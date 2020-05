Fotogrāfe Dagne Puncule: sadosimies palodzēs, nevis rokās!

Pašizolācija un distancēšanās pārbauda ikviena spējas domāt radoši, lai savu ikdienu maksimāli pietuvinātu normai. Kā rezultātā rodas dažādas idejas, no kurām daudzas liek sejā atplaukt smaidam, kas šajā laikā ir īpaši svarīgi. Sarosījušies ir arī fotogrāfi, kas meklē jaunus veidus, kā ievērot divu metru distanci, bet turpināt fotografēt. Tā, piemēram, Dagne Puncule mājās palicējus iemūžina fotoprojektā ''Palodzes''.

Par idejas rašanos un fotoprojekta realizāciju stāsta pati Dagne.

Kā radās šī ideja?

Pirms vairākām nedēļām fotografēju pāri pie jūras, protams, ieturot pieklājīgu distanci. Biju paņēmusi arī līdzi dronu, lai iemūžinātu skaistas bildes no augšas, taču laika apstākļu dēļ ar to nevarēju lidot. Nedaudz pati saskumu un pie sevis nodomāju: ''Nu tad būs jābrauc pie viņiem uz mājām un jāfočē viņus no loga, jo es taču apsolīju!'' Pie sevis nosmēju, ka tas tiešām būtu smieklīgi, taču uz to laiku šo domu atmetu. Bet tad valstī tika izsludināta pastiprināta piesardzība, sapratu, ka fotografēt cilvēkus kā parasti, ar fotoaparātu, būs pagrūtāk. Tā kā man ir drons, ar kura palīdzību es varu iemūžināt lietas, pati atrodoties daudzu, daudzu metru attālumā, izdomāju kā joku cilvēkus fotografēt no palodzēm. Pirms vēl biju realizējusi šo ideju, ieraudzīju, ka citi fotogrāfi jau tā dara, un sapratu, ka nav ko baidīties no šīs idejas un tik jāsāk darīt.

Ko gribētu cilvēkiem pateikt ar šo projektu? Kāds ir tā mērķis?

Mērķis ir sev, tev un viņiem atgādināt palikt mājās. Sadoties nevis rokās, bet palodzēs un vienam otru atbalstīt kaut vairāku kilometru attālumā. Kā arī ikdienas trakumā ieviest nedaudz prieka citiem un idejas, kā izdzīvot uz savām palodzēm. Tāpat man pašai tā ir liela izklaide ikdienas rutīnā un socializēšanās starp māju stāviem.

Kā notiek fotoprojekta realizācija, tostarp cilvēku uzrunāšana, fotogrāfiju uzņemšana?

Cilvēki man paši raksta ''Instagram'' un saka, ka labprāt piedalītos šajā palodžu projektā, jo ļoti daudziem darbs ir pārnests uz mājām un četrās sienās var palikt garlaicīgi. Man pašai ir prieks, ka cilvēku ikdienā ienesu mazliet ko neparastu. Kā arī viņi pēc gadiem desmit saviem bērniem varēs stāstīt par šo laiku, jo būs saglabājušās interesantas bildes uz palodzes.

Ko šajā laikā novēlētu vai ieteiktu ikvienam gan mājās palicējam, gan tiem, kam ikdienas gaitas īsti nav mainījušās?

Es novēlētu visā notiekošajā saskatīt kaut mazumiņu prieka. Es zinu, ir grūti, taču tagad tiešām ir laiks visu nolikt malā un koncentrēties uz svarīgāko, kas ir cilvēks tev blakus. Braucot pie cilvēkiem un viņu palodzēm, es pilnīgi jūtu un redzu, ka daudzi ir satuvinājušies, pieņem viens otru vairāk un atbalsta, arī mani tajā skaitā!

Ar visiem ''Palodžu'' stāstiem vari iepazīties Dagnes izveidotajā ''Instagram'' kontā, klikšķinot šeit. Turpinājumā daži no tiem.