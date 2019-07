Bieža matu ķemmēšana un nepiemēroti produkti. Iemesli, kāpēc mati pārāk ātri taukojas

Matu taukošanās nav nekas neparasts, jo tas ir veids, kā galvas āda sevi pasargā no baktērijām. Taču, ja arī regulāri rūpējies, lai tava matu rota izskatītos mirdzoša un tīra, bet mati tāpat kļūst taukaini pārāk ātri, iespējams, tu kaut ko dari nepareizi.

Iedvesmojoties no portāla ''Women's Health Mag'', piedāvājam iepazīties ar ieteikumiem, ko no ikdienas matu kopšanas paradumiem nepieciešams izskaust, lai novērstu pārāk ātru matu taukošanos.

Tu pārāk daudz aiztiec savus matus

Nepārtraukti pieskaroties sejai un pēc tam glāstot matus aiz garlaicības vai ar mērķi flirtēt, tauki un eļļas, kas izdalās no pirkstu galiem, nonāk matos, kā rezultātā mati ātrāk taukojas. Centies šo ieradumu samazināt ne tikai dienas laikā, bet arī pirms gulētiešanas, jo negribēsi aiziet gulēt ar svaigi mazgātiem matiem, bet pamosties ar spīdīgiem un taukainiem.

Nepārspīlē ar mazgāšanu

Tu mazgā matus, lai atbrīvotos no to taukainuma, bet patiesībā tas nepalīdz. Mazgājot matus katru dienu, galvas āda sāk ražot vairāk eļļu un tauku, lai spētu uzturēt sevi tīru no baktērijām, kā rezultātā mati ļoti ātri sataukojas. Lai to novērstu, galvu mazgā vismaz katru otro dienu, ja iespējams, tad pat retāk – divas vai trīs reizes nedēļā.

Iemācies pareizi lietot kondicionieri

Nepiemērota kondicioniera lietošana arī var būt kā iemesls, kāpēc mati ātri taukojas. Tāpēc konsultējies ar savu frizieri vai skaistumkopšanas veikala darbinieku, kurš palīdzēs tev piemeklēt piemērotāko. Tāpat, iespējams, tu kondicionieri pilnībā neizskalo, kas arī noved pie matu taukošanās. Un atceries, ka tas jāuzklāj galvenokārt uz matu galiem, lai izvairītos no nepilnīgas kondicioniera izskalošanas no matiem.

Neķemmē matus pārāk bieži

Pārlieku bieža matu ķemmēšana var stimulēt eļļu un tauku izdalīšanos, kas sākotnēji var likt matiem izskatīties veselīgi spīdīgiem, bet pēcāk tie izskatīsies un būs taukaini. Ja nespēj turēties pretim kārdinājumam ķemmēt matus, nododies pinku vai matu galu izķemmēšanai.

Tava matu suka, iespējams, ir netīra

Ķemme vai matu suka var uzkrāt daudz netīrumu, un kādi pārpalikumi no skaistumkopšanas līdzekļiem vai putekļi ir tikai to redzamā daļa. Šāda ķemme, ja to izmanto regulāri, netīrumus atstās uz tavas galvas ādas, kā rezultātā tā ātri sataukosies. Tāpēc atceries savu matu suku laiku pa laikam nomazgāt.

Neaizmirsti matu suku iztīrīt no matiem

Varētu šķist, ka matu suka, kurā ieķēries kāds mats no pēdējās ķemmēšanas, nevarētu būt kaut kas kaitīgs. Tomēr, ja neizņemtie mati ir taukaini, tad ar šādu ķemmi, izbraucot cauri matiem, taukus no izkritušajiem matiem tu nodod tikko svaigi mazgātajiem. Tāpēc pēc katras ķemmēšanas atceries to atbrīvot no matiem.

Tu izmanto nepiemērotus matu kopšanas līdzekļus

Ne tikai nepareiza kondicioniera izvēle var pastiprināt matu taukošanos, bet arī citi matu kopšanas līdzekļi, kas nav piemēroti tavam matu tipam. Ja iespējams, nākamajā friziera apmeklējumā konsultējies ar frizieri, lai noskaidrotu kādu šampūnu, karstuma aizsargājošu spreju, matu želeju vai kādu citu matu kopšanas līdzekli izvēlēties. Tāpat vari lūgt konsultāciju kādā skaistumkopšanas veikalā.