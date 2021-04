Meklēt tuvību, prieku un atbalstu kopīgos rituālos

Šobrīd cilvēkiem ir iespēja sava mīļotā klātbūtnē pavadīt vairāk laika, sevišķi, ja abi strādā no mājām. Tomēr, neraugoties uz to, ka kopābūšanas laiks tiek paplašināts, var gadīties, ka emocionāla pienesuma tam nav. Teiksiet – rutīna? Jā, tā mūsu dzīvi skar katru dienu, bet vai tas automātiski ir spriedums? Nē! Viens no veidiem, kā uzlabot situāciju, ir ieviest abiem tīkamus rituālus. Rituāliem partnerattiecībās ir liela nozīme, jo ar to palīdzību iespējams uzzināt daudz noderīgas un jaunas informācijas vienam par otru, secinājuši pētnieki no Ilionoisas universitātes. Papētījām sīkāk, ko viņi ir noskaidrojuši, kā arī ieskicējām atšķirības starp rituālu un rutīnu. Savukārt “saldajā ēdienā” dažas idejas kopīgiem rituāliem.

Ar ko atšķiras no rutīnas?



Lai arī rituāliem piemīt zināmi rutīnas elementi, proti, periodiska atkārtošanās, galvenā atšķirība meklējama emocijās. Rutīna ir darbības, ko atkārtojam dienu no dienas, taču to emocionālā nozīme ir maza, piemēram, pāris kopā vakariņo, bet viens skatās televīziju, otrs – kaut ko lasa. Turpretī rituālu galvenais uzdevums ir veicināt tuvības sajūtu, sniegt pozitīvas emocijas abām iesaistītajām pusēm, tādēļ tiem tiek piešķirta lielāka emocionālā nozīme.

"Rituāli palīdz atklāt tādas nianses jūsu attiecībās, ko ikdienas skrējienā, iespējams, būtu viegli palaist garām," saka Kriss Maniotess, Ilionoisas universitātes Humanitārās attīstības un ģimenes pētījumu katedras maģistrants. Kā vēstī portāls "ScienceDaily", viņš kopā ar kolēģiem padziļināti analizēja intervijas ar pāriem, kuru attiecības vidēji ilga divus ar pusi gadus. Jāpiebilst, ka visi respondenti bija izvēlēti pēc nejaušības principa no daudz apjomīgāka pētījuma, kā ietvaros tika analizēti uzvedības modeļi, kas sekmē vai tieši otrādi, kavē gatavību laulībām, dalībnieku vidus.

Ko, aplūkojot rituālu ietekmi uz pāra attiecībām, secināja Maniotesa vadītā pētnieku komanda? Rituāli var padziļināt un spēcināt savstarpējo saikni, protams, ar noteikumu, ka mīļotajam cilvēkam tiek pievērsta nedalīta uzmanība. "Rituāli nav noteicošais attiecību virzītājspēks, bet komplektā ar līdzšinējo pieredzi un uzvedību diezgan spēcīgi ietekmē pāru lēmumus par kopīgu nākotni," atzīmē Maniotess.

Sākums un beigas



Izrādās, lai kopīgs rituāls nestu vislielāko labumu, svarīga ir tā struktūra. Organizācijas "Marriage Resource Centre" interneta portālā lasāms, ka pāru rituāliem vajadzētu sastāvēt no šādiem etapiem: atpazīstams sākums, ko iezīmē konkrēts signāls, piemēram, sveces aizdegšana vai pārcelšanās uz citu telpu; galvenais notikums; konkrēta darbība, kas signalizē par rituāla noslēgumu. Neskaidrības par to, kad rituālam jāsākas vai jābeidzas, kurš ir atbildīgs par tā norisi, kas ir atļauts un kas nav, rada labvēlīgu augsni spriedzei un pārpratumiem. Un, kā zināms, aizvainojums un konflikti ir ātrākais veids, kā sagandēt pat visgaišākās un priecīgākās emocijas. Ne mazāk svarīgi atcerēties, ka arī rituāli laika gaitā attīstās, reaģējot uz pāra mainīgajām vajadzībām un apstākļiem.



Pārsteiguma zīmītes un veselīgi ieradumi



Apkopojot daudzu pāru personisko pieredzi, "Marriage Resource Centre" ir izveidojis ieteikumus pārdomātiem ikdienas rituāliem. Tā sakot, smelties iedvesmu.

Apsveikuma rituāls. Tas, kā pāris dienas beigās atkal satiekas, ieskicē noskaņu vakara turpinājumam. Idejas? Piemēram, desmit sekunžu ilgs skūpsts vai apskāviens.

Sarunu rituāls. Izvairieties no lietišķu jautājumu apspriešanas un problēmu risināšanas, tā vietā pārrunājiet ko personisku un intīmu, dalieties ar sev svarīgiem dienas notikumiem un tieši tāpat uzklausiet savu partneri. Variants? Nesteidzīga vakara pastaiga! Kā liecina pāru pieredze, kuri regulāri piekopj šādu praksi, veidot sarunu pastaigas laikā ir vieglāk, dabiskāk.

Foto: Shutterstock





Guļamistabas rituāls. Rekomendējams vismaz stundu pirms gulētiešanas dot atpūtu telefonam un planšetei, kā arī izslēgt televizoru un tā vietā pievērsties viens otram.

Foto: Shutterstock





Izlīguma rituāls. Kuram gan laiku pa laikam negadās sastrīdēties? Tomēr ir liela nozīme, kā šie strīdi tiek risināti, un kas notiek pēc tam. Izlīguma rituālu uzskata par iedarbīgu veidu, kā atjaunot vienotību partneru starpā un dziedēt brūces. Svarīgi, lai rituāla uzsākšanā piedalās abi partneri, katrs atzīstot savu atbildību. Lūk, piemērs. Viens no partneriem lūdz otram apskāvienu, viņš atsaucas. Turoties vienam pie otra, spriedze izkliedējas, un abi iegūst jaunu perspektīvu: jautājums, par ko bija izcēlies strīds, nekad nav svarīgāks par mūsu vienotību!

Darbības, kas pauž vēstījumu "Es Tevi mīlu!". Apzināta pateicības kultivēšana saliedē partnerus, tādēļ ieteicams neskopoties ar atzinīgiem vārdiem, kad mīļotais cilvēks izrādījis rūpes. Daži pāri katru dienu raksta viens otram mīlestības vēstulītes vai arī ieliek kabatā vai somiņā pārsteiguma zīmīti, kāds vīrs nopircis rozi un nolicis kaut kur mājā, lai sieva to negaidīti atrastu. Vēl kāds pāris, kuru darba diena sākas ļoti agri, kad aiz loga vēl tumšs, brokastojot allaž iededz sveces.

Foto: Shutterstock





Kopīga atpūta vai fiziskā aktivitāte. Galvenais, lai izvēlētā nodarbe sagādā prieku! Daži no ieteiktajiem variantiem: iepriekš izplānots mājas kino vakars; lasiet viens otram priekšā kopīgi izvēlētu grāmatu un pēc tam pārrunājiet saturu; iemācieties kādu deju – internetā ir pieejami daudzi video, kas palīdzēs apgūt kustības; vingrojiet kopā.