Esmu ļoti priecīga, ka meitiņa mazliet izjauc musturu, tas labi. Mūsu aproces numurs 64. Vēlreiz visus sveicinu, un mēs sākam savu dienu, pirmo šai saulē, žēl, ka šodien nav saulītes! Mēs pēc dzimšanas jau trīs reizes šķaudījām, un, kad bijām tīras, šķiroties mazā dāma raudāja, taisni joki. Bērnistabā viņi raud vienā gabalā, kā bites spietā čaukst, to šinī telpā labi dzird. Roka nogura, rakstīšu citreiz atkal. Gulējusi neesmu, tikai tā “aizkritusi” nupat no rīta. Nu jau diena – 8.30.

Šonakt šausmīga nakts personālam, vietu nav, guļu tepat blakus operāciju zālei. Viss pārpildīts, un šonakt 9 dzemdības, ārste, vecmāte (jauna un ļoti jauka), kā arī kopēja nogurušas līdz nesamaņai, tūlīt mainīsies. Pēcpusdienā, ceru, mūs izvietos palātās, ies jau citās mājās, vecās. Tas nu būtu padarīts, man nekādu vēlēšanos nav, bet vajadzēs nopirkt pāris labu konfekšu kastu, ārstei un vecmātei, ar nedaudz ziediem abām (vai nu narcises, vai citus un atsūtīt tieši viņām, lai man te nav jānodod, tās jau taktiskas lietas). Es uzzināšu, kā viņas sauc, un tad. Vajadzēs samainīt naudu rubļos un aploksnē ar vēstuli man iesūtīt, tas kopējām, viņām jau daudz darba un maza alga. Maciņš melnajā somā. Pēc 12 stundām (no piedzimšanas rēķinot) barot atnesīs mazo. Sveicieni visiem līdzjutējiem un sevišķi abiem “vīriešiem”, būs Kasparam, ko vāķīt, lai mācās no Ojāra un būtu uzdevumu augstumos, viņš tagad būs atbildīgs par mammu un mazo māsiņu, tā viņam lūdzu pateikt.

Šī Vijas Artmanes vēstule, kas rakstīta no rīta pēc meitas piedzimšanas, – viena no daudzām, ko vispirms rūpīgi glabājis aktrises vīrs Artūrs Dimiters, bet pēc viņa – Kristiana. Domājams, reti kas spētu tik precīzi parādīt aktrises spēcīgo raksturu, domu skaidrību, iekšējo sakārtotību un neticami jutīgo attieksmi pret apkārtējiem. Ne mazākās augstprātības vai pretenziju par īpašu attieksmi. Viņa – viena no deviņām dzemdētājām – tonakt pārpildītajā Dzemdību namā ar pārgurušu ārstu, vecmāti un sanitāri.

Bet, kad skolotājs pajautāja, par ko viņa vēlas kļūt, viņa paguva vien pateikt “A…”, bet klasesbiedrs no aizmugurējās solu rindas pabeidza: “Aktrise!” Laikam tas jau toreiz visiem bija skaidrs.

Pēckara gados mamma ar meitenēm aizgrābti skatījās trofeju filmas ar Vivjenu Lī, Zāru Leanderi. Tad viņa līdz galam pieņēma to, ka būs aktrise, un iestājās Dailes teātra studijā – tolaik daudzi sāka ar to. Viņas māte, būdama ticīga katoliete, par meitas profesijas izvēli nebija sajūsmā – Annai aktieri šķita ļoti virspusēji...

Bet cik skaisti mamma apglabāja tēvu – ietītu karaļa mantijā, kas darināta no krāsotas trušādas. Tas bija viņa līķauts.

Foto no Kristianas Dimiteres privātā arhīva.

Kad mamma gaidīja Kasparu, izrādes laikā viņa iekrita skatuves bedrē. Visi ar šausmām skatījās, vai maz dzīva. Bet viss bija labi...

Kad piedzimu es, viņai ar steigu bija jābrauc uz “Neviens negribēja mirt” filmēšanu Lietuvas laukos, un viņa paņēma mani līdzi. Visa filmēšanas grupa stiepa ūdeni no akas un sildīja, lai varētu mani nomazgāt. Mamma mani baroja ar krūti ilgāk par gadu, kolēģi viņu it visā atbalstīja.

Kaspars vienmēr bijis ļoti patstāvīgs un aktīvs, ar viņu nekad nebija garlaicīgi. Viņš uzšuva kļošenes manai bārbijai, kuru septiņdesmitajos gados mamma atveda no Japānas. Samērā agri viņš sāka pelnīt koncertējot. No agrīniem gadiem rakstīja dzejoļus, lugas, galu galā – operu libretus. Kādu laiku apmeklēja kinoaktieru studiju, taču drīz saprata, ka tas nav viņa ceļš. Kādu laiku vāca ārstnieciskos augus un darbojās dziedniecībā, glāba krūmos ieaugušus ozolus... Īsāk sakot, viņam nekad nav garlaicīgi.

Viņa par to nedomāja. Mamma uzskatīja, ka viņas pienākums ir aizstāvēt vājākos. Ja varēja, vienmēr palīdzēja. Astoņos no rīta gāja uz izpildkomiteju, priekšniekiem personīgi lasīja neatliekamo darbu sarakstus – kam jumts jālabo, kam jāpalīdz ar mitekli... Atceros, mamma aktīvi palīdzēja kādai sievietei, kas organizēja dzīvnieku patversmi.

Vija ar mazo Kristianu.

Labi atceros, kā viņa mani pavadīja pašā pirmajā skolas dienā. Šo mirkli televīzijas vajadzībām nofilmēja operators. Mamma bija tērpusies skaistā, debeszilā bikškostīmā, man bija melni svārki, balta blūzīte un brilles, kas man šķita atbaidošas. Bet lielākais murgs bija koši sarkanas pumpas pa visu seju – iepriekšējā vakarā biju slepus notiesājusi maisiņu ar šokolādes konfektēm “Vāverīte”. Un tā nu mēs ejam pa parku, operators filmē, cilvēki uz mums lūkojas, bet es nevaru vien sagaidīt, kad šī diena beigsies...

Mamma mani veda arī uz daiļslidošanas nodarbībām – pat septiņos no rīta. Man bija kaut kādas problēmas ar papēdi, un to gribēja šādi izlabot. Sportiste no manis gan nesanāca. Mūziķe arī ne. Kaut mamma speciāli brauca filmēties uz Kazahstānu, lai nopelnītu klavierēm un palaistu mani mūzikas skolā. Toties par mūziķi kļuva Kaspars, kurš ne dienu nav to mācījies, vienkārši kādu dienu paņēma ģitāru un sāka spēlēt.