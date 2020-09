Latviešu valodas kā svešvalodas apguve: kāpēc sarežģīta un kur mācīties

Vai esi kādreiz aizdomājies, kā būtu mācīties latviešu valodu kā svešvalodu? Cik tas ir aktuāli un kāpēc kāds to nolemj darīt?

Cilvēki mācās latviešu valodu dažādu iemeslu dēļ. Dažreiz tā ir darbavietas prasība, citkārt – interese apgūt valodas pamatus pirms ceļojuma, lai sekmīgi sazinātos ar vietējiem, savukārt citus mudina vēlme iepriecināt ģimeni un draugus, kuru dzimtā valoda ir latviešu.

Nikolass Gabamonti (Nicholas Gabbamonte), kurš sāka mācīties latviešu valodu pirms četriem gadiem Vašingtonas Universitātē Sietlā, Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV), stāsta:

"Izlēmu mācīties latviešu valodu, kad meklēju kursu, ar ko aizpildīt laiku lekciju grafikā. Mani vienmēr interesējušas valodas, tāpēc pētīju, kādas svešvalodas tiek piedāvātas, un ieraudzīju latviešu valodu. Mans dzīvesbiedrs ir no Latvijas, tādēļ šķita, ka būtu jauki iemācīties pamatfrāzes. Sazinājos ar pasniedzēju Ivetu Grīnbergu, kura ar prieku mani uzņēma kursā. Tobrīd vēl nezināju, ka mana vēlme vienu mācību ceturksni apgūt latviešu valodu pārvērtīsies dedzīgā interesē par tās gramatiku, vēsturi, etimoloģiju un kultūru.

Pēc mācībām pirmo reizi devos uz Eiropu, lai piedalītos Pasaules latviešu jaunatnes seminārā "2x2". Ar dažiem dalībniekiem sadraudzējos tik cieši, ka pēc tam atgriezos vairākas reizes, tostarp arī kopā ar draugu. Bija brīnišķīgi piedzīvot ar viņu visu kā vietējam nevis tūristam – redzēt, kur viņš uzauga, skolas, kurās mācījās, un vietas, kur pavadīja bērnību. Man bija iespēja satikt viņa ģimeni un pavadīt kopā Ziemassvētku brīvdienas. Tas bija gandarījuma pilns brīdis, jo jutu, ka esmu sevi pierādījis viņam – spēju sarunāties latviski un iepazīt viņa ģimeni bez valodas barjeras."

Kāpēc iemācīties latviešu valodu ir sarežģīti?

Valodnieks, tulkotājs un žurnālists Bertolds Forsmanis min, ka latviešu valodu ir grūtāk iemācīties nekā angļu valodu tāpēc, ka tā ir fleksīva (tajā ir daudz locījumu) un ir ļoti neierasti veidot konstrukcijas ar ģenitīvu (piemēram, man nav laika). Problēmas var sagādāt arī homonīmi2 un homogrāfi3 un tas, ka, iespējams, jāmācās jaunas un nedzirdētas skaņas, piemēram, "ķ" un "ē".

Nikolass dalās pārdomās par to, kas viņam sagādājis grūtības, mācoties latviešu valodu:

"Galvenais izaicinājums bija vārdu galotņu nočukstēšana tā, ka tās grūti sadzirdēt. Piemēram, "es taču nezinu" man vairāk izklausījās pēc "es tač' nezin". Laika gaitā tas kļūst saprotamāks un saklausāmāks – vienkārši nepieciešams treniņš. Vienīgais, kas man joprojām liekas nedabiski, ir nemainīgais uzsvars uz pirmās zilbes, taču, manuprāt, tas latviešu valodai sniedz interesantu un melodisku skaņu."

Kur iespējams apgūt latviešu valodu?

Pirmā latviešu skola tika izveidota Rīgā 16. gadsimta otrajā pusē – tad pirmo reizi mācības skolā norisinājās latviešu valodā. Ap šo laiku parādījās arī pirmie mācību materiāli latviešu valodā – vairākas vārdnīcas, piemēram, Georga Manceļa vācu-latviešu vārdnīca "Lettus" (1638), kā arī mācību grāmatas, piemēram, Henrija Ādolfija "Pirmais īsas latviešu valodas mācības mēģinājums" (1685).

Lai sniegtu atbalstu ārvalstu universitātēm, kurās māca latviešu valodu, Latviešu valodas aģentūra sadarbojas ar aptuveni 20 ārvalstu augstākās izglītības iestādēm. ASV Vašingtonas universitātes Skandināvijas studiju fakultātē ir Baltijas studiju programma, kurā ir iespēja apgūt latviešu valodu divus gadus un kur arī es 2017./2018. akadēmiskajā gadā strādāju par latviešu valodas un kultūras vieslektori. Tā bija ne tikai lieliska iespēja strādāt ar dažādu vecumu un specializāciju studentiem, kurus visus vienoja interese par latviešu valodu, bet arī gūt pieredzi ASV akadēmiskajā vidē un pilnveidot pedagoģiskās prasmes.

Apgūt valodu piedāvā ne tikai dažādas mācību iestādes, bet arī uzņēmumi, piemēram, "Skrivanek Baltic" valodu skola, un privātskolotāji.

Kā apgūt latviešu valodu pašmācības ceļā?

Viens no iedarbīgākajiem veidiem, kā apgūt valodu, ir to aktīvi izmantot un uzturēties vidē, kur tajā runā, kā arī sazināties ar tiem, kuru dzimtā valoda ir latviešu. Mūsdienu tehnoloģijas sniedz iespēju to darīt arī virtuāli.

Interneta plašajās dzīlēs iespējams ne tikai sazināties, bet arī rast atbildi uz gandrīz jebkuru jautājumu – ja ir kāds vārds, par kura nozīmi neesi pārliecināts, skaidrojošā un sinonīmu vārdnīca Tezaurs.lv ir viena klikšķa attālumā, bet, ja nepieciešams, Letonika.lv ir pieejamas gan vārdnīcas, gan enciklopēdijas, kā arī dažādi video un audioieraksti.

Tīmeklī ir atrodam arī Ivetas Grīnbergas izstrādātie mācību materiāli "Runā ar mani latviski", kas ir veidoti latviešu kā etniski mantotās valodas apguvei un paredzēti jauniešiem, kuri dzīvo ārpus Latvijas un vēlas apgūt latviešu valodu, kultūru un tradīcijas.

Vietnē Maciunmacies.valoda.lv pieejami dažādi Latviešu valodas aģentūras izstrādātie mācību materiāli, kas noderēs gan bērniem, gan pieaugušajiem. Izcils mācību materiālu apkopojuma piemērs ir arī Uzdevumi.lv, kur bez maksas pieejama gan teorija, gan uzdevumi latviešu valodas prasmju veicināšanai. Nacionālās izglītības iespēju datubāzes (NIID) vietnē pieejama Euroguidance tīkla apkopotie tiešsaistē pieejamie latviešu valodas mācību resursi. Lai gan latviešu valoda nav pieejama populārākajās valodu mācību programmās (Duolingo, Rosetta Stone un citās), to ir iespējams mācīties lietotnē Mondly.

Labs veids, kā iemācīties latviešu valodu, ir veidot valodas apguvēju grupas. Tam noder tviteris, ''Facebook'' (piemēram, grupa Foreigners Learning Latvian) un platforma Discord (lai gan tā ir paredzēta galvenokārt datorspēļu spēlētājiem, to izmanto arī tie, kuru hobijs ir valodu mācīšanās). Latvian Learning Discord grupā, kuru izveidojusi kāda persona no ASV, ikvienam ir iespēja mācīties, rakstīt un runāt latviešu valodā, kā arī dalīties ar noderīgiem resursiem. Savukārt tie, kuriem latviešu valoda ir dzimtā, palīdz mācīties – atbildot uz jautājumiem, paskaidrojot vārdu nozīmi un labojot kļūdas.

Lai gan ir pieejami dažādi mācību materiāli, vēl arvien viens no latviešu valodas mācīšanās šķēršļiem ir latviešu seriālu un filmu nepieejamība angļu valodā. Risinājums varētu būt crowdsourcing jeb kopīgi veikts (brīvprātīgs) darbs – ja mēs tulkotu seriālus, filmas un dzeju angļu valodā, iespējams, to būtu daudz vieglāk iemācīties.

Digitāli vai dzīvē – labākais veids, kā mācīties, ir kopā.

