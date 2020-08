Krāšņas mežģīnes ikkatram augumam. Latvijā radīts jauns apakšveļas zīmols 'Kiss for real'

"Ja visiem būtu vienādi augumi, dzīve būtu pavisam neinteresanta," tā teic Signija Miltiņa, kura radījusi un savā azotē izauklējusi savu apakšveļas zīmolu "Kiss for real". Maigā un mīkstā apakšveļa augumam pieglaužas gluži kā otra āda. Nekā lieka – tikai augstas kvalitātes mežģīnes.

Zīmola radītāja Signija teic, ka ideja par savu uzņēmumu radās tādēļ, ka nolēmusi vairāk baudīt dzīvi un ikdienu. "Gribas, lai katra diena man sagādā prieku, tāpēc nolēmu, ka darīšu tādas lietas, kas mani iedvesmo, dod to sajūtu, ka esi desmit metrus virs zemes. Gribēju radīt tādu zīmolu, kur varu dalīties ar skaistumu un labām sajūtām, un dot prieku sievietēm." Signija stāsta, ka skaista apakšveļa bijusi viņas interešu lokā jau gadiem. "Iepriekš varēju iztērēt vairākus simtus apakšveļas veikalā, un tas mani iepriecināja. Man vienmēr ir bijis sapnis par elegantu, skaistu apakšveļas zīmolu. Savu. Pirms vairākiem gadiem Latvijas veikalos vienkārši pirku dažādus audumus, krāju tos, ar domu – kādreiz uzšūšu tādas biksītes, tad vēl šīs un šīs. Protams, sākotnēji nopirktie audumi palika vien privātai lietošanai, bet palēnām izauga ideja par mežģīnēm."

Mežģīnes ir kaut kas īpašs – uzskata Signija. "Tās ir sievišķīgas, maigas, viegli caurspīdīgas un jutekliskas. Tas ir ļoti, ļoti skaisti, manuprāt. Varētu teikt, ka "Kiss for real" ir gadiem ilgs lolojums. Par zīmolu domāju visu laiku – esmu izlolojusi, izmēģinājusi, pārbaudījusi katru apakšveļas modelīti, katru mežģīni, vīlīti, katru lencīti, gumiju un diedziņu."

"Kiss for real" pieņem sieviešu dažādos augumus

Ar sava zīmola palīdzību Signija runā par tēmu, kura pasaulē jau vairs nav nekāds jaunums, taču Latvijā joprojām salīdzinoši maz aktualizēta. "Kiss for real" parāda, ka jebkurš augums ir skaists. "Man liekas, ka patiesībai būtu jābūt pavisam vienkāršai – mēs esam tādas, kādas esam, un tas ir skaisti. Es esmu daudz runājusi ar sievietēm par to, kādu apakšveļu viņas vēlas un kādā jūtas daiļas. Un esmu saskārusies ar dažādām bažām – man ļoti patīk mežģīņu veļa, bet es šādu apakšveļu nevaru vilkt, jo krūtis nav tik formīgas, tik lielas, tik mazas, neizskatās tā vai šādi. Sievietes Latvijā lielāko dzīves daļu ir staigājušas ar "pušapiem", polsteriem, neērtām stīpām, jo tas vairāk atbilst klasiskajam pieņēmumam par skaistumu. Taču es uzskatu, ka skaisti nozīmē dabīgi – ar tādām krūtīm, tādu augumu, kāds tev un man ir," viedokli pauž Signija. Viņa uzskata, ka nav obligāti jāseko ilūzijai par skaistumu, ko pēdējos gados radījis komerciālais kino. "Sabiedrībā ir iesēdies tas, ka vīrieša augums ir individuāls, pat, ja tas nav trenēts un atslīpēts sporta zālē līdz kaut kādām absolūtām niansēm, bet sievietes augumam jābūt veidotam pēc klasiskā reklāmas standarta." Signija stāsta – tāpat kā sabiedrība pieņem vīrieša individuālās formas, "Kiss for real" pieņem sieviešu dažādos augumus. "Ja visi augumi būtu vienādi, tad dzīve vienkārši būtu neinteresanta," viņa teic.

Foto: Artūrs Slaviks

Zīmola radītāja Signija Miltiņa





"Kiss for real" apakšveļu šuj konkrētai sievietei, konkrētam augumam. Zīmola radītāja atklāj, ka daudzos tas izraisa pārsteigumu. "Jāatzīst, ka sievietes Latvijā baidās uzvilkt veļu, kurai nav polsteru, jo krūtis nestāvēs "tā". Taču tad es saku, ka galvenais ir sašūt pareizu modeli pēc sievietes izmēra un parametriem, un tad šī mežģīņu veļa daiļos augumu. Esmu saskārusies ar sieviešu patīkamu izbrīnu, kad viņas saka – pirmo reizi dzīvē es saņemu apakšveļu, kas šūta tieši man."

Signijas radītā apakšveļa ir roku darbs. Viņa atzīst, ka tas ir ļoti būtiski. "Tas ir Latvijas zīmols, apakšveļa tiek radīta tepat, Rīgā. Man ir svarīga augsta kvalitāte – gan materiālos, gan izpildījumā, gan noformējumā, gan klientu apkalpošanā. Es nedaru pēc standarta, bet gan pēc sajūtām – kā es pati gribētu un kādu sajūtu ar savu rīcību vēlos radīt sievietei." Runājot par to, kas zīmola veidošanā ir bijis grūtākais, Signija atzīst, ka nav tik vienkārši veidot jaunus pieradumus un priekšstatus par to, ka var būt krāšņi un jutekliski arī bez neērtām metāla stīpām un liekiem polsteriem. "Līdz "Kiss for real" es arī pati valkāju tādu veļu, līdz pamēģināju ko jaunu. Atgriezties pie polsteriem vairs nevēlos."

Foto: Artūrs Slaviks

Apakšveļas zīmols arīdzan radīja īpašu fotosesiju, kurā piedalījās četras skaistas un unikālas sievietes. "Fotosesijas ideja ir parādīt, ka mēs visas esam skaistas, katra ar saviem "taureņiem", nodarbošanos, interesēm, dzīvesveidu, uzskatiem, vēlmēm. Tāpēc arī simboliski tika radīti taureņu spārni. Vēlējos, lai fotosesija notiek Latvijas dabā, mūsu pašu brīnišķīgākajās vietās," stāsta Signija. Sieviete atzīst, ka pati joprojām jūtas kā tādā lidojumā. "Sievietes fotosesijā ir skaistas un drosmīgas, viņas mani ļoti iedvesmo. Mums tā bija brīnumjauka diena, tas nebija darbs, tā bija draudzīga, atklāta, atbalstoša atmosfēra. Mēs, piemēram, taisījām pikniku pie jūras, vakars noslēdzās ar atklātām sarunām un zupas vārīšanu lielajā katlā uz ugunskuru. Ar "Kiss for real" es ļoti vēlos baudīt pašu procesu."

Sievietēm, kuras bija galvenās fotosesijas zvaigznes, iepriekšējas pieredzes līdzīgos projektos nebija. Signija atklāj, ka modeles sākumā kautrējās, nezināja, kā būs, nedaudz baidījās atklāties, jo katrai ir savi priekšstati par savu augumu. "Bet viņām uzlika grimu, frizūru, taureņu spārnus, un tad jau kleitas tika vilktas nost un viņas... Uzdrošinājās. Viņas uzdrošinājās nostāties visas Latvijas priekšā. Viņas ir ļoti, ļoti lielas malaces."

Kā vienu no tuvākajiem mērķiem Signija min jaunas naktstērpu kolekcijas izveidi, ko viņa plāno realizēt jau ziemā. "Taču lielāks mērķis ir atvērt elegantu "Kiss for real" veikalu, tepat Rīgā, bet tam es vēl emocionāli briestu un mācos."

