18. janvāris – šogad depresīvākā diena. Vienkārši ieteikumi, kā uzlabot drūmo garastāvokli

Par katra gada depresīvāko dienu uzskata janvāra trešo pirmdienu. Ja neesi ieskatījusies kalendārā, tad, iespējams, esi palaidusi garām, ka biedējošais datums ir tieši šodien – 18. janvārī. Skaidrs, ka, ņemot vērā šī brīža situāciju Latvijā un pasaulē, iemeslu skumjām netrūkst. Un tomēr – ir virkne veidu, kā uzlabot savu garastāvokli, turklāt, tie neaizņem pat piecas minūtes.

Gada depresīvākā diena var būt arī trešā, ceturtā vai piektā janvāra pirmdiena. Pirmo reizi to noteica 2005. gadā, kad tā bija 24. janvārī. Precīzu skumjās pirmdienas datumu aprēķina, ņemot vērā tādus faktorus, kā parādi un iespējas tos atmaksāt, laikapstākļi, aizvadītais laiks kopš Ziemassvētkiem, neveiksmes, cenšoties izpildīt jaunā gada apņemšanās, un vēlme situāciju mainīt, tā jau iepriekš skaidroja "Viņa".

Depresija ir ilgstošs stāvoklis, kas jāārstē speciālista uzraudzībā. Tās simptomi ietver nedrošības sajūtu, skumjas, bezcerību, motivācijas trūkumu un intereses zudumu pret aktivitātēm, ko cilvēks allaž dara ar prieku. Taču svarīgi ir saprast – depresīvākā gada diena un tajā piedzīvotas skumjas vēl nenozīmē, ka cilvēkam ir depresija. Būt sliktā noskaņojumā reizi pa reizei ir pavisam normāli. Un tomēr – ja vēlies tikt vaļā no drūmajām domām, iedvesmojoties no "Self", esam apkopojuši vienkāršus veidus, kā uzlabot nelāgo omu.

1. Pasmaidi!

Jā, patiesi – tik vienkārši. Šo padomu tu droši vien esi dzirdējusi simtiem reižu, un tas ir tāpēc, ka smaidīšana patiešām palīdz.

2. Iemalko kafiju vai tēju

Ir pierādīts, ka kofeīns pozitīvi ietekmē garastāvokli, līdz ar to – ja esi noskumusi, ir īstais brīdis izbaudīt gardu kafiju vai tēju. Taču uzmanies – pārāk lielas kofeīna devas var radīt pretēju efektu – nervozitāti.

3. Nolaid plecus

Sasprindzinājuma iespaidā nereti gadās plecus uzraut līdz pat ausu ļipiņām. Nolaid plecus zemāk un uzreiz jutīsies krietni brīvāk un mierīgāk.

4. Paklausies uzmundrinošu mūziku

Nav nekāds noslēpums, ka mūzika var spēcīgi ietekmēt garastāvokli. Tieši tāpēc – izveido sarakstu ar dziesmām, kuras atskaņot ik reizi, kad nepieciešams neliels uzmundrinājums. Ja savas listes veidošana šķiet pārāk sarežģīts process, vari izmantot vietnes vai lietotnes, piemēram, “Spotify” vai “Moodfuse”, kas piedāvā mūziku, balstoties uz tev vēlamo noskaņojumu (piemēram, priecīgu, jautru, romantisku un tamlīdzīgu) un žanru, kas tev patīk.

5. Pieej pie loga

Nākas visu darba dienu pavadīt iekštelpās? Dabiskajai gaismai ir ārkārtīgi liela nozīme tava ķermeņa ritma veidošanai, kas ietekmē arī miegu, vielmaiņas procesus, kā arī garastāvokli. Šī iemesla dēļ atceries atelpas brīžos aiziet līdz logam un pavērot, kas neparasts notiek ārpasaulē.

6. Piezvani draugam

Viens no galvenajiem emocionālās labklājības faktoriem ir saistīts ar attiecību veidošanu. Vislaimīgākajiem cilvēkiem ir stipras sociālās attiecības. Ja jūties noskumusi, piezvani draugam vai draudzenei! Pat dažu minūšu saruna var uzlabot turpmāko dienas gaitu.

7. Izdancojies

Daudzos un dažādos pētījumos ir pierādīts, ka regulāra izkustēšanās būtiski ietekmē garastāvokli, turklāt, efekts ir tūlītējs un var ilgt pat vairākas stundas. Pat tik vienkāršas kustības, kā palēkšanās, pietupšanās vai izdancošanās, var uzlabot omu.

8. Ignorē sociālos medijus

Pētījumos ir atklāts, ka laika pavadīšana sociālajos medijos galvenokārt liek cilvēkiem justies slikti – par sevi, savu dzīvi un pasauli kopumā. Tieši tāpēc – izslēdz kaitinošos paziņojumus un ievies neilgu pārtraukumu sociālo tīklu lietošanā.

9. Izmanto internetu pozitīviem mērķiem – smieklīgiem video

Jā, smieklīgie kaķu video patiesi ir lielisks veids, kā uzlabot garastāvokli. Lūk, daži piemēri: