Viegls grims ikdienai mājās: ieteikumi dabīgam efektam

Lai arī dzīvojam saspringtā laikā, pucēšanos neviens nav aizliedzis! Ikdienišķais rituāls, uzklājot dienas grimu, palīdz nošķirt darbu no atpūtas un tādējādi sagatavoties produktīvākai dienai. Lai uzzinātu pāris knifiņus, kā izveidot vieglu, dabīgu, taču reizē arī pievilcīgu grimu, kas liks justies pārliecinātai arī mājās – lasi tālāk.

Uzskats, ka sievietes pucējas un krāsojas citu, it īpaši vīriešu dēļ, jau sen ir "aizgājis pensijā". Globālās krīzes laikā izvilkt savu kosmētikas maciņu un eksperimentēt ar dažādiem bronzeru veidiem, kurus neviens cits bez mājiniekiem neredzēs, var šķist nedaudz savādi, taču šādām izjūtām nav pamata. Patiesībā — šādos neskaidros un satraukuma pilnos laikos pucēšanās var pat palīdzēt.

Brīdis, kad no rīta uzklāj savu dienas grimu, palīdz nodalīt darbu no atpūtas. Pētījumi pat ir pierādījuši — cilvēki, kuri ir uzkrāsojušies, sasniedz augstākus rezultātus skolas pārbaudes darbos. Ne jau tāpēc, ka viņi būtu gudrāki vai labāki, bet gan tāpēc, ka jūtas pārliecinātāki par sevi un savām spējām. Nav šaubu, ka strādāšana no mājām var būt izaicinājums. Taču šis, iespējams, ir veids, kā ikdienu padarīt patīkamāku un kā noskaņoties produktīvai darba dienai, raksta "Refinery 29".

Sāc ar sejas attīrīšanu un mitrināšanu, kas ir dabīga grima priekšnoteikums. Mākslinieks nekad negleznotu uz netīra audekla, tas pats attiecas arī uz grimu — pirms kosmētikas uzklāšanas pārliecinies, ka sejas āda ir tīra un gatava darbam. Svarīgi pievērst uzmanību mitrinošā krēma izvēlei. Tāpat kā vasarā nevelkam biezas jakas, siltā laikā nevajadzētu izvēlēties biezus un treknus krēmus vai otrādi — ziemā pārāk vājus, informē "Cosmopolitan".

Mazāk ir vairāk

Ja vēlies izmantot tonālo krēmu, izvēlies tādu, kurš veidots uz ūdens bāzes. Tas liks ādai izskatīties veselīgai un starojošai, atšķirībā no krēmiem, kuri veidoti uz pūdera bāzes, kas var vietām sakrāties un ādu padarīt vizuāli sausāku. Lai grims būtu dabīgāks, ieteicams tonālo krēmu neklāt uz visas sejas, bet gan uz atsevišķām vietām, kur vēlies izlīdzināt ādas toni. Lai panāktu pavisam maigu efektu, sajauc savu tonālo krēmu ar ikdienā izmantoto mitrinošo krēmu.

Zilie riņķi zem acīm ir kaitinoša problēma, ar kuru nākas saskarties gandrīz ikvienam. Lai acis izskatītos dabīgi, svarīgi ir saglabāt ēnu, ko zem acīm rada apakšējās skropstas. Veiksmīgs variants – izmantot pavisam gaišu korektoru tikai acu kaktiņos, kā arī dziļākajās vietās zem plakstiņiem. Korektoru ieteicams izpludināt ar pirkstgaliem.



Stipras konturēšanas vai koša vaigu sārtuma vietā labāk izmantot produktu ar toni, kurš ir nedaudz pelēcīgs. To ir ieteicams uzklāt apļveida kustībām no vaigu centra līdz pat vaigu kauliem. Dabīgs, taču reizē arī elegants efekts!



Uzacis iekrāso, izmantojot pēc iespējas smalkāku uzacu zīmuli! Daudzi pieļauj kļūdu — uzacis iekrāso kā kaut ko viengabalainu, neatstājot nevienu vietu tukšu, kas izskatās nedabīgi. Realitātē starp uzacu matiņiem ir daudz nelielu spraudziņu, tāpēc svarīgi uzacis iekrāsot ar maziem vilcieniem matiņu augšanas virzienā.



Uz plakstiņiem uzklāj acu ēnas miesas krāsā, gar skropstām novelc tievu līniju ar acu zīmuli. Zīmuli ieteicams izvēlēties tumšā krāsā, bet vēlams iztikt bez melnās krāsas, kas koptēlu uzreiz padara mazāk dabīgu. Maigi toņi izceļ acis, tāpēc ieteicams sadraudzēties ar acu ēnām, kas ir zemes toņos.

Viens produkts vairākiem mērķiem

Aizmirsti par kosmētikas produktu nosaukumiem! Kosmētikas līdzekļus var un vajadzētu izmantot dažādiem mērķiem. Bieži vien liekas, ka vajag pirkt neskaitāmus kosmētikas produktus, lai sekotu līdzi aktuālajām tendencēm, taču patiesībā arī vienu līdzekli var izmantot dažādām vajadzībām. Piemēram, bronzeri var lietot kā acu ēnas vai lūpu krāsu kā vaigu sārtumu. Turklāt — šāds grims, kurā neizmanto desmitiem dažādu toņu, izskatās harmoniskāks un dabīgāks.



Koša lūpukrāsa ikdienai mājās var šķist nedaudz nepiemērota. Izvēlies lūpu krāsu, kura ir līdzīga dabiskajam lūpu tonim. Pamēģini to uzklāt ar pirkstu, tad tonis nebūs tik spēcīgs, taču lūpas izskatīsies sārtas un veselīgas!



Izgaismotājs jau vairākus gadus atrodas starmešu gaismā, taču arī ar to nevajadzētu pāršaut pār strīpu. Uzklāj izgaismotāju ar pirkstu galiem — tādējādi ir daudz lielāka kontrole, turklāt, produkts arī sasilst rokās, un tāpēc klājas vieglāk. Izgaismotājam lielākais efekts būs tad, ja uzklāsi to nedaudz uz zoda, deguna un zem acīm, piemēram, acu kaktiņos.

Lai cik ironiski tas nebūtu — panākt dabīgu efektu var būt daudz grūtāk, nekā izveidot pilnu grimu. Viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem — kosmētika ir rūpīgi jāizpludina! Ja māc šaubas — nebaidies eksperimentēt! Kad tad, ja ne tagad? Dažkārt defekts grimā var kļūt par efektu.