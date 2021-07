Neparastais un noderīgais teksta veids – tēmturis

Tēmturi jeb mirkļbirkas ir teksta vienības ar funkcionālām un tekstuālām pazīmēm, ko tvitera lietotāji sāka aktīvi izmantot 2000. gadu beigās, iedvesmojieties no dažādās tērzētavās lietotā grupu satura organizēšanas veida, izmantojot restītes simbolu "#".

2007. gada oktobrī tēmturi īpaši plaši parādījās tvītos par Sandjego mežu ugunsgrēkiem (#sandiegofire), un vēlāk tos sāka izmantot arī citās situācijās. Savukārt 2009. gadā tviteris iespējoja tēmturu meklēšanu (ikviens tags ar "#" tika automātiski pārvērsta par hipersaiti, šādi kļūstot par metadatu vienumu). 2010. gadā parādoties Instagram, tā lietotāji sāka atzīmēt fotoattēlus ar tēmturiem, piemēram, #nofilter vai #yolo. Instagram, visticamāk, ir platforma, kur tēmturi tiek izmantoti visvairāk.

Primārā tēmturu funkcija ir navigācija, kas palīdz atrast publikācijas par interesējošām tēmām. Otrkārt, tēmturi ir spēcīgs rīks produkta vai pakalpojuma popularizēšanai sociālajos tīklos. Treškārt, tēmturi spēj veidot noteiktas asociācijas saistībā ar kādu notikumu, personību, situāciju. Visbeidzot, tēmturus atzīst par unikālu parādību, kas parādās ne tikai tiešsaistē, bet arī bezsaistē jeb reālajā dzīvē (tostarp mutvārdu komunikācijā).

Protams, tēmturu funkcijas var būt arī plašākas atkarībā no autora komunikatīvajiem nodomiem. Tos izmanto arī kā daudzpusīgu pārmaiņas veicinošu rīku (tā dēvētais "tēmturu aktīvisms"). Kustība #MeToo (Latvijā izmantoja arī tēmturi #EsArī) un #BlackLivesMatter ieguvušas neticamu popularitāti un virzītājspēku, pateicoties tieši tēmturiem. Šobrīd Baltijā populārs ir #proudtobereal tēmturis, ar kuru daudzi izsaka atbalstu Igaunijas prezidentes Kersti Kaljulaidas (Kersti Kaljulaid) dabiskumam un spēkam, piedaloties riteņbraukšanas sacensībās un intervijā uzreiz pēc tām.

Viens no populārākajiem tēmturiem Latvijā (jo īpaši tviterī) ir #teirdarbs, pasaulē – #Covid19, un, protams, tikko noslēgušais #Euro2020. Par 10 populārākajiem Instagram tēmturiem ir atzīti: #love, #instagood, #photooftheday, #fashion, #beautiful, #happy, #cute, #tbt, #like4like, #followme.

Populārākie tēmturi saistībā ar valodām ir: #languages, #languagelearning, #language, #english, #learning, #polyglot, #spanish, #ol, #languagestudy, #learnenglish.

Ne vienam vien sociālo tīklu lietotājam Latvijā ir radies jautājums – vai tēmturus rakstīt ar garumzīmēm un citām diakritiskajām zīmēm vai bez. Ja tviterī meklētājs darbosies neatkarīgi no garumzīmēm (pamēģiniet ierakstīt #pārgājiens – sistēma atradīs gan "pārgājiens", gan "pargajiens"), tad Instagram meklē tikai konkrēto formu – "pārgājiens" vai "pargajiens".

Plašu rezonansi sabiedrībā izraisījuši nesenie Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) lēmumi patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma lietās, par negodīgu komercpraksi sodot ietekmētājas jeb influenceres Adrianu Miglāni un Katrīni Saulieti, abām nosakot izbeigt PTAC konstatēto negodīgo komercpraksi. Ja attiecīgajā Instagram un citu sociālo tīklu fotogrāfijā vai video tiek reklamēti pakalpojumi vai produkti, vienmēr jālieto tēmturi #reklāma, #apmaksāts, #sponsorēts, #apmaksātareklāma, #paidpartnership, #ad. Šajā publikācijā ir apskatīti galvenie problēmjautājumi, kas risināti PTAC lēmumos, piemērojamais tiesiskais regulējums un ierosināti praktiski soļi, kā izvairīties no juridiskām nepatikšanām, veicot ietekmētāja darbu.

Dažus tēmturus iesaka nelietot, jo tie ir tā dēvētie aizliegtie tēmturi (angl. banned hashtags). Tie ir tēmturi, par kuriem Instagram lietotāji ir sūdzējušies, jo ieraksti, kuros tie izmantoti, ir pretrunā ar attiecīgā sociālā tīkla vadlīnijām, piemēram, #loseweight. Ja izmantosiet kādu no šiem tēmturiem, ieraksts netiks rādīts auditorijai. Tīmeklī ir atrodami dažādi Instagram aizliegto tēmturu saraksti, piemēram, šeit.

2020. gada rudenī Austrālijas Stratēģiskās politikas institūts (Australian Strategic Policy Institute) ziņoja par iespējamo cenzūru platformā Tiktok. Institūts informēja, ka platforma ir cenzējusi tēmturus, kas saistīti ar LGBT+ (lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu) kopienu, politiskiem jautājumiem un dažu valstu līderiem.

Individuālie jeb unikālie tēmturi ir tādas mirkļbirkas, kas izveidotas īpašam nolūkam (pasākumam, akcijai, personībai, uzņēmumam u. tml.). Ja vispārīgi tēmturi parasti ir ļoti nekonkrēti vai arī nerada asociācijas, tad individuālie tēmturi ir gan daudz spilgtāki, gan raisa emocijas, gan izceļ zīmolu vai personību, kas tos lieto. Kā spilgtu piemēru var minēt satura veidotājas Kristīnes Beitikas izveidoto tēmturi #kustiesvairākjūtieslabāk, ko no jau lieto ne tikai viņa. Unikālie tēmturi ir lielisks veids, kā paust humoru un atjautību un pievērst uzmanību kādai iniciatīvai. Arī populārais tēmturis #darbiņā kādreiz bija individuāli veidots un pauž daudz vairāk nekā neitrālā forma #darbā.

2016. gadā, pateicoties Latvijas iedzīvotāju nepieredzētai aktivitātei sociālajos tīklos un tēmturim #bringbackssirsniņas, uzņēmums "Orkla" nolēma atjaunot tirgū kādreiz patērētāju iecienīto produktu – kukurūzas uzkodas "Sirsniņas ar načo siera garšu". Kopumā par šo tematu bija vairāk nekā 3500 tvītu un desmitiem lietotāju veidoti video un fotogrāfijas. Tēmturis kļuva tik populārs, ka tam pat tika izveidota īpaša balsošanas platforma, kurā 10 000 cilvēku nobalsoja, lai iecienītā uzkoda atgrieztos veikalu plauktos.

Veidojot unikālos tēmturus, var gan publicēt ieteikumus un stāstus par konkrētu tēmu, gan radīt plašu interesi par uzņēmumu, zīmolu vai personību, iesaistot sekotājus un klientus.

Tomēr šādi unikālie tēmturi jāveido ar zināmu piesardzību, izvērtējot visus riskus – gan reputācijas, gan gramatikas. Vienmēr vairākas reizes izlasiet tēmturi skaļi un lūdziet to pārskatīt arī kādam citam.

Uzņēmums "McDonald's" savulaik centās popularizēt zīmolu, rosinot rakstīt sirsnīgus un neaizmirstamus stāstus un atzīmēt tos ar mirkļbirku #McDStories. Tā vietā tvitera lietotāji publicēja daudzus neglaimojošus stāstus, kas izraisīja ļoti sliktu zīmola publicitāti.

AS "Pasažieru vilciens" 2015. gadā izsludināja konkursu pasažieriem, aicinot iesūtīt fotogrāfijas, kurās redzams, kā cilvēki pavada laiku vilcienā. Konkursa tēmturis bija #kodarivilcienā jeb "Ko dari vilcienā?", un tas guva plašu rezonansi, kad tviterī tas tika interpretēts kā "Kod arī vilcienā", pārpludinot sociālo tīmekli ar attēliem, kuros redzama uzdzīve vagonā, lietojot alkoholu.

Un, protams, neaizmirstams ir arī tēmtura #susanalbumparty izgāšanās stāsts. Daudz nepatikšanas varētu ietaupīt, vienkārši rakstot visu vārdu lielos sākumburtus, proti, #SusanAlbumParty.

Here is an example of a hashtag that can easily be misread #susanalbumparty 😂#MarketingFail pic.twitter.com/BiMLLoSE56