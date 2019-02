Žaklīna Cinovska: ir svarīgi, lai vīrietim būtu laba humora izjūta

Gluži tāpat, kā sievietes nereti prāto par to, kas vīriešiem ir svarīgākais pretējā dzimumā, līdzīgus jautājumus mēdz uzdot arī kungi. Režisore un producente Žaklīna Cinovska raidījumā "Starp mums runājot" atklāj, ka viena no būtiskākajām īpašībām viņas skatījumā ir spēja likt sievietei smieties. Tāpat ir būtiski, lai vīrietis neslēpj to, ka ir ieinteresēts.

Jautāta par to, kas viņai ir vissvarīgākais vīrietī, Cinovska nevilcinoties atbild: "Humora izjūta. Lai viņš mani sasmīdina. Tad es uzreiz ievēroju vīrieti." Uz komentāru par to, ka, iespējams, viņa humora izjūtu vērtē augstu visos cilvēkos, TV personība atbild, ka viņai ir būtiski, lai tieši vīrietim tā piemistu. Cinovska ir pārliecināta – ja vīrietim nav humora izjūtas, viņai šis kungs neiepatiksies. Svarīga esot vīrieša pašapziņa, nevis, piemēram, labs manikīrs. Cinovska arī norāda, ka pievērš uzmanību tiem vīriešiem, kas pievērš uzmanību viņai. Par laimi, līdz šim neesot gadījies, ka uzmanību pievēršot bezkauņas. Runājot par to, ko vīrieši sagaida no sievietes, Cinovska norāda – viņas viedoklis šajā jautājumā bieži mainās, bet pašlaik viņa tic, ka vīrieši otrajā pusītē meklē kādu, kas izrādīs rūpes un nebūs vienaldzīgs.