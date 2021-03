Cukurs tuvplānā: uzturvērtība, ietekme uz veselību un ieteikumi patēriņa samazināšanai

Tu zini, kas ir cukurs, – baltā, graudainā, saldā piedeva, kas rīta kafijai, tējai vai jebkuram našķim piešķir lielisku garšu. Un, visticamāk, arī zini, ka cukura lietošana ir jāierobežo, lai nekaitētu veselībai. Taču par šo ogļhidrātu ikvienam būtu jāzina vairāk, sākot ar to, ko tas nodara tavam ķermenim, un beidzot ar to, kāpēc ir tik svarīgi zināt atšķirību starp dabiskajiem un pievienotajiem cukuriem. To un visu ko citu skaidrojam šajā rakstā.

Cukura uzturvērtība

Vienā tējkarotē cukura ir:

Kalorijas: 16 grami

Tauki: 0 grami

Ogļhidrāti: 4 grami

Cukurs: 4 grami

Olbaltumvielas: 0 grami

Portālā ''Good Housekeeping'' norādīts, ka cukuram, kuru pievieno dzērieniem vai ēdieniem, nevajadzētu pārsniegt 10 procentus no dienas laikā kopējā uzņemtā kaloriju daudzuma. Piemēram, ja dienas laikā uzņem 2000 kaloriju, nevajadzētu dienas laikā izmantot vairāk nekā 12,5 tējkarotes cukura. Te gan jāpiebilst – jo mazāk cukura izmantosi, jo labāk.