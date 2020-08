Kurš gan kaut reizi dzīvē nav turējis rokās diega spolīti? Domājams, ka vismaz viena tāda jau nu noteikti atradīsies katra mājās. Vai arī vairākas, kopā veidojot pasakaini krāsainu mazāku un lielāku rullīšu pasauli turpat atvilktnē. Diegam gan parasti neredzam sevišķi daudz pielietojumu – caurumu lāpīšana, kaut kā sasiešana vai savilkšana ciešāk. Bet ir cilvēki, kuri skatījušies daudz tālāk par praktisko pielietojumu, diegu padarot par superzvaigzni mākslā.

"Mūsu radītie portreti ir pierādījums tam, kā no visiem pieejamas un labi pazīstamas lietas radīt unikālus darbus. Mūsu stāstā galvenā loma ir diegu spolītēm, kas daudzās ģimenēs tiek nodota mantojumā no paaudzes paaudzē kā saimniecībā ļoti noderīga lieta, tomēr bieži vien vispār netiek izmantota," teikts "Diegu meistara" mājaslapā. Un no tiesas, viņi šīs diegu spolītes no brīžiem tik tālā, tumšā stūra tiek izceltas starmešu gaismā, parādot, kā smalks diega pavediens var pārtapt acīm baudāmā sienas rotājumā. Par to vairāk sarunā ar "Diegu meistara" darbīgo feju Ilzi Kalpišu.

Iesākumā pastāstiet nedaudz par sevi – kāda ir jūsu nodarbošanās, hobiji, aizraušanās?



Pašlaik gan esmu bērnu kopšanas atvaļinājumā, bet pēc profesijas esmu ārsts. Rezidentūrā apgūstu pediatra amatu. Pirms kāda laika biju paņēmusi nelielu pauzīti no rezidentūras un aptuveni divus gadus strādāju veselības apdrošināšanas jomā. Tur arī satiku Denisu Moskaļenko, kurš mani aizveda līdz "Diegu meistaram", kas man kļuva par ļoti, ļoti mīļu hobiju.

Kā radās ideja par "Diegu meistaru"?



"Diegu meistarā" darbojos es un kolēģis Deniss. Viņam bija interese par programmēšanu, tāpēc hobija līmenī bija sācis šo to programmēt. Tā nu viņam prātā ienāca ideja, vai ir iespējams fotogrāfijas pikseļus kaut kādā veidā pārvērst līnijās. Interesējoties, kā tas izdarāms, viņš uzzināja, ka ir jau izstrādāts algoritms, ar kura palīdzību to var paveikt. Nedaudz apdomājot šo, radās ideja, ka šīs līnijas varētu būt diegs.

Šī doma Denisu tik ļoti aizrāva, ka viņš uztaisīja pirmo portretu, izmantojot jau pieminēto algoritmu. Par pirmo rāmi tika izvēlēts velosipēda riteņa aploce ar iekšā saspraustām adatiņām, aiz kurām aizāķēja diedziņus. Rezultātā viņš saprata, ka tas tiešām strādā. Viņš savos novērojumos dalījās arī ar mums – kolēģiem –, un acīmredzot es biju tas cilvēks, kuru šis stāsts visvairāk aizrāva. Nolēmu iesaistīties un arī izmēģināt, kā tas viss darbojas. Domāju, ka tajā momentā viņš noteikti sajuta manu atbalstu, tāpēc sākām izmēģināt arī citus portretus, citus variantus. Iesākumā visus gatavos darbiņus vienkārši izstādījām darba vietā pie sienas.