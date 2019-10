Vizuāli garāka vai ar kuplākiem gurniem? Stila ieteikumi dažādiem augumu tipiem

Neskatoties uz to, cik daudz komplimentu mums izteiktu citi un cik pārliecinātas par savu personību būtu, laiku pa laikam var gadīties, ka tas, ko redzam spogulī neatbilst tam, ko gribam ieraudzīt. Šādā situācijā kaut reizi dzīvē ir nonākusi ne viena vien dāma un arī neskaitāmi kungi. Tā vietā, lai ļautos sevis šaustīšanai par to, ka notiesāji to papildu kūkas gabaliņu viesībās, vai skumsti, ka daba tevi nav aplaimojusi ar tādu izskatu, par kādu sapņo, pievērs uzmanību savam apģērbam. Ļoti iespējams, ka tavas neapmierinātības cēlonis patiesībā ir nepiemērots apģērbs.

Piedāvājam ieskatīties "Viņa" arhīva rakstos par to, kā ar apģērba un aksesuāru palīdzību izskatīties tā, kā esi iecerējusi. Tāpat rakstos atradīsi noderīgu informāciju par to, kā pieskaņot apģērbu dažādiem augumu tipiem un ar tā palīdzību izskatīties vizuāli garākai un slaidākai vai kā izcelt sava ķermeņa aprises. Lasi un uzzini arī to, kādi aksesuāri, piegriezumi un detaļas neglaimos tavam ķermenim. Noderīgus padomus atradīs arī vīrieši.

Ir dažādi apģērba gabali, kas tiek valkāti gadu no gada, piemēram, žakete, svārki vai džemperkleita. Ja tev šķiet, ka neizskaties labi kādā no tiem, tas nozīmē tikai to, ka neesi atradusi sev piemērotāko. Šiem apģērbiem var būt dažādi piegriezumi. Atrodi sev piemērotāko, un tu izskatīsies satriecoši arī uzvelkot to, par ko biji pārliecināta – šo apģērbu es nekad nevilkšu, jo man tas vienkārši nepiestāv.