Bišu maize – vietējais 'superprodukts'

Daudziem no mums ir zināms, ka bišu produkti sniedz pievienoto vērtību mūsu veselībai. Esam dzirdējuši gan par medus, gan par ziedputekšņu īpašībām, kuras tiek izceltas to vērtīguma dēļ.

Šoreiz, mēs gribētu izcelt kādu citu bišu radītu superproduktu - bišu maizi. Pateicoties tās unikālajam tapšanas procesam un sastāvam, bišu maize ir viena no vērtīgākajām lietām, ko cilvēks var gūt no bišu stropa. Tomēr, kādēļ bišu maize ir tik vērtīga, kā arī, kā to iegūst, mums atklāj BEE BITE - pašmāju bišu produktu ražotāji.

Bišu maize kā dabisks uztura bagātinātājs

Bišu maize ir bišu veidots produkts, kurš izceļas ar savu uzturvērtību. Tai ir iespaidīgs bioloģiski aktīvo vielu daudzums un daudzveidība. Tā satur ap 240 bioloģiski aktīvo vielu, kas nepieciešamas pilnvērtīgai cilvēka organisma darbībai. Piemēram, bišu maize satur 20 aminoskābes, to skaitā 8 cilvēkam neaizvietojamās. Tās sastāvā ir arī vitamīni A, B1, B2, B3, B6, C, PP, E, D, K, H, kā arī dzelzs, magnijs, kalcijs, kālijs un daudzas citas minerālvielas.

Izklausās iespaidīgi, vai ne? Tomēr tas nav viss, ko bišu maize mums sniedz.

Lai saprastu, kas vēl vērtīgs slēpjas bišu maizē, ir jāizprot, kāds ir tās unikālais tapšanas process.

Lidojot virs daudzveidīgajām Latvijas pļavām un vācot vērtīgo ziedu nektāru, bites ievāc arī ziedputekšņus. Lai gan ziedputekšņi satur daudzas organismam nepieciešamas vielas un proteīnu, bites tos nepatērē to sākotnējā formā. Tam, protams, ir iemesls.

Bišu ievāktie ziedputekšņi svaigā formā ir salīdzinoši grūti pārstrādājami gan bitēm, gan cilvēkiem, jo tiem apkārt ir dubultais celulozes apvalks, kuru gremošanas trakts nespēj pārstrādāt. Bet, bitēm ir unikāls risinājums - dabīga fermentācija.

Ziedputekšņi tiek ievietoti tukšajās šūnās un sajaukti ar siekalām un nektāru. Tādējādi, ziedputekšņiem dabiski tiek pievienotas probiotiskas baktērijas, kā arī raugi, kuri palīdz fermentācijas procesa uzsākšanai. Kā zināms, fermentācijas rezultātā tiek uzlabota bioloģiski aktīvo vielu biopieejamība un tiek iegūta bišu maize, kuru organismam ir vieglāk pārstrādāt. Piemēram, ziedputekšņos esošās olbaltumvielas tiek sadalītas aminoskābēs. Bišu maize satur arī nepiesātinātās taukskābes Omega-3 un Omega-6, un Omega-9.

Bišu maizē esošās taukskābes ir ļoti nepieciešamas normālai cilvēka nervu sistēmas darbībai, bet bērniem - smadzeņu attīstībai. Tās ir nepieciešamas arī optimālai sirdsdarbībai, redzei, gremošanas sistēmai un imunitātei.

Minerālvielas, kas ir bišu maizē uzlabo atmiņu, stimulē darba spējas un aktivizē smadzeņu darbību. Bišu maizi īpaši ieteicams lietot organisma rehabilitācijai, pēc antibiotiku lietošanas, jo tā atjauno kuņģa un zarnu mikrofloru, kā arī veicina jauno šūnu dalīšanos.

Savukārt bišu maizē esošie vitamīni palīdz pasargāt organismu no saaukstēšanās, paaugstināt imunitāti, mazināt nogurumu un atjaunot spēkus pēc fiziskas un garīgas piepūles.

Tieši šo bišu maizes unikālo īpašību dēļ sportisti un cilvēki ar lielu fizisko un garīgo slodzi, lieto BEE BITE pastilas sava organisma stiprināšanai.

BEE BITE iecienījuši vairāki Latvijā zināmi sportiski, tai skaitā Pasaules čempions MX2 klasē Paulss Jonass, kurš jau vairākas sezonas lieto veselīgās bišu maizes pastilas.

Arī Dailes teātra aktrise Dārta Daneviča ir novērtējusi BEE BITE bišu maizes pastilu daudzpusīgo sastāvu un lieto tās savā uzturā.

Interesanti, ka medus un ziedputekšņi cilvēkiem var izraisīt alerģiju, bet bišu maizei šāda blakne nav novērota, jo bišu maize ir fermentēta.

Ar bišu maizes palīdzību cilvēka organismu ir iespējams nodrošināt ar ļoti daudzām nepieciešamām uzturvielām, it īpaši ziemas periodā, kad uzturs nav tik sabalansēts. Līdz ar to, ar vienu produktu var iegūt vairāk, nekā ar dažādiem uztura bagātinātājiem.

Kas ir BEE BITE un kādēļ to izvēlēties?

Nepārstrādāta bišu maize tirgū pieejama jau sen, taču tās neērtā lietošana, kā arī īpatnējā garša, pamudināja BEE BITE radīt īpašas pastilas, kuras šobrīd pieejamas ērti lietojamā formā, kā arī ar dažādām ogām, piemēram upenēm, smiltsērkšķiem, brūklenēm. Piedāvājumā ir arī pastilas ar kaņepju proteīnu, kuras izstrādātas sportistiem, jo to sastāvā ir palielināts aminoskābju daudzums, kas ļauj ātrāk atjaunoties pēc fiziskas slodzes.

BEE BITE komanda bišu maizei piešķīrusi formu, kas ļauj ērti dozēt dienas devu, kā arī īpaši ērtu iepakojumu, lai mūsdienu straujajā ritmā to būtu parocīgi lietot ikvienam.

Īpaši pievilcīgas pastilas ir bērniem, jo pēc izskata atgādina konfektes un, pateicoties pievienotajām ogām, tām nav tik izteikti rūgtena garša.

Kaut arī BEE BITE pastilām ir mainīta ierastā bišu maizes forma, BEE BITE ir 100% dabīgs produkts, jo sastāvā ir tikai bišu maize un kaltētas ogas. Nekādas saistvielas vai garšas uzlabotāji netiek izmantoti.

Ja arī Tu savā ikdienas uzturā vēlies iekļaut šo dabīgo vitamīnu kompleksu, apciemo www.beebite.eu, kur to varēsi iegādāties, kā arī uzzināt vairāk par bišu maizi un tās vērtīgajām sastāvdaļām.