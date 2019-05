Kad dūmu mutuļi veļas no nāsīm: veidi, kā kontrolēt dusmas

Rodi tūlītēju risinājumu

Viena no efektīvākajām dusmu kontroles metodēm ir rast tūlītēju risinājumu konkrētajai situācijai. Saprotams, ka ir situācijas, kad tas nav tik vienkārši, tomēr daudzi lielākoties dusmojas par sīkumiem. Vēlāk tie sakrājas un kādā brīdī notiek atombumbai līdzīgs sprādziens tikai emociju ziņā. Piemēram, partneris regulāri noliek vannasistabas dvieli ne tur, kur tas paredzēts – kad kārtējo reizi dusmojies par sīkumaino situāciju, noliec dvieli vietā un pie reizes otrai pusītei pasaki, ka tev nepatīk, ja mantas neatrodas tām paredzētajās vietās. Iespējams, pirmās piecas reizes būs nervus kutinošas, taču, ņemot vērā tavu viedokli un norādījumus, šādu situāciju ar laiku kļūs arvien mazāk.

Izmēģini atbildi savā prātā

Reizēm vari būt dusmīga jau iepriekš, piemēram, zini, ka nākamajā dienā darbā kopā ar kolēģi pārrunāsiet divdomīgu un kaitinošu situāciju. Pazīstot sevi, spried, ka noteikti dusmosies un pacelsi balsi, taču iepriekšēja teiktā izdomāšana un izmēģināšana var palīdzēt. Pirmkārt, prātā jau būsi izdusmojusies un, visticamāk, pateikusi visu, ko par notiekošo domā. Otrkārt, vairākkārt pārdomāta atbilde ļaus tev būt kontrolētākai, mierīgākai un noteiktākai.

Izrunājies ar draudzeni vai draugu

Ilgstoši turēt sevī dusmas nav tā labākā ideja. Tās kontrolēt un atbrīvot iespējams arī kārtīgi izrunājoties ar tuviniekiem, draudzeni vai draugu. Pats svarīgākais ir tas, ka uzticies šai personai un vari būt pilnībā atklāta. Savukārt, ja dusmas nespēj nekādi kontrolēt, tās kļuvušas pārlieku nospiedošas, agresīvas un tiek izmantots pat fizisks spēks, meklē palīdzību pie terapeita vai ārsta.

Smejies

Smiekli patiesi uzlabo garastāvokli! Tāpēc brīžos, kad jūties dusmīga un agresīva kādā jautājumā, centies no tā pārslēgties uz kaut ko smieklīgu. Tā var būt filma, tava iecienītākā "stand up" pārraide vai seriāls, kā arī rotaļas ar bērniem vai jaunāko tīmekļa joku apskats. Svarīgākais ir pārslēgties no dusmām uz pozitīvām emocijām, kas liek tev justies labi.

Izlādē dusmas

Atrodi savus veidus, kā izlādēt dusmas veselīgā veidā, kas neietekmē apkārtējos. Dažiem palīdz jebkāda veida sportiskas aktivitātes, citiem nepieciešams izrunāties. Lai arī kāds būtu tavs veids, pavēro, kā tas tevi nomierina un kāpēc – tā, iespējams, labāk izpratīsi mazākas vai lielākas agresijas cēloņus.

Dusmas piedzīvo katrs no mums – tā ir normāla dzīves sastāvdaļa, taču brīžos, kad netiec ar savu agresiju galā, meklē palīdzību sākumā tuvinieku un draugu lokā. Ja arī pēc tam jūti, ka rezultāti izpaliek, vērsies pie terapeita vai ārsta, kas palīdzēs dusmas kontrolēt jau specifiskākos veidos.