Foto: Ieskats Sieviešu solidaritātes gājienā pret vardarbību

Atzīmējot Starptautisko sieviešu solidaritātes dienu, arī šogad notika gājiens ar mērķi aktualizēt kādu dzimumu līdztiesībai svarīgu jautājumu. Šajā gadā pasākuma organizatori vēlas pievērst sabiedrības uzmanību vardarbībai. Lai arī medijos laiku pa laikam parādās ziņas par vardarbību, tās atpazīšanu un novēršanu, tā joprojām ir tikai aisberga redzamā daļa, kas ne tuvu neatspoguļo reālo situāciju Latvijā.

Kā pasākuma aprakstā "Facebook" norāda pasākuma rīkotāji, Sieviešu solidaritātes gājiena mērķis ir "aicināt katru individuāli un mūs kā sabiedrību kopumā, izdarīt izvēli par labu rīcībai, jo mēs zinām – vardarbībai patīk klusums."

Vardarbībai ir daudz seju, un tās ir dažādas. "Tā noris tepat, mums blakus, dažreiz pat mūsu mājās, taču mēs to izvēlamies nepazīt. Mobings Latvijas skolās ir pielīdzināms epidēmijai," raksta gājiena rīkotāji," no vardarbības ģimenē cieš katra trešā sieviete. Katra piektā sieviete ir cietusi no bijušo partneru vajāšanas. Vairāk nekā puse sieviešu ir piedzīvojušas seksuālu uzmākšanos. Mēs slēpjam piedzīvoto, jo mums ir kauns un mēs par to jūtamies vainīgas. Mēs pārmetam sievietēm, kas cieš no vardarbības, jo vardarbīgais vīrietis ir bijusi viņu izvēle. Policija joprojām nesaskata iespēju sodīt personas, kas sabiedriskajā transportā apgrābsta gados jaunas sievietes un meitenes."

Gājiena dalībnieki un organizatori aicina ikvienu veikt izvēli neklusēt un ieņemt aktīvu pozīciju – rīkoties. "Gadījumos, kad ir aizdomas par vardarbību, mēs aicinām runāt ar cietušo, pavaicāt, vai viss ir kārtībā un vai nav nepieciešama palīdzība. Dzirdot kliedzienus no blakus dzīvokļa aicinām piezvanīt pie durvīm, izteikt raizes par dzirdamo kliegšanu. Situācijās, kur ir acīmredzama vardarbība, aicinām zvanīt policijai."

Arī šogad gājiens pulcēja līdztiesības atbalstītājus un cilvēkus, kas aktīvi iestājas pret diskrimināciju un dažādām vardarbības formām.

Lūk, neliels ieskats gājiena norisē: