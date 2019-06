Arvien lielāku popularitāti turpina gūt ''body positive'' jeb ķermeņa pozitīvisma kustība, kas atbalsta jebkādas ķermeņa formas, izmērus un izskatu, taču joprojām daudzi uz kustību skatās skeptiski. Savā viedoklī par ''body positive'' un to, vai visi var visu, raidījumā ''Starp mums runājot'' dalās Aleksandrs Pavlovs.

Pavlovs skaidro, ka, ja dzīvo, domājot, ka visi var visu, var aiziet galējībās. Viņš, filmējot raidījumu ''Gatava pārvērtībām'', novērojis dāmu ēšanas paradumus un stāsta, ka sievietēm būtu jāēd uz pusi mazāk nekā vīriešiem. ''Es redzu, cik sievietes ēd. Pēc normas vajadzētu, ja vīrietis apēd divus steikus, tad sievietei jāapēd vismaz puse, nevis vairāk. Es apēdu savu porciju un jūtu, ka man jau ir daudz, bet turpat blakus pie galdiņa sēž sieviete, kas apēd divas līdzīgas porcijas.'' Raidījuma vadītājs ar humoru saka, ja sieviete to var finansiāli atļauties, kāpēc lai tā nebūtu, uz ko Pavlovs norāda, ka, ja atļauj sev visu, tad pēc tam sievietei sev jāatļauj piekrist arī tam, ka viņai ir liekais svars un jāpērk lielie apģērbu izmēri.

Raidījuma vadītājs Valdis Melderis pēc Pavlova teiktā aizdomājās un atzina, ka nekad nav sapratis, kāpēc sievietēm, kļūstot apaļīgākām, arvien vairāk jādomā par apģērba izvēli, bet no vīriešiem to negaida. ''Vīrieši, nezin kāpēc, to savu pliko kuņģi un plikos, noļukušos pupus var mierīgi vazāt pa pludmali, bet nevienā brīdī neaizdomāties, cik tas ir atbaidoši.'' Viņš pauda savu neizpratni, kāpēc sievietes, kuras apaļumu dēļ kļūst sievišķīgākas, ir spiestas savu augumu slēpt, bet vīriešiem par to neviens neaizrāda, un skaidro, ka labprāt gribētu, lai būtu otrādi. Pavlovs jautāts, vai arī vīriešiem vajadzētu sākt lieko svaru slēpt, atbildēja: ''Vajag mazāk ēst, dzert. Ir tā visautļautība – ''Man vienalga, man viss ir labi, mani tas nesatrauc'' – un viss.'' Sievietei vajag būt atklātai un vīrietim jāpasaka, ka ir laiks sevi savākt, rezumēja Pavlovs.