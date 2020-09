Vecums nenāk viens? Pārtikas produkti, kas veicina ādas novecošanu

Mūsdienās pieejami tūkstošiem dažādu krēmu, serumu un masku, kas sola palīdzību cīņā pret vecumu, taču būtiski ir saprast – novecošana ir dabisks un skaists process. Vienlaikus neviens nevēlas pāragri novecot, tieši tāpēc ir tik svarīgi pievērst uzmanību savam uzturam. Tas, ko liekam mutē, būtiski ietekmē arī to, kā izskatāmies un jūtamies.

Ir divi galvenie vaininieki, kas paātrina ādas novecošanas procesu: saules iedarbība un glikozes sadegšanas produkti (AGE). AGE veidojas, kad olbaltumvielas vai tauki apvienojas ar cukuru. Kaut arī šos faktorus nevaram pilnībā kontrolēt, sauļošanās līdzekļu lietošana un pārdomāta uztura veidošana var palīdzēt ķermenim aizsargāt un dziedināt mūsu ādu.

Skaidrs, ka pārtikt tikai no veselīga uztura nav vienkārši. Tomēr ir vērtīgi reizi pa reizei padomāt un sev atgādināt, ka ir daži pārtikas produkti, kuri var būtiski ietekmēt ādas veselību, tāpēc tos labāk atstāt pārtikas veikalu plauktos. Vienlaikus ir būtiski atcerēties – katrs cilvēks ir unikāls. Ne visiem ir nepieciešams ēst tikai un vienīgi neapstrādātu un tīru ēdienu. Regulāri iekļaujot uzturā vienu no tālāk minētajiem pārtikas produktiem, kolagēna nebūs mazāk, un skāde ādas veselībai nebūs pārāk liela. Taču saikne starp pilnvērtīgu uzturu un labu veselību ir neapšaubāma.

Lūk, iedvesmojoties no "Health Line", pārtikas produkti, no kuriem izvairīties, ja vēlies saglabāt jauneklīgu ādu, un iespējamas alternatīvas.

Frī kartupeļu vietā izvēlies fritētu saldo kartupeli

Šķiet, nav neviena cilvēka, kuram negaršotu frī kartupeļi. Tie ir kraukšķīgi, cepti un sāļi... Un, jā, arī nedraudzīgi veselībai! Pārtika, kas cepta eļļā, turklāt augstā temperatūrā, atbrīvo brīvos radikāļus, kas var izraisīt šūnu bojājumus ādā. Brīvo radikāļu iedarbība paātrina novecošanās procesu. Savukārt pārāk daudz sāls var atņemt ādai ūdeni un izraisīt dehidratāciju. Tas var veidot vēl vairāk grumbu. Ja vēlies – nomaini frī kartupeļus pret saldā kartupeļa frī vai ceptiem saldajiem kartupeļiem. Vēl viena priekšrocība, ko ņemt vērā – batātes veicina kolagēna ražošanu.

Baltmaizes vietā izvēlies sēklu maizi

Kad rafinētie ogļhidrāti savienojas ar olbaltumvielām, viedojas AGE. AGE tieši ietekmē hronisku slimību veidošanos, kā arī novecošanas procesa attīstību. Pārtikas produkti ar augstu glikēmisko indeksu, piemēram, baltmaize, var ķermenī radīt iekaisumu, kas ir tieši saistīts ar novecošanos. Kā alternatīvu baltmaizei izvēlies, piemēram, graudu maizi, kurai nav pievienots cukurs.

Baltā cukura vietā izvēlies medu vai augļus

Cukurs ir viens no slavenākajiem ādas problēmu radītājiem. Kurš gan nav dzirdējis par saistību starp pūtītēm un pārāk lielu našķēšanos? Kā jau minējām iepriekš – cukurs veicina kolagēnu bojājošu AGE veidošanos. Kad cukura līmenis ir paaugstināts, tiek stimulēts AGE process. Tas vēl vairāk paātrinās kombinācijā ar saules gaismu. Ja tevi tomēr nomoca kārais zobs, izvēlies tumšo šokolādi vai augļus. Mellenes ir īpaši vērtīgas kolagēna saglabāšanā, tāpēc vari nebaidīties tās iekļaut savā ēdienkartē.

Margarīna vietā izvēlies olīveļļu vai avokado

Piebremzē ar sviestu! Vairāki pētījumi ir pierādījuši, ka tiem, kas nelieto margarīnu vai sviestu, ir mazāk ādas bojājumu un grumbu nekā tiem, kuri to lieto. Tiesa – margarīns ir sliktāks par mērenu īsta sviesta daudzumu, jo tajā ir daudz hidrogenētu eļļu. Šīs transtaukskābes padara ādu neaizsargātāku pret ultravioleto starojumu, kas var sabojāt ādas kolagēnu un elastību. Šo produktu vietā labāk izvēlies olīveļļu vai avokado.

Apstrādātas gaļas vietā izvēlies mājputnus

Peperoni, bekons, desa u.tml. – šie visi ir pārstrādātas gaļas piemēri, no kuriem labāk izvairīties. Šādā gaļā ir daudz nātrija, piesātināto tauku un sulfītu, kas var atūdeņot ādu un vājināt kolagēnu, izraisot iekaisumu. Tā vietā kā proteīna avotu izvēlies olas, pupiņas vai arī liesāku gaļu, piemēram, vistas vai tītara, jo šajos produktos ir daudz olbaltumvielu un aminoskābju, kas ir būtiskas kolagēna veidošanās procesā.

Izvairies no piena produktiem

Piena produkti zinātnē ir pretrunīgi vērtēti. No vienas puses ir virkne cilvēku, kuri ir novērojuši pozitīvas izmaiņas ādā, samazinot piena produktu lietošanu, taču citi nekādu atšķirību nav pamanījuši. Viss ir atkarīgs no cilvēka. Dažiem piena produkti var palielināt ķermeņa iekaisumu, kas izraisa oksidatīvo stresu, savukārt oksidatīvais stress ir viens no galvenajiem priekšlaicīgas novecošanas cēloņiem. Vienlaikus ir būtiski saprast, ka piena produkti ir lielisks kalcija avots. Ja meklē alternatīvas iespējas, vari uzturā iekļaut sēklas, pupiņas, mandeles, lapu zaļumus un vīģes.

Padomā divreiz, pirms dzer kafiju vai gāzētas limonādes

Runājot par limonādēm un kafiju, jāsaprot, ka tās visnegatīvāk ietekmē miegu, nevis ādu. Taču slikts miegs ir saistīts ar ātrāku novecošanās pazīmju veidošanos – tumšiem lokiem zem acīm un grumbām.

No uztura izslēdz rīsu galetes

Lai gan rīsu galetes parasti uzskata par veselīgu uzkodu, tās nav īpaši draudzīgas ādai. Galetēm ir augsts glikēmiskais indekss, un tādējādi var radīt cukura līmeņa paaugstināšanos asinīs. Tas savukārt asinīs darbojas kā "novecošas paātrinātājs", kas var izraisīt grumbas.