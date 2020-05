Izcili piemērots video zvaniem: radīts jauns produkts – krekla un džempera savienojums

Neskatoties uz to, ka arī pirms pandēmijas izsludināšanas daudzu profesiju pārstāvjiem ļauts strādāt no mājām, citiem nedošanās uz biroju ir kaut kas jauns. Lai darbs ritētu uz priekšu veiksmīgi, risinājums rasts videokonferencēs, kas liek izkāpt no pidžamas un sakopt lietišķāku skatu. Ja ģērbšanās ikdienas drēbēs neuzrunā, japāņu kompānija "Whatever Inc." nākusi klajā ar jaunu ideju – džemperkreklu, kas vienlaicīgi ļauj saglabāt ērtumu un video zvana laikā izskatīties kā darbā.

Produktam dots nosaukums "Work From Home Jammies" jeb "Džemperi strādāšanai no mājām", raksta "Bored Panda". Tas ir džempera un lietišķā uzvalka krekla/blūzes savienojums, kas zem krūtīm viens otru nomaina. Apsēžoties pie galda, ekrānā redzama seja un rumpis līdz vidusdaļai, tāpēc izskatās, ka cilvēks patiesi mugurā uzvilcis kreklu. Šādā variantā neviens pat nenojautīs, ka patiesībā kolēģis sēž treniņbiksēs un čībās.

Kā skaidrojuši idejas autori, šajā laikā darba vide tik ļoti mainījusies, ka "video konferenču apģērba" segments kļuvis par teju vai nepieciešamību cilvēku komfortam un labsajūtai. Kompānijas pārstāvis Taichi Ito norādījis, ka problēmas ar pārģērbšanos tieši uz video zvaniem novērojis arī savas ģimenes locekļu vidū. Runājot par dizainu, tas tapis sadarbībā ar zīmolu "Lokitho". "Šķita netaisnīgi, ka sieva nav spējīga izbaudīt darbu no mājām pēc pilnas programmas. Tērpšanos formālajās drēbes tikai pa pusei redzēju kā labu risinājumu," viņš skaidrojis.

Jauno produktu iespējams iegādāties trijās krāsās – baltu kreklu ar pelēku džempera daļu, rozā kreklu ar melnu džempera daļu un zilu strīpainu kreklu ar pelēku apakšu. Norādīts, ka džemperkrekli pieejami M un L izmēros, kā arī saucami par "unisex" produktiem, tāpēc katram ģimenes loceklim obligāti nevajag iegādāties savu.

Pārstāvji gan norāda, ka neiztika bez izaicinājumiem. Sarežģīti bijis atrast pareizo vietu, kurā kreklam nomainīt džemperi, lai vizuālais drēbes skats netiktu sabojāts. Tāpat idejas autori vēlējušies radīt dizainu, kas ļautu džeperkreklu valkāt arī ārpus telpām, neradot jautājumus par tā izskatu.

Kompānija uzsākusi "Kickstarter" kampaņu, un jau šobrīd sasniegusi norādīto vēlamo summu. Tā būs atvērta līdz 21. maijam. Interesenti pilnu komplektu savā īpašumā var saņemt, šķiroties no aptuveni 100 eiro. Starp citu, kompānijai iespējams nosūtīt arī savu kreklu, kas pēcāk tiek pārveidots jaunajā produktā.

Taujāti par produkta nākotni, pārstāvji norādījuši, ka ļoti vēlētos turpināt pārdot tiešsaistē, ja tas būs iespējams. Tāpat viņi saņēmuši lielu pieprasījumu, tāpēc labprāt nākotnē sadarbotos ar kādu kreklu ražošanas zīmolu. "Šo ideju realizējām, jo tai ir humora piesitiens un arī mēs paši tādu gribējām valkāt. Grūti teikt, vai šis produkts konkrētās valstīs un kultūrās varētu atrast savu vietu. Taču tas ir neparasts stila elements." Ņemot vērā, ka situācija pasaulē uz sitiena nemainīsies, uzņēmums redz iespēju veidot vēl jaunus un citādus dizainus.