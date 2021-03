'Riga TechGirls' aicina sievietes pieteikties tiešsaistes apmācībām tehnoloģiju nozarē

''Riga TechGirls'' aicina Latvijas sievietes pieteikties tiešsaistes apmācībām globālajā projektā ''Work in Tech''. Dalība projektā ir bez maksas, un tā mērķis ir palīdzēt sievietēm apgūt informāciju tehnoloģiju pamatprasmes un veicināt pārkvalificēšanos, pēc programmas absolvēšanas dalībniecēm palīdzot atrast atbilstošu darbu IT nozarē, informē ''Riga TechGirls'' pārstāvji.

"Šī ir unikāla iespēja Latvijas sievietēm bez iepriekšējas pieredzes apgūt jaunas prasmes starptautiskā projektā, kas nepieciešamas, lai veiksmīgi uzsāktu darba gaitas IT nozarē. Īpaši aicinām pieteikties sievietes, kuras šobrīd izjūt zināmas grūtības, tajā skaitā pandēmijas radīto seku dēļ: zaudējušas darbu, strādā zemu atalgotu darbu, vēlas atgriezties darba tirgū pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, tomēr šāda iespēja šobrīd ir ierobežota, vēlas pārkvalificēties, bet finansiālu vai personisku iemeslu dēļ nejūtas gatavas patstāvīgi spert pirmo soli, lai veicinātu pozitīvas pārmaiņas savā dzīvē," norāda ''Riga TechGirls'' vadītāja Anna Andersone.

Projektā piedalās 25 partneru organizācijas no 17 valstīm. Apmācību programma, ko izstrādājusi organizācija ''Google.org'', Latvijā tiks uzsākta šī gada 5. maijā tiešsaistē, un dalībnieces to varēs apgūt sev ērtā laikā 3–6 mēnešu periodā. Kopumā projektā varēs piedalīties 150 dalībnieču, kuras tiks izvērtētas un noteiktas atbilstoši atlases prasībām, piemēram, angļu valodas zināšanas, gatavība veltīt mācībām vismaz 10 stundas nedēļā, motivācija strādāt IT nozarē u. c.

"Šis projekts ir unikāls ar to, ka tā ietvaros nodrošināsim sievietēm ne tikai bezmaksas apmācības, bet arī sniegsim atbalstu darba meklēšanā: gatavosim darba intervijām, kā arī kopīgi atjaunosim CV. Tāpat vienlaikus uzrunāsim arī uzņēmumus, kas būtu gatavi savā komandā uzņemt jaunus darbiniekus – sievietes, kuras absolvējušas ''Work in Tech'' programmu," stāsta projekta ''Work in Tech'' koordinatore, ''Riga TechGirls'' līdzradītāja Līna Sarma.

Programmas ietvaros paredzēts apgūt tādas tēmas kā tehniskā atbalsta pamati, datoru tīkli, drošība, operētājsistēmas un sistēmas administrēšana. Kā norāda ''Riga TechGirls'' pārstāves, šādas zināšanas sievietēm ļaus pilnvērtīgi darboties iesācēju statusā tādos amatos kā klientu atbalsta speciālisti, sistēmas administratori, atbalsta speciālisti, IT tehniķi, datoru speciālisti u. c. un veikt ikdienas IT atbalsta funkcijas, nodrošināt klientu apkalpošanu, sākot ar problēmas identificēšanu, beidzot ar tās novēršanu, kā arī izprast un pielietot dažādas IT sistēmas (Linux, Domain Name Systems, Command-Line Interface, Binary Code).

Tiešsaistes apmācībām vispasaules projektā ''Work in Tech'' sievietes aicinātas pieteikties līdz šī gada 10. aprīlim interneta vietnē rigatechgirls.com/workintech. Apmācības norisināsies angļu valodā ar subtitriem krievu valodā. Programmas absolventes saņems oficiālu ''Google.org'' sertifikātu. Lai pretendētu uz vietu projektā, dalībniecei jābūt pilngadīgai.