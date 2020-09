Pagājušā gadsimta latvietes skaistuma noslēpums

Skaistumkopšana vienmēr ir bijusi un, visticamāk, vienmēr arī būs aktuāla. Kā iegūt mirdzošu un gludu sejas ādu? Kā atbrīvoties no kaitinošām pinnēm? Kā skropstas padarīt biezākas? Jautājumi, uz kuriem cenšamies rast atbildi vēl šodien, interesēja arī cilvēkus pirms teju simtgades.

Šī iemesla dēļ, izmantojot periodisko izdevumu krātuvi "Periodika.lv", esam apkopojuši ieteikumus, kā risināt dažādas ar skaistumkopšanus saistītas problēmas.

Žurnālā "Zeltene" 1932. gada 1. maijā aktuāls bija jautājums par roku un nagu kopšanu. Autore Ance Vitenberga-Baķe skaidroja – pēc roku veida un izskata var gandrīz vienmēr bez kļūdīšanās spriest, pie kādām aprindām viņu īpašnieks pieder. "Tāpat arī rokas lielākā vai mazākā mērā izteic cilvēka dabu un raksturu. Varmācīgam, brutālam cilvēkam parasti arī roka citāda, nekā lēnas un maigas dabas cilvēkam, un nevīžīgam, trulam – atkal citāda, kā inteliģentam un kulturālam, sabiedriskam cilvēkam."

Autore rakstīja – par skaistu, labi un pareizi koptu var uzskatīt labi veidotu, harmoniski un pietiekoši stipri attīstītu roku ar maigu, tīru un gludu ādu, slaidiem pirkstiem un vienlīdzīgi apgrieztiem sārtiem nagiem (dabīgi sārtiem, bet ne pārspīlēti sarkani lakotiem). "Rokas veidojumā daba bieži vien ir stipri untumaina, – skaistai sejai tā piešķir neglītas, pat kroplīgas rokas, bet citreiz atkal, it kā jokojot, tā rokas izveido daiļā formā, kad jaunība jau pāri un līdz ar to roku daiļuma nozīme stipri mazinājusies." Taču autore mierināja lasītājus – ikviens var padarīt savas rokas daiļākas, ja vien ir laiks un vēlme tās sakopt.

Rupjākos darbos ieteicams lietot cimdus

"Roku kopšanā vispirmā kārtā jāievēro tie paši noteikumi, kas vispārējā ādas kopšanā. Pēc katras roku mazgāšanas vai saslapināšanas tās rūpīgi jānoslauka. Ja saslapinātas rokas nenosusina un ļauj ūdenim uz ādas izžūt, rokas sasprēgā, top sarkanas un cietas," informēja Vitenberga-Baķe. Viņa ieteica rokas pēc iespējas sargāt no sārmainiem šķidrumiem. Pie netīrākiem un rupjākiem darbiem ieteicams lietot gumijas cimdus, kuri, netraucēdami pirkstu kustībām, "pasargā ādu no visādiem kaitīgiem iespaidiem". "Lai rokas uzturētu svaigas, mīkstas un gludas, viņu kopšanā nākas bagātīgi pielietot taukojošus kosmētikas līdzekļus. Tas izskaidrojams ar to, ka roku ādai caur biežo mazgāšanu tiek atņemti tauki, bet tā attaukota āda top sausa, un nekopta, ātri pārvēršas."

Foto: Shutterstock

"Jūs zinasit, ka no rokas formas un izteiksmes mēdz nolasīt cilvēka raksturu. Tāpēc kopjat rokas tikpat rūpīgi kā seju. Mazgājat tās ar ziepēm un suku siltā ūdenī apmēram divas minūtes; nosausiniet rūpīgi. Ņemat citrona sulu, uzpiliniet to uz plaukstas virsas un delnas, un, it kā mazgājot, sadaliet to. Kad sula jau labi iesūkusies ādā, tad ietaukojat rūpīgi rokas ar labu, taukojošu krēmu. Šim nolūkam var lietot tos pašus taukojošos krēmus, kurus lieto ādas kopšanai vispāri, tas ir, mīkstinošus nakts krēmus," mudināja autore.

Savukārt žurnāla "Atpūta" 1939. gada 24. februāra numurā sprieda par to, kāds ir latvietes skaistuma noslēpums. Kā uzsvēra autore – savos pamatos latviete nav mainījusies. Viņas lielā pievilcība ir dabiskais daiļums, un to viņai jācenšas izkopt un izcelt. "Tikai saskaņā ar dabu viņa ir daiļa, pat ļoti daiļa, nekādā ziņā neglītāka par citu tautu sievietēm. Tāpēc latvietei nav ko pūlēties mācīties un piesavināties ne amerikāņu speciālās grimēšanās, ne franču "makijāžas" paņēmienus, tie viņas daiļumam nepieliks, bet tikai atņems." Bet ko tad drīkst un vajag darīt? "Latvietei vispirms jācenšas būt veselai. Tas vienalga, vai acis būs ar tumšākām skropstām vai gaišākām, īsākām vai garākām; ja šīs acis dzirkstīs priekā un veselībā, tad katrs par tām teiks: cik tās skaistas! Jārūpējas, lai āda būtu tīra, vesela un gluda, tikai tad tā būs daiļa, pretējā gadījumā nekāds grims nepalīdzēs." Viss skaidrs – skaistums, tātad, nāk no iekšām, kā teiktu Ainārs Šlesers.

Jāizvairās no alkohola un smēķēšanas

1937. gadā ļaudis arī nomāca dažādi jautājumi, kas saistīti ar skaistumkopšanu. Žurnālā "Atpūta" kāds vīrietis satraucās par pāragru nosirmošanu. "Esmu 37 gadus vecs. Mati biezi, vidēji taukaini. Pa druskai blaugznas, drusku izkrīt. Veselība laba. Pēdējā laikā sāk rasties daudz baltu matu, ne sirmi, bet tieši balti. Kā to novērst?" vaicāja satrauktais lasītājs. Viņam atbildi sniedza raksta autore Klāra Stakena: "Ja jums tas ģimenē mantots no vecākiem – tieksme agri nosirmot, tad tur neko nevar līdzēt. Tumšos matos sirmie jau izskatās koši balti. Mazgājiet matus ar ļoti maigām ziepēm pa divām nedēļām reizi."

Foto: Shutterstock

Savukārt kāds cits lasītājs pauda bažas par sliktu sejas ādu. "Esmu 29 gadus vecs. Uz sejas ļoti daudz izsitumu. Sejas āda zilgani sarkana, poraina, ļoti ātri taukojas. Izņemot sirds paplašināšanos, citu slimību nav. Kā izārstēt sejas ādu?" Klāra Stakena skaidroja, ka vajadzētu apsauļot sejas ādu tikai vienu reizi, bet tik spēcīgi lai āda ietu nost. (Domājams, ka mūsdienās dermatologiem par šādu ieteikumu mati teju saceltos stāvus.) "No tā mazinātos taukošanās, savilktos poras, arī izsitumi tīrītos. Zilgansarkanā sejas krāsa stāv sakarā ar traucēto asinsriņķošanu, sirds paplašināšanos. Piegrieziet tam vērību, nepārpūlējiet sirdi: sadaliet pareizi darbu un atpūtu, aizliegts lietot alkoholu, nepīpot, nelietot daudz šķidruma, ierobežot sāls lietošanu." Vakarā autore mudināja nomazgāt seju remdenā ūdenī ar ziepēm.

Daudzas dāmas tolaik interesēja arī jautājums, kā padarīt skropstas un uzacis biezākas. Kā norādīja raksta autore – skropstas un uzacis augs biezākas tikai tad, ja regulāri veiks to apgriešanu.