Ādas imitācijas un pufīgās – šīs sezonas aktualitātes virsjaku modē

Neskatoties uz siltākām vai vēsākām gaisa temperatūrām, iestājoties rudenim, cilvēki jau laikus uzsāk meklēt piemērotākās virsdrēbes. Un, lai arī aizsardzība pret nokrišņiem, jo Latvijas klimats var pārsteigt gan ar lietu, gan sniegu, komforts un siltumizturība ir ļoti svarīgi faktori, nedrīkst aizmirst arī par stilīgo. Multizīmola veikala ''Van Graaf'' stila konsultanti iesaka piecu virsjaku veidus, kas šogad būs ļoti aktuāli.

Ādas imitācija



Ādas un to imitācijas jakas noteikti nav jaunums mūsu garderobē. Skatoties vēsturē, ādas jakas piedzīvo popularitātes renesansi gandrīz katru desmitgadi. 20. gadsimta piecdesmitajos to popularitāte pieauga pēc tam, kad ekrānos to nēsāja kino zvaigznes, piemēram, Džeims Dīns. Tālākajā desmitgadē to adaptēja mūzikas grupas – īpaši "Beatles", savukārt septiņdesmitajos un astoņdesmitajos gados, līdz ar rokenrola ziedu laikiem ādas jakas kļuva par neatņemamu garderobes sastāvdaļu gan sievietēm, gan vīriešiem.

Mainoties dizainiem, piegriezumiem, garumiem un izmantotajiem materiāliem, ādas un to imitāciju drēbes ir modē gandrīz visu laiku. Tieši ādas imitācija, ko sākotnēji biežāk izvēlējās tās lētāku izmaksu dēļ, tagad arvien vairāk un vairāk tiek atzīta gan dizaineru, gan patērētāju vidū, kas liecina par tās ilgtspēju modes pasaulē. Šobrīd aktuālas ir žaketes stila ādas jakas gan midi, gan īsā versijā, kā arī ''biker'' stila jakas. Šosezon nenošausi greizi, ja nopirksi jebkura silueta ādas imitācijas jaku.

Klasiskais trencis



Trencis ir virsdrēbju klasika, kas ir aktuāls gandrīz vienmēr. Laikam ejot, mainās apkakles augstums, mēteļu piegriezums, garums un pogu izvietojums, kas konkrētajā brīdī ir vairāk aktuāls. Taču pats mētelis paliek klasika, un tas noteikti ir apģērba gabals, kurā vērts ieguldīt vairāk līdzekļu, pārliecinoties, ka mētelis ir labas kvalitātes. Tradicionāli trencim ir divas pogu rindas, taču mūsdienās pieejamie mēteļi mēdz atšķirties dizainā, un šobrīd visiem dzimumiem īpaši aktuāls ir ''oversized'' stila mētelis, kas ir maxi vai midi garumā.

Lietus mētelis



Latvijā nokrišņi ir vidēji 186 dienas gadā. Tāpēc mūsu platuma grādos lietus mētelis ir apģērba gabals, ko var izmantot visu cauru gadu. Mums ir paveicies, ka lietus mētelis netiek uzskatīts tikai par aizsargu pret nokrišņiem, bet tas var būt arī modes apģērbs. Sākot no lateksa materiāla trenča stila mēteļiem vai pilnībā caurspīdīgiem mēteļiem līdz klasiska piegriezuma zvejnieku vai pārgājienu jeb aktīvā dzīvesveida stilu jakām. Daļa no pārdošanā esošajiem lietusmēteļiem var būt ļoti lietišķi un skata ziņa neatgādināt lietu mēteli, taču tie ir no mitrumizturīga materiāla. Nebaidies no krāsām un toņiem, galvenais, lai tas izceļ tavu tēlu!

''Puffer'' jakas



''Puffer'' jakas ir ''must-have'' ne vien stilīgākajiem un jauneklīgas modes cienītājiem, bet arī tiem, kuri mīl siltumu un komfortu. Šobrīd ļoti aktuālas jauniešiem ir īsas jakas, taču daudz praktiskākas un joprojām ļoti aktuālas ir midi un pat maxi garuma "pufīgās" jakas gan kungiem, gan dāmām. Īpašu efektu radīs šāda veida jakas ar spīdīga materiāla pārklājumu. Tās var sakombinēt ar spilgtu krāsu ''beanie'' cepurēm, šallēm un cimdiem.

Dubļonkas jeb aviatoru jakas



Aitādas tipa jakas bija populāras jau pagājušajā sezonā, un jaku modeļi dažādos toņos bija arvien biežāk redzami Rīgas ielās. Šogad paredzams, ka tendence būs vēl aktuālāka daudzviet. Visbiežāk šodien pieejamās aviatoru stila jakas ir izstrādātas no mākslīgās ādās un ir siltas un ērtas gan rudenīgam drēgnumam, gan pirmajiem ziemas sniegiem. Šīs jakas var saskaņot ar skaistām cepurēm, cimdiem vai apakšā uzvilktu džemperi ar augsto apkakli.