. Satraukums var vīrietim apgrūtināt erekcijas veidošanos, savukārt sievietei sasniegt orgasmu, tāpēc pievērsiet uzmanību tam, ka abi jūtaties ērti viens otra klātbūtnē!

Tāpat ir būtiski noskaidrot, kā tavs partneris vērtē jūsu pirmo pieredzi. Ja mīļotais uzskata, ka mīlas prieki bija izcili, situāciju risināt būs krietni sarežģītāk. Ļoti iespējams, viņš domā līdzīgi kā tu, taču ir pārāk pieklājīgs vai kautrīgs, lai kaut ko teiktu. Taču, ja otrs nenojauš par tavām sajūtām, tad vienīgais risinājums ir atklātība – protams, ar nosacījumu, ka vēlies saglabāt attiecības. Slikts sekss patiesībā var daudz ko atklāt par cilvēku, stāsta Kenta. "Ja otrs koncentrējās tikai uz sevis apmierināšanu, neņemot vērā tevi un tavas sajūtas, tas ir nepiedodami un bērnišķīgi. Savukārt, ja otrs ir neveikls, tomēr entuziastisks, viss nav tik slikti. Ja vien esi gatava ieguldīt laiku un pūles, pastāv cerība, ka sekss kļūs baudpilnāks."

Atceries pievērst uzmanību vārdiem, kurus izmanto. Veido teikumus ar frāzēm "es jūtu", "man šķiet", nevis "tu nedarīji" vai "tev nevajadzēja". Šāds sīkums var patiesi palīdzēt, jo partnerim nebūs sajūta, ka vērsies pie viņa uzbrūkošā, agresīvā veidā.

Kas bija nepareizi?

Vai tev nebija orgasma? Vai viņš vispār saprata, ka nesasniedzi baudas virsotni? Un pats svarīgākais – vai viņu tas satrauca? Vīrieša attieksme pret tevis apmierināšanu pastāsta ļoti daudz. Ja viņš nepamanīja vai viņu itin nemaz nesatrauca tas, ka mīlēšanās tev neradīja baudu, tā nav laba zīme. Ja viņš centās, tomēr viņam nesanāca, to ir samērā viegli labot.

Labākais veids, kā otram iemācīt apmierināt tevi, ir ļaut viņam skatīties, kā tu pati iepriecini sevi. Varbūt tas sākotnēji izklausās biedējoši, tomēr tas noteikti ir visefektīvākais veids, turklāt nav nekāda iemesla izjust apkaunojumu. Ja tomēr nejūties gana atbrīvoti, vari arī ķerties klāt pie rakstīšanas – izklāsti, kas tevi uzkurina visvairāk. Katra cilvēka ķermenis ir atšķirīgs, un, visticamāk, tas, kas tev sagādā baudu, nav tas, ko tavs mīļotais pieredzēja ar iepriekšējo partneri. Tāpat arī paturi prātā, ka orgasma sasniegšana caur dzimumaktu ir saistīta ar to, kā jūsu ķermeņi burtiski "sader kopā". Lai saprastu, kādi leņķi un kādas pozas der vislabāk, ir nepieciešams laiks un prakse. Kamēr vien otrs ir gatavs mācīties, tā nav nekāda problēma!

Kā partneris reaģē sarunas laikā?

Sarunāties par to, kāpēc neizbaudīji seksu ar otru cilvēku var būt neērti, tomēr tas ir drosmīgi un ārkārtīgi svarīgi, lai veidotu pilnvērtīgas attiecības, skaidro Kenta. "Kas nav labi – tēlot, ka tev patika, jo kautrējies atzīt, ka tā nebija. Seksu nevajadzētu uztvert kā dzīšanos pēc orgasma! Esi pacietīga, saglabā mieru, pat ja nesasniedzi kulmināciju. Mūsu ķermenis (it īpaši dzimumorgāni) ir ļoti sarežģīts, un lai to iepazītu, ir vajadzīgs zināms laiks. Tas nenozīmē, ka tev nekad nebūs lielisks sekss ar jauno partneri, tas nozīmē vienkārši to, ka ir vajadzīgs ieguldīt laiku, lai uzzinātu, kas patīk vienam un kas – otram."