Baltijas zinātnieces aicina pieteikties ikgadējai programmai 'Sievietēm zinātnē'

1. februārī Baltijas valstīs atklāta pieteikšanās prestižajai ''L`Oréal Baltic'' apbalvojumu programmai ''Sievietēm zinātnē''. Jau 17. reizi Latvijā un piekto reizi Igaunijā un Lietuvā septiņas izcilas Baltijas zinātnieces katra saņems 6 000 eiro balvu par darbu dažādās zinātnes jomās. Papildus viena dalībniece no katras valsts tiks nominēta prestižajai, starptautiski atzītajai ''L'Oréal-UNESCO Sievietēm zinātnē starptautisko uzlecošo talantu'' programmai, informē ''L`ORÉAL Poland and Baltic HUB'' pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Ar gandarījumu varam atzīmēt, ka šogad uz ''L'Oréal Baltic'' balvu varēs pieteikties arī jaunās zinātnieces no matemātikas, datorzinātnes un informācijas tehnoloģiju jomām, kas būtiski paplašina balvas pretendentu loku. Šīs izmaiņas ataino to nozīmību, kāda ir digitalizācijai katras valsts un visas cilvēces veiktspējas izaugsmei. Šogad tiek palielināts arī konkursantu vecuma limits, lai programmā varētu piedalīties arī tās jaunās zinātnieces, kuru zinātnisko karjerā ir bijuši pārtraukumi sakarā ar ģimenes pieaugumu," norāda Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents, ''L'Oréal Baltic Sievietēm zinātnē'' programmas žūrijas priekšsēdētājs Ivars Kalviņš.

Pērn septiņas zinātnieces no Baltijas katra saņēma 6 000 eiro balvu, tostarp trīs zinātnieces no Latvijas – Dr.chem. Iveta Pugajeva par pētījumu ķīmijas jomā, Mg.sc.ing. Aiga Ivdre par darbu materiālzinātņu jomā un Mg.sc.chem. Ivita Bite par pētījumu materiālfizikas jomā.

"Programma Sievietēm zinātnē ir ne tikai atbalsts zinātniski pētnieciskā darba veikšanai, bet arī nenovērtējams laiks personīgai izaugsmei un attīstībai. Motivators – izprast savas stiprās un vājās puses tālākai sevis pilnveidošanai, ar nolūku sasniegt jaunus, vēl lielākus mērķus," norāda 2020. gada Sievietēm zinātnē balvas saņēmēja, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta ''BIOR'' vadošā zinātniece un Ķīmijas laboratorijas Hromatogrāfijas grupas vadītāja Iveta Pugajeva.

Pērnā gada vasarā ''Delfi'' aicināja uz sarunu zinātnieci Ivetu Pugajevu. Ar sarunu vari iepazīties šeit.

Baltijas zinātnieces ir aicinātas pieteikties ''Sievietēm zinātnē'' programmai no 2021. gada 1. februāra līdz 21. martam, aizpildot pieteikuma anketu projekta ''Sievietēm zinātnē'' (For Women In Science) mājaslapā.

Pēc zinātniskās žūrijas rūpīgas visu pieteikumu izvērtēšanas par pētījumu veikšanu dzīvības, fizikas un vides zinātņu, materiālzinātņu, matemātikas, datorzinātnes, informācijas zinātnes, kā arī inženierzinātņu jomās, Latvijā tiks piešķirta viena balva zinātniecei ar doktora grādu līdz 40 gadiem un divas balvas saņems doktorantes doktora darba izstrādei līdz 40 gadu vecumam.

Globālās pandēmijas kontekstā zinātnieku darbā visā pasaulē ir radušies ne tikai jauni izaicinājumi, bet arī jaunas iespējas. Šobrīd ikviens paļaujas uz zinātnes sasniegumiem, lai pēc iespējas ātrāk un veiksmīgāk mēs uzvarētu šajā cīņā ar vīrusu. Tieši tādēļ šobrīd vēl vairāk ir nepieciešams atbalsts zinātnei, tostarp arī zinātniecēm, kas rada neatsveramu pievienoto vērtību mūsu sabiedrībai.

Kopš 2005. gada, kad ''L'ORÉAL Baltic ''programma tika ieviesta Latvijā, atzinību par savu ieguldījumu zinātnes jomā ir saņēmušas 48 zinātnieces no Latvijas. Papildus jau piekto gadu pēc kārtas programma tiek īstenota arī Igaunijā un Lietuvā, kur par darbu zinātnes jomā ir apbalvotas sešas zinātnieces no Lietuvas un sešas no Igaunijas.

Sievietēm zinātnē apbalvojumu programmu pirms 17 gadiem Latvijā aizsāka programmas patronese Dr. Vaira Vīķe-Freiberga, ''L`ORÉAL Baltic'', UNESCO Latvijas Nacionālā komisija un Latvijas Zinātņu akadēmija. Šodien ''L`ORÉAL Baltic'' apbalvojumu programma ''Sievietēm zinātnē'' kopā ar trīs Baltijas valstu zinātņu akadēmijām un UNESCO Nacionālajām komisijām Latvijā, Igaunijā un Lietuvā veicina Baltijas zinātnieču profesionālo attīstību, palīdzot sasniegt jaunus mērķus un vairot pienesumu gan zinātnei, gan sabiedrībai.

Starptautiskā programma ''Sievietēm zinātnē'' tika aizsākta 1998. gadā. Kopš tā laika ''L`ORÉAL'' un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO) ir apņēmušās veicināt sieviešu skaitu, kuras darbojas zinātniskajā pētniecībā. Tādēļ pēdējo 23 gadu laikā ''L`ORÉAL'' un UNESCO programma ''Sievietēm zinātnē'' godina zinātnieces viņu galvenajos karjeras posmos, dodot nozīmīgu ieguldījumu zinātnes attīstībā, kā arī veicinot dzimumu vienlīdzību zinātnes jomā.