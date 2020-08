Šovakar seksam 'nē'! Kāpēc labāk mīlēties no rīta

Kaislīgs sekss sveču apgaismojumā izklausās velnišķīgi labi. Un tomēr – ir tik daudz iemeslu, kāpēc šovakar ir vērts atteikt mīļotajam, lai nodotos mīlas priekiem rīta agrumā. Labāks miegs, lielāka produktivitāte un skaistāka āda ir vien daži no plusiem!

Šajā pasaulē ir divu veidu cilvēki – tie, kuri labprāt mostas pirms deviņiem, un tie, kuri rītus labāk pavada snaužot. Celšanās no rīta var būt ļoti kaitinoša – nav šaubu. Taču agrajiem putniņiem ir savas priekšrocības. Kad pēdējo reizi nodevies mīlas priekiem no rīta?

Rīta seksā slēpjas kaut kas neparasts. Tas ir jautrs, spontāns, un kaut arī dažkārt liek nokavēt rīta darbus, tas ir to vērts. Tāpēc, iedvesmojoties no "Cosmopolitan", esam apkopojuši plusus gurnu izkustināšanai rīta agrumā.

1. Tavs priekšnieks priecāsies



"Orgasmi izdala dopamīnu, kas var palīdzēt būt produktīvākam un pieņemt labākus lēmumus," teic sertificēta seksa trenere Liza Rodžersa. Tas nozīmē, ka vari atvadīties no sava uzdevumu saraksta un strīdiem ar mīļoto par to, ko vēlaties ēst vakariņās.



2. Mazāk sāpju



Orgasms arīdzan var mazināt sāpes. Neatkarīgi no tā, vai tās ir galvassāpes, krampji sprandā vai dīvainas sāpes muguras lejasdaļā, par kurām jāsūdzas teju katru dienu, šoreiz varēsi iztikt bez liekiem medikamentiem.



3. Lielāko uzbudinājumu izjūt pirms saules aušanas



"Testosterona līmenis no rīta ir visaugstākais," skaidro Rodžersa. Un, tā kā šis hormons palielina iekāri un libido, kāpēc gan pretoties saviem impulsiem? Protams, noilgoties dienas laikā pēc otra arī ir uzkurinoši (it īpaši, ja viens otram sūtat pikantas ziņas), taču vislabāk ir sākt rītu uz pareizās nots!



4. Tava āda būs mirdzoša



Orgasms ir gluži kā dabas radīta kosmētika. "Asinis ieplūst visās ķermeņa daļās, tostarp sejā," stāsta seksa terapeite Ērika Vīvere. Tas nozīmē, ka tava seja staros, pat ja nebūsi uzklājusi nedz vaigu sārtumu, nedz bronzeri vai izgaismotāju. Izrādās, ka rīta sekss var arī ietaupīt naudu!



5. Arī vairāk mīlestības?



"Nodarbojoties ar seksu no rīta, tiek atbrīvots oksitocīns, kuru pazīst arī kā "mīlas" hormonu," skaidro eksperte seksualitātes jautājumos, Emīlija Morse. "Oksitocīns liek justies tuvākam ar partneri, un arīdzan vairāk mīlētam. Šīs siltās sajūtas paliks kopā ar jums visu dienu vai vismaz visu rīta braucienu."

Foto: Shutterstock

6. Neizjuks tavs gulēšanas režīms



Dīvainā kārtā labs nakts miegs ir cieši saistīts ar cilvēka dzimumtieksmi. Tas nozīmē – ja pēc mīlēšanās dodies gulēt ļoti vēlu, tad ne tikai jutīsies nogurusi nākamajā rītā, bet arī samazināsies tava iekāre un vēlme pēc seksa. Kāda jēga piedzīvot orgasmu, ja beigu beigās tas liek justies vēl nogurušākai?



7. Mazāk spiediena



Sekss pēc pilnas darba dienas, lielām vakariņām un tējas krūzes var šķist ļoti nogurdinošs, neatkarīgi no tā, cik ļoti mīli savu partneri. Turklāt, ja arī nākas piespiest sevi, tas tikai vēl vairāk sabojā noskaņojumu. Rīta agrumā par to nebūs jāsatraucas!



8. Labāks skats garantēts!



Nakts apgaismojums, protams, ir romantisks, taču dažkārt karstākais sekss ietver to, ka redzi visu, kā ir. Un cik gan lieliski ir ieraudzīt savu partneri visā viņa kailajā skaistumā, kas, protams, arī liek otru iemīlēt vēl vairāk!



9. Kopīga rīta duša ļaus ietaupīt finanses



Ja tu un tavs mīļotais priekšroku dod dušām no rīta, tad varat krietni ietaupīt laiku, mazgājoties kopā. "Lai sekss būtu baudpilnāks, sievietei ieteicams noliekties uz priekšu, kamēr vīrietis nostājas aizmugurē," iesaka Morse. Izvairieties no paslīdēšanas un nokrišanas, turoties pie sienas vai dušas durvīm, vai dušā ieliekot gumijas paklāju. Un visbeidzot – pārliecinieties, ka izmantojat lubrikantu, kas galvenokārt veidots no silikona, nevis ūdens, citādāk tas uzreiz nomazgāsies nost.

Foto: Shutterstock

10. Tev ir attaisnojums paslinkot



Ir taču vēl rīts! Ir visas tiesas tiesības justies nedaudz miegaini un paslinkot... Un "slinkais sekss", kaut arī lēns, nemaz nav tik slikts, dažkārt tas var būt pat krietni intīmāks!



11. Iespēja izvairīties no ārsta apmeklējuma



Saskaņā ar pētījumiem – rīta sekss faktiski var stiprināt imūnsistēmu, paaugstinot imūnglobulīna līmeni – antivielu, kas aizsargā pret infekcijām. Tas nozīmē, ka vairāk nav jāsatraucas par pierakstīšanos pie ārsta, jo uz vizīti vairs vienkārši nebūs jādodas!



12. Tavs partneris spēs darboties ilgāk



Seksa terapeite Arlīna Goldmane teic: "Kad vīriešiem ir augstāks testosterons un viņi ir labi atpūtušies, viņiem seksa laikā ir vairāk enerģijas. Šī enerģija viņiem ļaus nodoties mīlas priekiem ilgāk." Tātad – ja vēlies mīlēties ilgāk par 5–7 minūtēm, iespējams, ir vērts izmēģināt palagu dančus rīta agrumā!



13. To dara vairāk cilvēku, nekā spēj iedomāties.



Protams, tev nav nepieciešams nekāds īpašs pamudinājums, lai nodarbotos ar seksu, taču statistika atklāj, ka 34 procenti priekšroku dod mīlas priekiem agri no rīta. Varbūt laiks pievienoties?