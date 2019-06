"Es gribu būt forša mamma, es gribu būt forša sieva vai draudzene, vienkārši superīga būvniece. Es visur gribu būt forša. Kā to izdarīt? Tu vienkārši jūdzies nost. Tu nevari visur būt labs," par izaicinājumiem karjerā un privātajā dzīvē saka viena no "L`ORÉAL Baltic" stipendijas "Sievietēm zinātnē" saņēmējām Laura Dembovska.

Lai saprastu, ko tad īsti nozīmē būt sievietei zinātnē, vai tas ir citādi, nekā būt vīrietim šajā jomā, un kādi ir izaicinājumi vai stereotipi, ar ko jomā sakaras sievietes, "Viņa" uz sarunu aicināja vairākas "Sievietēm zinātnē" 2019. gada stipendiātes – Marinu Makrecku-Kūku, Lauru Dembovsku un Janu Vecstaudžu. Visas trīs zinātnieces savā jomā ir izcilas un veic sabiedrībai nozīmīgus pētījumus.

Piemēram, Marina pēta imūnšūnas, to spēju pārvarēt stresu un rekciju dažādās situācijās. Šis pētījums varētu palīdzēt atrast līdzekļus hronisku slimību ārstēšanai. Tāpat viņa pēta veselīgu novecošanu, to, kā šūna iegūst enerģiju un kā tai palīdzēt, ja tā izsīkst un nespēj vairs pildīt savu funkciju. Janas pētījumu lauciņš ir kalcija fosfāta materiāli, kas var noderēt kaulaudu reģenerācijai. Šie materiāli kopē dabīgo kaula sastāvu un struktūru, un tos var implantēt kaula defektā, nodrošinot, ka materiālu laika gaitā aizvietos jauns kauls. Sākotnēji materiāls aizvieto kaulu, bet tad, veidojoties jaunajam kaulam, laika gaitā izšķīst. Savukārt Laura pēta karstumizturīgus materiālus, kas izgatavoti no dažādiem rūpniecības atkritumproduktiem un blakusproduktiem. To izmantošana palīdzēs mazināt atkritumu un izmešu daudzumu, vienlaikus nodrošinot patērētāju ar kvalitatīvu produktu.