Viņai gribas, bet viņam ne. Padomi, kā sadzīvot ar atšķirīgiem libido

Neviens nevar noliegt, ka aktīva seksuālā dzīve ir ārkārtīgi būtiska ikviena labsajūtai. Un tomēr – dzīve ir dzīve, pa vidu daudzajiem pienākumiem un darbiem ne vienmēr ir vēlme iesvētīt gultas palagus, un tas ir pavisam normāli. Bet ko darīt, ja viens partneris vienmēr ir gatavs mīlas priekiem, taču otrs izjūt iekāri vien dažas reizes mēnesī? Vai atšķirības seksuālājās vajadzībās vienmēr noved līdz attiecību pārtraukšanai? Par to raksta turpinājumā!

Ideālajā pasaulē abiem partneriem būtu vienāda dzimumtieksme, taču tas ir diezgan nereālistiski. Problēma slēpjas tajā, ka mūsu libido dzīves laikā svārstās dažādu iemeslu, tostarp, stresa, bērna piedzimšanas, novecošanas, zāļu blakusparādību un citu faktoru dēļ. Ja tev un tavam partnerim ir atšķirīgas seksuālās vajadzības, nesatraucies! Izrādās, ka pāriem – it īpaši tādiem, kas jau ilgu laiku ir kopā – bieži kādā dzīves brīdī nākas sadzīvot ar nesaskanīgiem libido. Kā atklāts 2015. gadā veiktā pētījumā, 80 procenti pāru pēdējā mēneša laikā bija piedzīvojuši seksuālo vēlmju neatbilstību ar savu partneri. Turklāt, neskatoties uz valdošajiem stereotipiem, ne vienmēr ir tā, ka vīriešiem ir augsts libido, savukārt sievietēm zems.

"Savā klīniskajā praksē redzu, ka sievietēm parasti ir lielāka dzimumtieksme," teic seksa terapeite Gila Šapiro. Ja attiecībās pastāvīgi saglabājas atšķirīgs vēlmju līmenis, tas var radīt nepatīkamu attiecību dinamiku. Partnerim, kuram ir augstāks libido, bieži nākas piedzīvot atraidījumu, kas var ietekmēt viņa pašcieņu, savukārt tas, kuram ir zemāks libido, izjūt spiedienu, jo viņam šķiet, ka nespēj piepildīt sava partnera cerības.

Vai atšķirības seksuālajās vajadzībās vienmēr nozīmē attiecību neizdošanos? Nebūt ne, skaidro psiholoģe un seksa terapeite Dženeta Brito. Taču pārim ir jābūt gatavam iesaistīties godīgā sarunā un pieņemt kompromisus. "Abām pusēm ir jāveic darbs, lai atrastu kopīgu valodu un vienotos par labāko risinājumu. Galvenā uzmanība jāpievērš tam, kā seksuālā tuvība palīdz un ir vērtīga attiecībām, nevis tam, kādas ir katra individuālās vajadzības."

Iedvesmojoties no "Huff Post", esam apkopojuši ekspertu padomus, kā vislabāk rīkoties šādā kutelīgā situācijā.

Nekautrējies runāt par seksu

Diezin vai kādu pārsteigts tas, cik ļoti svarīga ir spēcīga komunikācija par seksuālo dzīvi. Sekss var būt jutīga tēma, it īpaši, ja partneri nejūt saskaņu, taču tik un tā ir svarīgi visu izrunāt. Seksa terapeits Duglass Brūks mudina savus klientus pievērst uzmanību tam, kādos veidos tiek paustas savas vajadzības un nedrošība. "Vairāk runā par savām jūtām saistībā ar seksu un tuvību," viņš teic. "Ja cieņpilni komunicēsiet, tad labāk varēsiet izprast šo jautājumu."

Ja vien tu spēj atklāti paust savu viedokli un patiešām ieklausīties savā partnerī, neko nepārmetot vai nekauninot, tad šim aspektam nevajadzētu novest līdz attiecību pārtraukšanai, uzsver seksa terapeite Šenona Čeivisa. "Atšķirības dzimumtieksmēs var radīt šķiršanos tikai tad, ja jūs nespējat efektīvi komunicēt par šo tēmu un iestrēgstat situācijā, kurā viens vai abi partneri ieņem aizsargājošu pozīciju, jūtas sāpināts vai arī lolo nepamatotas cerības," viņa stāsta.

Novēro, kad tev ir visvairāk enerģijas

Ja jūties nogurusi vai izsmelta, tad skaidrs, ka nekādas vēlmes pēc seksa nav. Taču, ja pievērsīsi uzmanību, kurās dienās un kuros laikos tev ir visvairāk enerģijas, un pēc tam veiksi secinājumus par to, kuri laiki jums ar partneri pārklājas, varēsiet saprast, kad ir vislabāk nodoties mīlas priekiem. "Tas ir ļoti svarīgi. Ja jums ir vienāds enerģijas līmenis, tad palielinās iespēja, ka abi vēlaties mīlēties. Kad esat vienojušies par ideālo laiku, rezervējiet to savai tuvībai!" iesaka Brito.

Radi noskaņu

Iegrimsti pārdomās! Vai karsta vanna, svece un pareizā mūzika liek tev sajusties kā seksa dievietei? Vai netīra virtuve un smaga diena birojā pilnībā nogalina noskaņojumu? Brito mudina padomāt, kas rada vēlmi nodarboties ar seksu un kas ne. "Identificē, kas rada tavu seksualitāti (piemēram, tīra māja, jauka smarža) un kas tai kaitē (konflikts attiecībās vai aizvainojums). Tad ar nodomu centies pievērsties tam, kas rada tavu iekāri, savukārt izvairies no tā, kas to nogalina." Tas pats attiecas arī uz maziem, jaukiem sīkumiem, kas tevi uzkurina, piemēram, jauns matu griezums vai arī labs treniņš. "Padomā par to, kas tev liek justies labi par sevi un kas liek justies seksīgai. Ja pati jutīsies labi, tad arī vēlēsies būt kopā ar partneri," piebilst Brito.

Baudi tuvību, nenodarbojoties ar seksu

Pārāk liela koncentrēšanās uz dzimumaktu var radīt nevajadzīgu spiedienu. Tā vietā sāciet lēni – iesaistieties jutekliskās aktivitātēs, kuras ne vienmēr beidzas ar mīlēšanos! "Koncentrējaties uz savu saikni, nevis seksuālo apmierinātību. Glāsti, skūpsti, acu skatieni un pikantas rotaļas var radīt tuvības sajūtu, un līdz ar to arīdzan var attīstīties seksuālā enerģija," uzsver Čeivisa. Laika gaitā šīs mazās darbības uzlabos jūsu intīmo saikni, neatkarīgi no tā, vai sekss ir daļa no procesa vai nav.

"Lai biežāk mīlētos, ir jāsāk ar priekšspēli, seksuālu ķircināšanu un pieskārieniem pirms "lielā darba"," paskaidro Brūks. Dažreiz ir nepieciešams vienkārši kopīgi pavadīts laiks, lai atkal uzplauktu dzirkstelīte. "Pastaigājaties, paskatieties kādu filmu! Iegādājies seksīgu apakšveļu un izklaidējaties! Komunikācija ar partneri ir ārkārtīgi būtiska vispārējai labsajūtai."

Iepriecini sevi

Parasti uzskata, ka masturbēšana ir nodarbe, kurai pievērsties vienatnē, taču tā nebūt nav. Ja vienam no partneriem nav noskaņojuma seksam, tad skatīšanās uz otra darbībām var būt labs rezerves plāns. "Nedefinē masturbāciju kā mazāk seksuālu darbību. Tā var kļūt par kopīgu pieredzi, ja ar acu skatieniem, pieskārieniem un sarunām iesaistīsi arī savu partneri. Tādējādi gan uzturēsiet seksuālo saikni, gan arī apmierināsi savas vajadzības," piebilst Šapiro.