Padomu ābece seksuālās dzirksts uzturēšanai stabilās un ilgstošās attiecībās

Sabiedrībā valda uzskats, ka partneri viens otru spēcīgi iekāro tikai neilgu brīdi pēc attiecību uzsākšanas, bet vēlāk dzirksts izkūp gaisā un intīmā tuvība kļūst arvien gurdenāka un garlaicīgāka. Kamēr ir pāri, kas ļaujas ne tik patīkamajam scenārijam, citi viens otra dēļ ir kā bez prāta arī pēc daudziem kopā pavadītiem gadiem – siltās emocijas un seksuālā dzirksts nav pazudusi. Kāds ir viņu noslēpums? Vērtīgus ieteikumus atradīsi "Viņa" rakstu arhīvā.

Uzreiz jāteic, ka attiecības laika gaitā mainās vienmēr. Pēc pieciem gadiem tās nebūs tādas, kā divus mēnešus pēc kopdzīves uzsākšanas. Tas, vai ar notikušajām pārmaiņām būsiet apmierināti, atkarīgs ne tikai no raksturu un vēlmju saderības, bet arī ieguldītā darba. Lai pēc gadiem jūs viens otram būtu svarīgi un kopdzīve nepārvērstos gultas dalīšanā ar svešinieku, ir svarīgi strādāt gan pie emocionālās saiknes, gan seksuālajām attiecībām. Ja abi būsiet šajā jomā apmierināti, mazāka iespējamība, ka metīsities laimi meklēt svešā gultā.

Paturi prātā, ka fiziski mīlestības apliecinājumi nav tikai "jauniešu padarīšana". Ja pēc ilgāka attiecībās pavadīta laika kaisle sāk norimt un intīmā dzīve noplok, bet neesi ar to mierā, meklē risinājumus – pārrunā to ar savu partneri, nevis pieņem, ka jūsu laiks ir aizritējis. Tas, ka ar seksu nodarbojas tikai jaunieši ir viens no mītiem, kas saistīts ar intīmo dzīvi senioru vecumā.

Ieskaties "Viņa" rakstos gan par to, kā ikdienišķu mīlēšanos padarīt īpašu, gan par to, kā nezaudēt kaisli ilgstošās attiecībās. Tāpat rakstos atradīsi ieteikumus arī emocionālās saiknes saglabāšanai, kā atjaunot intīmo komfortu pēc bērna ienākšanas ģimenē un citu noderīgu informāciju kaisles un intimitātes uzturēšanai attiecībās.