Tu kā podiņš, bet es – ne kā vāciņš? Pazīmes, kuras liecina par seksuālu nesaderību

Sekss ir būtiska jebkuru attiecību sastāvdaļa. Galu galā – mīļotā ķermeņa iepazīšana ir svarīga savstarpējās tuvības veidošanā. Un tomēr – dažkārt pat ar savu ideālo partneri mīlešanās var būt gaužām mokoša, kas var liecināt par iespējamu seksuālu nesaderību.

Kādi ir brīdinājuma signāli, kuriem jāpievērš uzmanība? Iedvesmojoties no "Elite Daily" un "Health Line", esam apkopojuši pazīmes, kuras norāda – tu un tavs mīļotais, iespējams, neesat seksuāli saderīgi.

Tevi biedē iespējama tuvība



Ja vien doma par mīlēšanos ar jauno sirdsāķīti liek nepatikā sarauties, tā noteikti ir slikta zīme. Tavam partneriem vajadzētu tevi iekvēlināt, nevis atgrūst. Tev nevajadzētu doties mājās ar biedējošu domu: "Eh, atkal būs jāmīlējas." Seksam ir jārada prieks, nevis jābūt par apgrūtinājumu. Ja šķiet, ka tas ir kļuvis par pienākumu tavās attiecībās, ir pienācis laiks pārvērtēt saderību ar savu partneri. Turklāt, tev nekad nevajadzētu izjust spiedienu nodarboties ar seksu vien tāpēc, ka esat romantiskās attiecībās.

Tu esi "iesprūdusi" savās domās



Vai pamani, ka emocionāli nespēj pilnībā nodoties mīlas izpriecām? Tas nav labi. Ja mīlēšanās laikā rēķini savus mēneša izdevumus vai sapņo par savu "Facebook" simpātiju, nevis koncentrējies uz baudpilno procesu, iespējams, ka neesat seksuāli saderīgās attiecībās. Skaidrs, ka dažkārt mēs mēdzam domāt par citiem cilvēkiem tuvības laikā. Tomēr nav normāli fantazēt par kādu citu ikkatru reizi, kad nododies mīlas priekiem ar savu partneri. Ja jūti, ka tuvības laikā domā par visu citu, nevis mīlēšanos, ļoti iespējams, tavās attiecībās ir kāda problēma.

Tu ik reizi izdomā attaisnojumus, kāpēc nenodarboties ar seksu



Saraksts ar visdažādākajiem attaisnojumiem kļūst arvien garāks un garāks. Ja tu dari visu iespējamo, lai nenonāktu tuvībā ar partneri, tad ir laiks kārtīgi padomāt, kas īsti ir pie vainas. Būt attiecībās ir brīnišķīgi – tev ir labākais draugs, ar kuru piedevām vari skūpstīties un draiskoties pēc sirds patikas. Ja tuvības aspekts zūd, tad sanāk, ka tev vienkārši ir labs draugs. Tiklīdz mēs sākam meklēt attaisnojumus, lai izvairītos no sava partnera, tas ir liels brīdinājuma signāls.

Jūs neskūpstāties



Neskūpstīties publiskā vietā vai citu priekšā ir viena lieta, tomēr, ja nekad neizrādat viens otram mīlestību, kaut kas nav kārtībā. Vai tev nepatīk, kā tavs partneris skūpstās? Lai gan skūpstīšanās prasmes laika gaitā var attīstīt, skaidrs, ka tās ir ārkārtīgi būtiska attiecību sastāvdaļa. Ja itin nekad neiesaistaties skūpstīšanās sesijā, jūsu mīlas dzīve ar laiku kļūs sliktāka.

Ja skūpstu laikā nav savstarpējās "ķīmijas", tomēr neesi gatava mest plinti krūmos, partnera apmācībā esi laipna un pacietīga. Ar savu rīcību māci otram, kas tieši tev patīk un sagādā baudu. Ja pat pēc ilgstošām mācīšanās stundām tavs mīļotais joprojām nosiekalo pusi no tavas sejas, iespējams, ir laiks šķirties.

Tu nekad neesi sasniegusi orgasmu



Šis var būt sarežģīts jautājums, jo daudzām sievietēm kopumā mēdz būt grūti sasniegt kulmināciju. Kā izrādās – 75 procenti sieviešu nevar piedzīvot orgasmu vien no parasta dzimumakta. Lai sasniegtu baudas virsotnes, ir nepieciešama ārēja iejaukšanās – vai nu ar rokas, kādas rotaļlietas vai mēles palīdzību.

Taču, ja tu nekad neesi piedzīvojusi jebkāda veida orgasmu ar savu partneri, tad tas var būt brīdinājuma signāls, ka viņa klātbūtnē nejūties gana droši vai atbrīvoti. Runājot par kulminācijas sasniegšanu, būtiski ir gan emocionālie, gan fiziskie aspekti. Tev ir jājūt ne tikai fiziska stimulācija, bet arī jābūt emocionāli koncentrētai mirkļa baudīšana. Ja nekādi nespēj sasniegt orgasmu (pat izmantojot rotaļlietas vai citus palīgrīkus), tas var liecināt par dziļāku nesaderību attiecībās. Galu galā – seksuālā saderība ir neatņemama attiecību sastāvdaļa, un tā ir viens no aspektiem, kas nošķir mīļoto cilvēku no vienkārša drauga. Ja šīs sastāvdaļas trūkst, tad ir ieteicams pārskatīt savu attiecību dinamiku. Tāpat arī atceries – nemēģini sevi piespiest just to, ko nejūti. Nav jēgas viltot orgasmu. Tā vietā atrodi kādu, ar kuru esi saderīgāka.

Ja saproti, ka ar partneri jautājumos, kas attiecas uz seksu, neesat uz viena viļņa, ir pāris aspekti, ko ņemt vērā:

Cik lielas ir atšķirības jūsu starpā?



Ja vēlies nodarboties ar seksu trīs reizes nedēļā, bet mīlas priekiem nododaties vien divas reizes nedēļā, jūsu saderībai, visticamāk, nav ne vainas. Šādā situācijā varat meklēt kompromisu, kas apmierina jūs abus. Savukārt, ja tavam partnerim patīk mežonīgs sekss, katru dienu (un visas dienas garumā), kamēr tev šādas domas nenāk pat prātā, atšķirības varētu būt pārāk nozīmīgas.

Vai esi gatava piekāpties?



Jā, šādās situācijās galvenais ir kompromiss. Taču ir būtiski atcerēties – tas nenozīmē darīt kaut ko tādu, kas tev nepatīk, vai upurēties tiktāl, ka uzkrāj sevī aizvainojumu. "Pie manis ir bijis viens pāris, kur vienam partnerim patīk skarbs sekss, kamēr otram – pavisam mierīgs. Taču viņi bija gatavi kompromisam, līdz ar to – viss bija kārtībā," skaidro seksoloģe Dženija Skailere.

Cik daudz pūļu esi gatava ieguldīt?



Tas, vai esi gatava ieguldīt laiku un pūles seksuālās saderības uzlabošanai, iespējams, ir atkarīgs no tā, kā vērtē savas attiecības kopumā. Ja visādi citādi šķiet, ka esi atradusi savu ideālo partneri, iespējams ir vērts nemest plinti krūmos. Tomēr šādā gadījumā jums abiem ir jābūt atvērtiem atklātai un patiesai komunikācijai. Pretējā gadījumā visas pūles būs veltas.

Vai seksuālo saderību ir iespējams attīstīt laika gaitā? Jā, protams. Iepazīstot vienam otru labāk, arī seksuālajai dzīvei vajadzētu uzlaboties un kļūt kvalitatīvākai. "Pastāvīga, regulāra un atklāta komunikācija viennozīmīgi var uzlabot seksu," uzsver Skailere. Tomēr, ja atšķirības ir pārāk nozīmīgas, tas būs gana sarežģīts darbs gan ar sevi, gan ar savu partneri.