Kā pārstāt satikties ar nepareizajiem cilvēkiem

Runājot par romantiskām attiecībām, teiciens "vēsture atkārtojas" reizēm mēdz pārtapt realitātē. Tas tādēļ, ka var būt ļoti grūti atkal atbrīvoties no iepriekšējo attiecību modeļiem un izvairīties no viena un tā paša tipa cilvēkiem. Rezultātā arī jaunās attiecības izirst līdzīgos veidos vai līdzīgu iemeslu dēļ kā iepriekšējās. Izklausās pazīstami? Ja tā, varbūt vērts ieklausīties speciālistu padomos par to, kā neuzkāpt uz tā paša grābekļa vēlreiz?

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Sāc ar sevi



Tā vietā, lai stundām un dienām ilgi analizētu, kas starp jums abiem notika nepareizi, pamēģini ielūkoties sevī. Tas, kā tu jūties attiecībā pret sevi, kā redzi un novērtē sevi, ietekmē partnera izvēli, portālam "Health.com" norāda psiholoģe Kellija Kempbela. Piemēram, gadījumos, kad cilvēkiem ir problēmas ar pašnovērtējumu, viņi izvēlas satikties ar partneriem, kuri pret viņiem izturas slikti, jo tieši to, viņuprāt, ir pelnījuši. "Bet, ja tu sevi mīli un domā par sevi pozitīvi, necietīsi, ka pret tevi slikti izturas," saka Kempbela.

Lai izjauktu neveselīgo musturu, Kempbela iesaka atpūsties no randiņiem, tā vietā atjaunojot saikni ar sevi. Var sākt ar uzsmaidīšanu savam atspulgam spogulī, domās pasakot sev kaut ko labu un uzmundrinošu, sagādājot svaigus iemīļotos ziedus, lai izrotātu vakariņu galdu. Tāpat var apsvērt iespēju strādāt ar terapeitu vai izlasīt kādu pašpalīdzības grāmatu.

Izveido sarakstu



Ja neesi īsti pārliecināta par to, kādu partneri patiesībā vēlies, kas ir būtisks tieši tev, viens no variantiem ir sagatavot sarakstu, kurā pieraksti 15 svarīgākās partnera īpašības. Esi konkrēta. Ja pierakstīsi vienkārši "es gribu kādu, kurš ir humorpilns", nekādu labumu negūsi. Padomā, ko šī vispārīgā frāze tev nozīmē. Vai vēlies kādu, kurš ir sarkastisks? Kurš spēj tevi sasmīdināt? Kuram ir jautri atrasties blakus? Vai varbūt kurš visu laiku stāsta jokus? Centies maksimāli rūpīgi ieskicēt potenciālā partnera rakstura īpašības un uzvedību, pretējā gadījumā riskē šādu cilvēku nemaz nepamanīt.

Ne mazāk svarīgi, kā ieskicēt vēlamo, ir apzināties, ar ko tu nebūtu mierā. Nekādos apstākļos. Mums katram ir kāds nepārkāpjams princips – iespējams, tā var būt cilvēka smarža vai augums, vai kāds ieradums, piemēram, smēķēšana. Te atkal der izveidot sarakstu un tad no tā izvēlēties divus vai trīs galvenos neapspriežamos principus/nosacījumus, jo būsim reāli – neviens nav ideāls. Pamatideja ir būt godīgai attiecībā uz to, ko vēlies un pieprasi ilgtermiņā.

Apzinies savas dzīves vērtības



Apdomā savas dzīves vērtības un prioritātes karjerā, sadzīvē, veselībā, ģimenes modelī – itin visā, kas veido tavas dzīves musturu. Nosaki, ko tie tev nozīmē un cik katrs no tiem ir svarīgs, lai varētu vieglāk saprast, vai potenciālajam partnerim ir līdzīgas vērtības. To var izdarīt vairākos veidos – gan atklāti runājot par vērtībām, gan pavērojot viņa attieksmi pret savu ģimeni un līdzcilvēkiem.

Nekautrējies pajautāt ģimenes locekļu un draugu domas par partneri. "Iemīlēšanās stadijā racionalitātes klātbūtne ir niecīga," uzsver Kempbela. "Tu redzi jauno partneri ideālu un noliedz trūkumus. Tas ir ļoti labs brīdis, lai lūgtu ģimenes un draugu palīdzību, lai viņi padalītos ar savu redzējumu. Viņi lietas redz objektīvāk, tāpēc, ja viņi saka: "Tev no šīs personas labāk uzmanīties!", vērts vēlreiz mierīgi apdomāties."

Visbeidzot, nenovērtē par zemu savu intuīciju, ja tā signalizē, ka kaut kas nav kārtībā. Tu sevi pazīsti labāk, nekā jebkurš cits. Seko saviem instinktiem. "Ja esi pārliecināta, godīga pret to, ko vēlies, un mīli sevi pietiekami, lai to meklētu, viss dabiskā veidā nostāsies savās vietās," saka Kempbela.