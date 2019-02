Pazīmes, kas liecina – apakšveļa ir novalkāta un no tās vajadzētu atbrīvoties

Kad pēdējo reizi tu pārskatīji savu apakšveļu? Var šķist, ka to iespējams valkāt gadiem, tomēr arī krūšturi un biksītes nolietojas pietiekami ātri. Iedvesmojoties no portāla "Good Housekeeping", piedāvājam pazīmes, kas liecina – no apakšveļas ir jāatbrīvojas pēc iespējas ātrāk.

Elastības zudums Laika gaitā apakšveļai zūd elastīgums – audums nolietojas un izstaipās. Piemēram, apakšbiksēm zūd elastība gumijām vai arī krūšturim samazinās atbalsts no izstaipījušām lencēm – tas ne tikai neizskatās estētiski labi, bet arī veļa zaudē vienu no saviem uzdevumiem – pietiekami neatbalsta. It īpaši svarīgi tas ir kuplu krūšu īpašniecēm, kurām ērtumam vajadzīgs elastīgs un pareizs atbalsts. Pārāk mazs izmērs Apakšveļa tiek mazgāta regulāri, tāpēc ir lielāka iespējamība, ka tā sarausies, piemēram, ja šūta no kokvilnas auduma. Tāpēc nereti sievietēm daļa veļas ir mazākā izmērā nekā vajadzīgs. Ja arī dažas dienas pastaigāsi ar ciešu veļu, iespējams, sekas nejutīsi, tomēr ilgtermiņā var iekaist āda un rasties nekomfortabla sajūta. Savukārt pareiza krūštura izvēle ir nozīmīgs process – īpaši lielāku krūšu īpašniecēm. Ja jūti, ka krūšturi ir grūti aiztaisīt, lencītes iespiežas ādā un bļodiņas izmērs ir par mazu, meklē lielāka izmēra krūšu atbalstu. Nav vērts iespiesties mazā krūšturī, jo tā vari izraisīt sev nevajadzīgas muguras sāpes, kas veidojas no nepareiza atbalsta veļas. Kā saprast, vai esi iegādājusies pareizā izmēra krūšturi Neērta apakšveļa Arī vienkārši neērtai apakšveļai nav jēgas tavā skapī. Nepareizais izmērs, neparocīgs un ādu kairinošs audums, piemēram, mežģīnes un neveiksmīgs šuvums – ir tikai daži no iemesliem, kāpēc tev vajadzētu atbrīvoties no nekomfortablas apakšveļas. Turklāt jutīgākas sievietes var novērot iekaisušu ādu, apsārtumu un pat mazas pūtītes spiedošas veļas dēļ. Formas zudums Ja apakšveļa ir zaudējusi savu formu, salīdzinot ar iegādes brīdi – laiks iegādāties jaunu. "Good Housekeeping" eksperti norāda, ka veļu vajadzētu mainīt ik pēc sešiem līdz 12 mēnešiem. Nav vērts valkāt krūšturi ar sagriezušos polsteri vai spiedošu metāla stīpu – arī šādi elementi neveicina vajadzīgo atbalstu un neļauj tev justies ērti ikdienā. Tāpat ir arī ar formu zaudējušām apakšbiksēm – tās var līst ārā no biksēm vai sagriezties tā, ka no komforta vairs nav ne vēsts. Placement code for key after_article not found. Placement code for key m_after_article not found.