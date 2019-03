Rīgas modes nedēļas pirmās skates: dumpinieciskā ielu mode

Ar krāšņu pasākumu 26. marta vakarā jaunajā "Centrālais Gastro Tirgus" un divu pašmāju ielu modes zīmolu skatēm tika uzsākti modes svētki galvaspilsētā, kas līdz pat nedēļas beigām, 30. martam, Rīgā vienkopus pulcēs starptautisko modes sabiedrību. Trīsdesmitā modes nedēļa saviem viesiem nodrošinās īstenus stila svētkus, kas cildinās Latvijas modes māksliniekus un veicinās modes nozares attīstību valstī.

Vienā no Rīgas Centrāltirgus paviljoniem vienkopus pulcējās teju 500 viesi, kuriem tika prezentētas divu pašmāju ielu modes zīmolu – "Public Makes Image" un "BLCV by Bulichev" jaunākās kolekcijas. Savukārt 27. martā norisināsies ikgadējā Latvijas Modes Balvas pasniegšanas ceremonija, kuras laikā tiks apbalvoti iepriekšējā gada veiksmīgākie modes industrijas profesionāļi, izvērtējot viņu darbus un sasniegumus gan Latvijas, gan starptautiskā kontekstā.

Modes nedēļas turpinājumā "Riga Fashion Week" programma ietver tādu Latvijas dizaineru modes skates kā Natalija Jansone, "One Wolf", "Narciss by Alise Trautmane", "Katya Katya London", "Amoralle", "BLCV by Bulichev", "Public Makes Image", "Bergs Privé", "Anna Led", "Baiba Ladiga", Iveta Vecmane. Tradicionāli Rīgas modes nedēļu papildinās arī bērnu modes skate no "Aristocrat Kids", "Zaza Couture" un "Rock and Mouse". Trīsdesmitās Rīgas modes nedēļas ietvaros piedalīsies Latvijas publikai jau zināmi ārvalstu dizaineri no trīs valstīm: Diāna Arno no Igaunijas, "Morfosis" no Itālijas un Agne Kuzmickaite no Lietuvas.

Atzīmējot Rīgas Modes nedēļas trīsdesmito jubilejas sezonu, nozīmīgākie pašmāju modes notikumi apkopoti retrospektīvā foto izstādē. Ikviens modes nedēļas viesis no 28. līdz 30. martam, viesnīcā "Radisson Blu Hotel Latvija" varēs aplūkot vairākas no izstādē iekļautajām fotogrāfijām.

2019.-2020. gada rudens/ziemas kolekcijām veltītās "Riga Fashion Week" programma no 26.-30. martam atrodama šeit. Savukārt turpinājumā iepazīsties ar kolorītajām ielu modēm "Public Makes Image" un ""BLCV by Bulichev" izpildījumā.