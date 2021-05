Liec aiz auss! Trūkumi, kas cilvēku dara mazāk pievilcīgu

Nav šaubu, ka pirmajam iespaidam ir ārkārtīgi liela nozīme. Tas, kādu priekšstatu par sevi radīsi, var pavērt iespējas karjerā vai gluži pretēji – visas durvis aizvērt. Tāpat tas var sekmēt jaunu attiecību veidošanos vai pilnībā sagraut visas iespējas par jebkāda veida attiecībām. Un pirmo iespaidu mēs gūstam nieka septiņās sekundēs, tāpēc jebkuru ietekmes faktoru, kas priekšstatu par tevi var neveidot labvēlīgu, vēlams likvidēt jau laikus.

Šoreiz, iedvesmojoties no portāla ''Reader's Digest'', uzskaitām ieradumus vai īpašības, kas, kā liecina pētījumi, cilvēku citu acīs padara mazāk pievilcīgu.

Slikta gramatika

Neapšaubāmi, brīdī, kad kādam nesen iepazītam cilvēkam sūti īsziņu, rodas satraukums, pat trauksme, jo nevari paredzēt, vai otrs nolasīs ziņas būtību, un nekad nevari skaidri zināt, vai tekstā nav ieviesusies kāda kļūda. Taču virtuālās komunikācijas laikmetā slikta gramatika ir vienādojama ar noziedzīgu nodarījumu. Kāds pētījums rāda – lielākā daļa vīriešu un sieviešu noraida jebkādas tiešsaistes attiecības, ja potenciālā partnera iepazīšanās profilā redz sliktu gramatiku. 75 procenti no 9000 tiešsaistes attiecību meklētājiem arī atzina, ka noraidīs ikvienu, kura rakstītprasme neatbilst pat piektās klases līmenim.

Sliktas galda manieres

Lai arī vēl šobrīd randiņi restorānos vai kafejnīcās nav iespējami, laikā, kad uz tādiem atkal varēsim doties, vienmēr atceries par labām galda manierēm. ''Ladbrokes'' veiktajā pētījumā secināts – sliktas galda manieres gan sievietēm, gan vīriešiem krasi samazināja interesi par potenciālo partneri. Un sliktas galda manieres ietver ēšanu ar atvērtu muti, bungošanu pa galdu ar pirktiem un rupju izturēšanos pret viesmīļiem.

Nekādu hobiju

Pētījumi ir vienisprātis, ka viena no cilvēku pievilcīgākajām īpašībām ir kaislīga interese par kaut ko. Patiesībā ir vairāki hobiji, kas šķiet pievilcīgāki nekā citi, piemēram, muzicēšana. Psiholoģe Reičela Nīdla skaidro: ''Cilvēkus vairāk piesaista tie, kas ar kaut ko aizraujas. Kad cilvēks ir sajūsmā par savām interesēm, tas var būt ļoti pievilcīgi.''

Miega trūkums

2010. gadā pētnieki no Zviedrijas un Nīderlandes pētījuma ietvaros fotografēja cilvēkus, kuri iepriekšējā vakarā bija gulējuši vismaz astoņas stundas, un tos, kuri nebija gulējuši 31 stundu. Tie, kas cieta no miega trūkuma, kopumā tika novērtēti kā mazāk pievilcīgi. Pētījuma dalībnieki, kuriem fotogrāfijas lūdza novērtēt, ziņoja, ka miega bada cietējiem ir sarkanas acis, tumši loki un nokarājušies maisiņi zem acīm, bāla āda, kas neizskatās pievilcīgi. Tāpat viņi norādīja, ka tie, kuri gulējuši mazāk, izskatās skumjāki nekā tie, kuru miegs bijis pilnvērtīgs.

Sakrustotas rokas

Saskaņā ar 2016. gada pētījumu tie, kuriem ir aizvērta ķermeņa valoda, tiek uzskatīti par mazāk pievilcīgiem nekā tie, kuri izskatās atvērtāki. Pētījuma ietvaros pētnieki iepazīšanās lietotnē izveidoja divus profilu ''komplektus'' gan sievietēm, gan vīriešiem. Vienā ''komplektā'' vīrietis un sieviete fotogrāfijā pozēja ar slēgtu ķermeņa pozu (sakrustojot rokas). Otrā – sieviete un vīrietis pozēja ar atvērtu ķermeņa pozu (turot rokas pavērstas uz augšu, veidojot V burta formu). Pētījuma rezultāti atklāja – priekšroku vairāk deva atvērto pozu potenciālajiem partneriem, nevis tiem, kas fotogrāfijās bija slēgtajās pozās.

Negodīgums

Iespējams, tev var rasties kārdinājums nedaudz samānīties, lai sevi it kā padarītu pievilcīgāku otra acīs, taču, visticamāk, tas sagādās pretēju efektu. Rietumu Ontārio universitātes 2006. gadā veiktais pētījums rāda – negodīgums būtiski samazina patiku pret potenciālo partneri. Pētījuma dalībniekiem lūdza izlasīt aprakstus par cilvēkiem, kas tika raksturoti kā inteliģenti vai nesaprātīgi, pastāvīgi vai atkarīgi no otra, kā arī godīgi vai negodīgi. Pēc tam dalībnieki pēc vairākiem kritērijiem, tostarp to, cik ļoti liela patika izveidojās pēc apraksta izlasīšanas, novērtēja cilvēkus, par kuriem viņi bija lasījuši. Galu galā godīgums bija vienīgā īpašība, kas būtiski ietekmēja pievilcības vērtējumus.

Smēķēšana un pārmērīga alkohola lietošana

2016. gadā pētnieki pētījumam piesaistīja 200 sievietes un lūdza tām apskatīt jaunu vīriešu fotogrāfijas un izlasīt viņu dzīvesstāstus. Pēc iegūtajiem rezultātiem viņi secināja – vīrieši, kuru dzīvesstāstā bija norādīts, ka viņi regulāri smēķē, tika uzskatīti par mazāk pievilcīgiem nekā nesmēķētāji vai tie, kas smēķē dažkārt, it īpaši, ja runa bija par ilgtermiņa attiecībām ar šiem vīriešiem. Turpretim tie vīrieši, kuru dzīvesstāstā bija rakstīts – viņi laiku pa laikam iedzer kādu alkoholisku dzērienu, tika novērtēti vairāk pievilcīgi nekā tie vīrieši, kas nelieto alkoholu vispār vai dara to pārmērīgi.