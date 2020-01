Septiņi sieviešu tipi, no kuriem kungi bēg kā no uguns

Neviens cilvēks nav ideāls. Lai gan attiecību sākumposmā partneri cenšas sevi parādīt no labākās puses, ar laiku noslēpt mīnusus ir teju neiespējami, un tieši tajā brīdī attiecības kļūst īstas. Perfektajā scenārijā partneri iemīl arī viens otra nelāgos ieradumus vai neuztver tos kā negatīvu zīmi, taču realitātē viss nav tik rožaini.

Kad simpātijas abpusēji apstiprinātas un kopā tiek pavadīts aizvien vairāk laika, partneri jūtas brīvāk viens otra sabiedrībā. Viņi kļūst atklātāki gan vārdos, gan darbos, taču daudzas sievietes neapzinās, ka tieši šajā brīdī viss sāk iet greizi. Ja vairākkārt attiecības izjukušas, pārkāpjot nopietnākā stadijā, vērts paskatīties uz sevi no malas un saprast, vai neesi viena no tām dāmām, no kurām vīrieši bēg, ko kājas nes.

Turpmākajās rindās iepazīstinām ar septiņiem šādu sieviešu tipiem. Iespējams, kāds atbilst arī tev, pašai pat to nemaz neapzinoties.

Meitene nelaimē



Šī tipa koncepts bieži vien lasāms pasakās – puisis satiek meiteni, kas nonākusi nelaimē, nolemj to glābt, un viņi dzīvo ilgi un laimīgi. Lai gan varētu šķist, ka šis vienkāršais un romantiskais princips garantē saticīgu kopdzīvi, tas "strādā" pavisam neilgu brīdi.

Šādas sievietes katrā situācijā, kurā viss neiet kā pa diedziņu, gaida savu princi baltā zirgā, kas viņu izglābs. Jāteic, ka ir naivi domāt – vīrietis vienmēr un visur spēs būt klāt. Ar laiku viņam tas var kļūt nogurdinoši, kā rezultātā vīrieši pārmet sievietēm kompetences un patstāvības trūkumu, kā arī spēju pašām tikt galā ar problēmām.